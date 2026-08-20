La prima vettura di Xiaomi ha appena raggiunto un traguardo inaspettato fino a pochi mesi fa: l'azienda ha venduto oltre 500 mila unità in Cina

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Ufficio Stampa Xiaomi Un successo inaspettato

Xiaomi è un’azienda cinese nota per i suoi smartphone e per tanti altri prodotti di elettronica di consumo. Da alcuni anni, però, la Casa ha scelto di investire anche nel settore delle auto elettriche, con alcuni progetti pensati per il mercato interno ma con l’obiettivo, in futuro, di ritagliarsi uno spazio anche sul mercato globale delle quattro ruote, seguendo un percorso simile a quanto fatto con gli smartphone.

Uno dei progetti di maggior successo di Xiaomi è, senza dubbio, la Xiaomi SU7, modello che ha conquistato la clientela cinese, registrando volumi di vendita impressionanti, considerando quelle che erano le aspettative iniziali.

Mese dopo mese, infatti, il modello dell’azienda è riuscito a diventare sempre più rilevante sul mercato, fino a toccare, di recente, un traguardo che, poco tempo fa, sembrava impossibile ma che oggi, invece, rappresenta una base di partenza per il futuro. Ecco i dati aggiornati.

Un successo senza freni

La Xiaomi SU7 è disponibile sul mercato cinese dal marzo del 2024. In appena 28 mesi, il modello è riuscito a crescere in misura significativa, sfruttando al meglio la grande richiesta di modelli elettrificati nel Paese. I numeri chiariscono bene l’ascesa della vettura che ha raggiunto ben 500.000 unità vendute.

Si tratta di un risultato straordinario anche per via delle caratteristiche della berlina, che ha convinto la clientela grazie a un rapporto qualità/prezzo sicuramente vantaggioso.

La vettura non ha perso slancio dopo la prima fase di distribuzione commerciale. Lo scorso marzo, infatti, Xiaomi ha aggiornato il suo modello, con un restyling che ha riportato la SU7 sopra quota 20 mila unità vendute ogni mese(quota raggiunta stabilmente dallo scorso mese di aprile).

Il segreto sta nel prezzo?

Xiaomi, seguendo una filosofia simile a quella adottata nel segmento degli smartphone, ha lanciato la sua SU7 con un prezzo decisamente aggressivo. Attualmente, la variante entry level della gamma per il mercato cinese ha un costo di 215.900 yuan, che al cambio attuale risultano essere pari a poco più di 27 mila euro. La vettura, quindi, risulta molto più economica rispetto ad altre concorrenti. Grazie anche a un design particolare, che sintetizza sapientemente stili diversi, strizzando l’occhio alle produzioni occidentali, Xiaomi è riuscita a conquistare il mercato.

Il modello non viene prodotto direttamente dall’azienda. Xiaomi non ha l’infrastruttura necessaria per sostenere la produzione di autovetture, soprattutto considerando i volumi raggiunti dalla SU7. Per questo motivo, l’azienda si è affidata a BAIC, una delle “big” dell’industria automotive cinese. Per quanto riguarda le batterie, invece, sono stati scelti due fornitori come CATL e BYD, che rappresentano dei punti di riferimento assoluti per il settore.

Una gamma in costruzione

Xiaomi sta espandendo la sua gamma di modelli. Oltre alla SU7, infatti, l’azienda ha lanciato la YU7, un SUV che nel 2026 sta registrando numeri migliori rispetto alla berlina e che sta contribuendo in misura significativa alla crescita del marchio. Di recente, inoltre, Xiaomi ha lanciato la gamma Sky Nomad, costituita da vetture EREV (elettriche ad autonomia estesa, dotate di un motore termico che ricarica la batteria), che dovrebbe consentire all’azienda di crescere ancora.