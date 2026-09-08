Alfa Romeo Giulia è ancora oggi una delle proposte più sportive e distintive nel segmento delle berline premium

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Prezzo da € 52.750

a € 102.800 Vai alla scheda Altezza 143,00 cm Larghezza 186,00 cm Lunghezza 464,00 cm Capacità bagagliaio 480 litri Alimentazioni Diesel, Benzina Anno modello 2022 Potenza da 160 cv /118 kw

a 520 cv /382 kw

La berlina della Casa di Arese, nonostante i parecchi anni trascorsi dal suo debutto, continua a conservare una forte caratterizzazione italiana, puntando su design, dinamica di guida e soluzioni tecniche orientate al piacere di guida. A listino oggi la gamma prevede versioni diesel e, al vertice, la Giulia Quadrifoglio a benzina.

Dimensioni e design

La Giulia misura 4,643 metri di lunghezza, 1,450 metri di altezza e 2,024 metri di larghezza. Il bagagliaio invece offre una capacità di 480 litri. La gamma prevede cerchi in lega da 18 e 19 pollici.

Uno dei grandi punti di forza del modello è da sempre il design scelto da Alfa Romeo, che integra in maniera sapiente proporzioni sportive, scudetto Alfa Romeo a V, superfici pulite e dettagli dedicati alle differenti versioni.

Tutto questo rende l’auto immediatamente riconoscibile. A seconda dell’allestimento sono disponibili fari Full-LED e, sulla Giulia Intensa, gruppi ottici anteriori Full-LED Matrix adattivi.

Leggerezza e distribuzione dei pesi sono altri due elementi caratteristici dell’Alfa Romeo Giulia, è la Casa stessa a indicarle tra le basi della sua dinamica di guida. Il sistema di sospensioni Alfa™ Link utilizza, all’anteriore, una soluzione a doppio braccio con asse di sterzo semi-virtuale.

Allestimenti

La gamma Alfa Romeo Giulia prevede le seguenti versioni:

Sprint , variante d’accesso con cerchi da 18 pollici, fari Full-LED, doppio terminale di scarico nero, sedili in tessuto, volante sportivo con inserti in pelle, quadro strumenti digitale a cannocchiale da 12,3 pollici e infotainment touchscreen da 8,8 pollici con navigazione, Apple CarPlay e Android Auto. Troviamo poi ricarica wireless, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e numerosi sistemi ADAS;

, variante d’accesso con cerchi da 18 pollici, fari Full-LED, doppio terminale di scarico nero, sedili in tessuto, volante sportivo con inserti in pelle, quadro strumenti digitale a cannocchiale da 12,3 pollici e infotainment touchscreen da 8,8 pollici con navigazione, Apple CarPlay e Android Auto. Troviamo poi ricarica wireless, telecamera posteriore, sensori di parcheggio e numerosi sistemi ADAS; Veloce , allestimento con aspetto e carattere più sportivo, cerchi da 19 pollici, pinze Brembo rosse, sedili sportivi in pelle, riscaldamento dei sedili anteriori, palette al volante, differenziale autobloccante e sospensioni attive;

, allestimento con aspetto e carattere più sportivo, cerchi da 19 pollici, pinze Brembo rosse, sedili sportivi in pelle, riscaldamento dei sedili anteriori, palette al volante, differenziale autobloccante e sospensioni attive; Quadrifoglio, è la sportivissima della gamma, con estetica e caratteristiche dedicate, inserti in carbonio, sedili sportivi in pelle nera Quadrifoglio, riscaldati con regolazioni a 6 vie, cerchi in lega da 19″ bruniti a 5 fori, sistema audio hi-fi con 14 altoparlanti e subwoofer 470, cambio automatico.

Interni

L’abitacolo mantiene la classica filosofia orientata al conducente a cui Alfa Romeo tiene particolarmente. Il protagonista tecnologico è il quadro strumenti digitale “a cannocchiale” da 12,3 pollici, configurabile con i layout Evolved, Relax e Heritage. Al centro della plancia è posizionato lo schermo touchscreen da 8,8 pollici con widget interattivi.

Per ogni differente versione a listino troviamo rivestimenti, sedili e finiture personalizzati, partendo dalla configurazione più sportiva della Sprint fino agli inserti in pelle, alle cuciture dedicate e alle regolazioni elettriche delle versioni superiori. È disponibile anche l’impianto audio premium Harman Kardon da 470 watt e 14 altoparlanti.

Motorizzazioni

La gamma Alfa Romeo Giulia propone il motore 2.2 turbodiesel quattro cilindri in due versioni:

una da 160 CV e 450 Nm , in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e raggiungere la velocità massima di 220 km/h;

, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e raggiungere la velocità massima di 220 km/h; la più potente da 210 CV e 470 Nm, abbinata alla trazione integrale, scatto da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e velocità massima di 235 km/h.

La Giulia Quadrifoglio, invece, vanta un motore benzina 2.9 V6 da 520 CV, scatto 0-100 km/h in 3,9 secondi, impostazione orientata alla performance.

Prezzi

Si parte da un prezzo di listino di 52.750 euro per la Giulia Sprint Diesel 160 CV, la Veloce arriva invece a 58.250 euro. Le stesse varianti ma con motore Diesel da 210 CV partono da 57.250 euro e arrivano a 63.250 euro.

La Giulia Quadrifoglio ha un prezzo di listino ufficiale di 102.800 euro, al netto di sconti e promozioni che possono subire continue variazioni a seconda della scelta della Casa madre.

A chi è consigliata

Partiamo dalla Giulia Sprint 160 CV, ideale per chi percorre molti chilometri e desidera una berlina sportiva che può usare tranquillamente e agilmente tutti i giorni. Sicuramente una scelta “non per tutti”, ma ottima per la sua coppia elevata e prestazioni perfette anche per i viaggi autostradali.

La 210 CV Q4 è per chi vuole un’auto brillante, ma con la sicurezza della trazione integrale, soprattutto per chi viaggia su strade extraurbane e affronta condizioni climatiche variabili.

L’allestimento Veloce è la scelta di chi mette al primo posto dotazione, comfort e caratterizzazione sportiva, la Intensa invece è per coloro che cercano una Giulia più ricca e distintiva, con finiture specifiche e dotazioni superiori.

Parliamo infine della Quadrifoglio, mitica variante ultra sportiva e performante del brand. Lei è destinata a un pubblico molto più ristretto: prestazioni, esclusività e piacere di guida. La berlina ad alte prestazioni che consente di non rinunciare alla praticità di un’auto a quattro porte.