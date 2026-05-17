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Ufficio Stampa INEOS Un ottimo inizio di 2026 per INEOS

La crescente richiesta di modelli pensati per la guida in fuoristrada si traduce in un successo per INEOS Automotive, protagonista di un primo trimestre del 2026 davvero positivo. A confermarlo è stata la stessa azienda che ha diffuso alcuni dati molto interessanti in merito all’andamento delle vendite globali nel corso dei primi mesi del 2026. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito.

Un primo trimestre da record

Come comunicato questa settimana, INEOS Automotive ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un’ottima performance. Per l’azienda, infatti, si registra un record di ordini per il 4×4 Grenadier, in crescita del 20% nel corso del primo trimestre del 2026, in confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.

A sostenere le richieste è un mix tra le vendite nel segmento retail e i nuovi accordi di fornitura per flotte di rilievo. Grenadier ha raggiunto oltre 35 mila unità consegnate a livello globale in circa tre anni di produzione.

L’azienda ha sottolineato una sostanziale crescita dell’interesse per il modello negli ultimi mesi, soprattutto da parte delle flotte. INEOS ha evidenziato anche che gli ordini provenienti da aziende, organizzazioni non profit ed enti pubblici rappresentano “un pilastro della strategia di lungo periodo dell’azienda“.

Un ottimo risultato anche in Italia

Da segnalare che anche il mercato italiano sta seguendo il trend globale, mettendo in mostra una sostanziale crescita delle richieste per i modelli di INEOS Automotive nel confronto con i dati raccolti lo scorso anno.

Il primo quadrimestre del 2026, infatti, è stato il migliore dell’azienda, in termini di raccolta di ordini, dalla fine del 2024, quando INEOS è passata al modello di distribuzione strutturata per il mercato italiano, grazie a un accordo esclusivo con ATFLOW, società del Gruppo Autotorino.

L’azienda ha anche confermato una proroga fino a fine giugno per il corso di guida off-road incluso per ogni acquirente. Si tratta di una soluzione che permette ai privati di ottenere esperienza immediata e alle flotte una formazione operativa.

Attualmente, la gamma di veicoli dell’azienda è disponibile in 50 Paesi e rappresenta, sempre di più, un riferimento nel segmento dei veicoli 4×4. Ricordiamo che da pochi mesi è disponibile sul mercato italiano anche il Grenadier MY2026, nuova evoluzione del fuoristrada che può contare su diverse novità, mentre dalla scorsa estate è disponibile anche il Quartermaster, pickup evoluzione del fuoristrada dell’azienda.

Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive, ha commentato:

“In un contesto segnato da sfide geopolitiche che hanno interessato l’intero settore automotive negli ultimi tre anni, abbiamo mantenuto un approccio agile e resiliente. Le scelte intraprese per sostenere la nostra crescita stanno dando risultati concreti”

Mike Whittington, Chief Commercial Officer di INEOS Automotive, ha aggiunto:

“Il Grenadier si è dimostrato un 4×4 estremamente capace, resistente e affidabile. Questo continua ad attrarre nuovi clienti retail in tutto il mondo, ma oggi anche le flotte — tradizionalmente caute verso i nuovi costruttori — hanno acquisito la fiducia necessaria per effettuare ordini importanti“

Massimiliano Palestra, Sales Director & Network Development di ATFLOW, in merito ai risultati ottenuti dal brand sul mercato italiano, ha sottolineato: