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Prezzo da € 31.050

a € 49.400 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 417,00 cm Capacità bagagliaio 340 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico Anno modello 2024 Potenza da 84 cv /62 kw

a 143 cv /105 kw

Alfa Romeo Junior è il SUV compatto con cui il brand italiano entra nel segmento B premium europeo. Nel 2024 il modello fu presentato al pubblico per la prima volta con il nome “Milano”, è stato successivamente rinominato Junior. Nasce sulla piattaforma Stellantis “Smart Car”, un’evoluzione dell’architettura modulare CMP, e punta a combinare dimensioni urbane, stile sportivo italiano e dinamica di guida tipica del marchio.

Nel 2025-2026 Alfa Romeo ha ampliato la gamma MY26 introducendo una struttura più modulare degli allestimenti, nuove combinazioni di pack e una gamma motori molto ampia: mild hybrid, Q4 integrale ed elettrica.

Design e dimensioni

Alfa Romeo Junior riprende diversi elementi stilistici della Casa di Arese, come il noto frontale con scudetto Trilobo ormai simbolo del brand, la coda compatta con firma luminosa sportiva, i fari full Led sottili, l’impostazione da crossover sportivo piuttosto che da classico SUV e i passaruota pronunciati.

Il MY26 introduce anche nuovi cerchi Aero da 18”, oltre ai già noti Fori, Petali e Venti (da 20” dedicati alla Veloce elettrica).

I colori ufficiali che Alfa Romeo propone per la sua Junior sono ispirati a differenti quartieri di Milano: Brera Red, Navigli Blue, Tortona Black, Sempione White.

Secondi i dati ufficiali dichiarati dalla Casa madre, la Alfa Romeo Junior misura circa 4,17 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza e circa 1,5 metri di altezza. Il suo bagagliaio spazioso raggiunge una capienza massima di circa 400 litri, non male per viaggi e famiglie.

Alfa Romeo Junior fa parte del segmento dei B-SUV, che vanta parecchi consensi in Italia oggi. Le proporzioni di questo modello sono compatte, rendono l’auto comoda anche per gli spostamenti quotidiani e urbani, ma la sua abitabilità è superiore a una classica segmento B.

Allestimenti

Secondo i dati comunicati da Alfa Romeo, la gamma è stata semplificata e resa più configurabile nel 2026. Gli allestimenti previsti oggi da listino sono:

Sprint : versione d’ingresso ma comunque completa, comprende fari Full LED, infotainment con navigazione, ambient lighting RGB, dettagli nero lucido, vetri oscurati, tutti i principali ADAS. Possiamo definirla il miglior compromesso prezzo/dotazione;

: versione d’ingresso ma comunque completa, comprende fari Full LED, infotainment con navigazione, ambient lighting RGB, dettagli nero lucido, vetri oscurati, tutti i principali ADAS. Possiamo definirla il miglior compromesso prezzo/dotazione; Ti : più elegante e comfort-oriented, alla dotazione base aggiunge anche sedili premium regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, Cargo Flex Kit, dettagli in alluminio, maggiore cura interna, ideale per chi usa l’auto ogni giorno o percorre tanti chilometri;

: più elegante e comfort-oriented, alla dotazione base aggiunge anche sedili premium regolabili elettricamente e riscaldabili, volante in pelle, Cargo Flex Kit, dettagli in alluminio, maggiore cura interna, ideale per chi usa l’auto ogni giorno o percorre tanti chilometri; Sport Pack : orientata alla guida sportiva, con sedili Sabelt in Alcantara, dettagli racing rossi, volante sportivo, paddle al volante sulle ibride, look più aggressivo, il massimo per i puristi Alfa Romeo;

: orientata alla guida sportiva, con sedili Sabelt in Alcantara, dettagli racing rossi, volante sportivo, paddle al volante sulle ibride, look più aggressivo, il massimo per i puristi Alfa Romeo; Veloce : è lei la top di gamma sportivo elettrico, con assetto dedicato, differenziale Torsen, sterzo più diretto, cerchi da 20”, impostazione molto più dinamica, la Junior più “vera Alfa” dal punto di vista della guida;

: è lei la top di gamma sportivo elettrico, con assetto dedicato, differenziale Torsen, sterzo più diretto, cerchi da 20”, impostazione molto più dinamica, la Junior più “vera Alfa” dal punto di vista della guida; infine c’è anche il Techno Pack: si tratta di un pacchetto tecnologico disponibile trasversalmente che offre fari Matrix LED, guida assistita livello 2, telecamera 180°, sensori 360°, portellone hands-free, keyless, ricarica wireless smartphone

Interni

L’abitacolo è centrato sul guidatore, lo vediamo dal cockpit driver-oriented. Gli interni sono impreziositi da una grafica digitale sportiva, la Casa ha scelto di utilizzare materiali soft touch nelle versioni alte. Completano l’abitacolo sedili sportivi avvolgenti, quadro strumenti digitale, bocchette “a cannocchiale”, infotainment centrale orientato al guidatore e illuminazione ambientale RGB.

Motorizzazioni

La gamma motori di Alfa Romeo Junior si compone di differenti versioni adatte alle esigenze di ogni guidatore, a partire dalla versione ibrida da 136 CV, con motore Mild hybrid 48V, configurazione 1.2 turbo con motore elettrico integrato, cambio automatico doppia frizione, possiamo definirla la versione più equilibrata della gamma, caratterizzata da bassi consumi, una buona fluidità e un prezzo d’acquisto sicuramente più accessibile.

Segue la ibrida Q4, versione integrale con doppio motore elettrico, trazione integrale intelligente che offre maggiore sicurezza su pioggia e neve. Nel MY26 è stata resa più accessibile anche in allestimento Sprint.

Per gli amanti delle zero emissioni invece abbiamo la versione elettrica “base”, quella da 156 CV, versione BEV standard con batteria da circa 54 kWh, autonomia WLTP superiore a 400 km, ideale per uso urbano ed extraurbano quotidiano. Ma per gli amanti della potenza Alfa Romeo ha pensato anche all’elettrica Veloce da 280 CV, la variante ad alte prestazioni, con assetto specifico, differenziale autobloccante Torsen e taratura sportiva Alfa Romeo. Lo possiamo dire: è la Junior più prestazionale e dinamicamente evoluta.

I prezzi

Si parte da prezzi che variano dai 31.000 euro della Alfa Romeo Junior Ibrida, salendo fino a superare i 35-37 mila per la Ibrida Q4, arrivando a sfiorare i 40 mila euro per la Elettrica 156 CV e i 50 mila euro per la top di gamma, la BEV Veloce 280 CV.

A chi è consigliata

Se vogliamo fare un’analisi del modello e dei potenziali clienti, allora possiamo dire che la Alfa Romeo Junior è stata concepita e realizzata soprattutto per il mercato urbano europeo, per chi vuole un SUV compatto ma con un aspetto più sportivo rispetto alla media, caratteristica molta apprezzata soprattutto dai medio-giovani che hanno una disponibilità economica all’altezza dei prezzi di listino.

Il design italiano riconoscibile, la dinamica di guida, l’ampia scelta di motori e la buona tecnologia disponibile sono senza dubbio alcuni dei più importanti punti forti del modello.

Le versioni più convincenti grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo/contenuti sono la Junior Ibrida Sprint con Techno Pack, la Junior Q4 Ti e la Junior Veloce (per i veri appassionati Alfa Romeo).

Per dare qualche consiglio in più, possiamo dire qual è la miglior variante per i giovani professionisti che hanno bisogno di una bella auto performante per l’utilizzo cittadino: la Junior ibrida 136 CV, adatta a chi vuole entrare a far parte del mondo Alfa Romeo con costi accessibili e percorre circa 15/20.000 km annui.

Mentre la Junior Ibrida Q4 è adatta a chi viaggia spesso e vive in zone di montagna, la Ti Q4 è perfetta per comfort e completezza, mentre la Junior elettrica 156 CV è adatta per un uso urbano e metropolitano, per chi ha la possibilità di ricarica da casa, per le flotte aziendali e per i pendolari medi. La Sprint con Techno Pack in questo caso è la migliore per avere tecnologia e ADAS al top, senza spendere quanto una Veloce.