La Qashqai è un successo, soprattutto con il nuovo propulsore e-POWER, e trascina le vendite di Nissan sul mercato italiano: ecco i dati di gennaio 2026

Tra i brand attivi sul mercato italiano che hanno iniziato il 2026 nel modo giusto c’è Nissan, protagonista di un ottimo mese di gennaio, anche grazie alle performance molto positive di Qashqai, modello che da anni rappresenta un punto di riferimento sia della gamma del marchio che del segmento dei C-SUV, una delle porzioni di mercato più importanti in assoluto in Italia. Andiamo a riepilogare i numeri forniti da Nissan che fotografano al meglio il successo di Qashqai e, più in generale, l’ottimo risultato del marchio nel corso del primo mese dell’anno.

Una partenza positiva

Il 2026 è iniziato nel modo giusto per Nissan che ha superato quota 3.600 unità immatricolate facendo registrare un miglioramento del 6% rispetto ai dati del mese di gennaio dello scorso anno. Per effetto di questi numeri, il brand ha ora una quota di mercato del 2,3%. Questo risultato è legato a doppio filo al successo del modello di punta della Casa, la Nissan Qashqai, protagonista di un mese di gennaio molto convincente. Nel corso del primo mese dell’anno, infatti, il C-SUV ha venduto oltre 2.100 unità sul mercato italiano facendo registrare un miglioramento significativo rispetto allo scorso anno. La crescita su base annua è pari al 49% per il modello.

Questi numeri confermano il successo di Qashqai che ha raggiunto la seconda posizione nel segmento C del mercato tra i SUV e la settima posizione tra gli ibridi più venduti in Italia. La strada, quindi, è quella giusta. Nissan punta a vivere un 2026 da protagonista con l’obiettivo di sfruttare al massimo l’elevata richiesta per un modello sempre più apprezzato come Qashqai che, anno dopo anno, si conferma un riferimento assoluto del mercato delle quattro ruote, soprattutto in Italia.

Bene il nuovo e-POWER

A supportare le vendite di Nissan è anche il successo del propulsore e-POWER che viene scelto dal 60% dei clienti che puntano su Qashqai. Si tratta della terza generazione della tecnologia di Nissan che ha debuttato a novembre 2025, contribuendo in misura significativa alla crescita delle vendite del brand. Secondo i dati forniti dalla Casa, nei tre mesi compresi tra novembre 2025 e gennaio 2026, i contratti di Qashqai e-POWER hanno registrato una crescita del 42% rispetto a quelli della generazione precedente.

La nuova versione di e-POWER offre una serie di miglioramenti rispetto alla generazione precedente:

i consumi si riducono del 12% e sono ora pari a 4,5 l/100 km (ciclo WLTP)

si riducono del 12% e sono ora pari a 4,5 l/100 km (ciclo WLTP) l’ autonomia cresce del 13% ed è ora possibile percorrere fino a 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP).

cresce del 13% ed è ora possibile percorrere fino a 1.200 km con un pieno da 55 litri (ciclo WLTP). le emissioni di CO₂ si riducono del 12%, passando da 116 g/km a 102 g/km

si riducono del 12%, passando da 116 g/km a 102 g/km la rumorosità dell’abitacolo si riduce di 5,6 dB e secondo l’azienda raggiunge i livelli di un’auto elettrica

dell’abitacolo si riduce di 5,6 dB e secondo l’azienda raggiunge i livelli di un’auto elettrica la potenza in modalità Sport cresce di 15 CV e arriva ora a 205 CV

in modalità Sport cresce di 15 CV e arriva ora a 205 CV gli intervalli di manutenzione passano da 15.000 a 20.000 km

Per ulteriori dettagli in merito al propulsore e-POWER potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sui consumi della Qashqai con questa configurazione