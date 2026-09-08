Uno dei modelli più amati e ricercati del segmento dei D-SUV premium, oggi Alfa Romeo Stelvio è una vettura di classe con un tocco di sportività

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Prezzo da € 57.850

a € 111.500 Vai alla scheda Altezza 167,00 cm Larghezza 190,00 cm Lunghezza 469,00 cm Capacità bagagliaio 525 litri Alimentazioni Diesel, Benzina Anno modello 2022 Potenza da 160 cv /118 kw

a 520 cv /382 kw

Alfa Romeo Stelvio è una delle proposte più distintive del segmento D-SUV premium. È a listino come ultima evoluzione della prima generazione, conferma la sua filosofia tecnica che oggi sul mercato è sempre più rara: motore longitudinale, trazione posteriore o integrale Q4, telaio “Giorgio” e una dinamica di guida che mette in primo piano il coinvolgimento del conducente.

Stelvio è uno dei SUV più apprezzati da chi desidera un’auto in grado di regalare una piacevole guida sportiva senza rinunciare a comfort, qualità costruttiva e praticità. La gamma offre fari Full LED Matrix a tre elementi, strumentazione digitale “Cannocchiale” da 12,3 pollici e gli ultimi aggiornamenti tecnologici della Casa di Arese.

Dimensioni e design

Un SUV dalle proporzioni equilibrate e con un’impostazione decisamente sportiva, Alfa Romeo Stelvio si presenta con cofano lungo, sbalzi contenuti e posizione arretrata dell’abitacolo, elementi resi possibili dall’architettura con motore longitudinale.

Il SUV è lungo 4,69 metri, largo 1,90 metri, alto 1,67 e il passo è di 2,82 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 525 litri circa. Il design è uno dei punti di forza dell’auto, con il tradizionale scudetto Alfa Romeo al frontale, affiancato dalle prese d’aria laterali, e il restyling ha introdotto i gruppi ottici Full LED Matrix con firma luminosa a tre moduli, ispirata alla nuova identità stilistica del brand.

Al posteriore Alfa Romeo aggiunge fanali a LED con finitura fumé e un paraurti dal disegno sportivo, il profilo laterale evidenzia passaruota muscolosi e superfici pulite.

Allestimenti

Alfa Romeo Stelvio oggi è disponibile negli allestimenti:

Sprint , versione d’accesso ma con una dotazione completa con cerchi in lega, fari Full LED Matrix, quadro strumenti digitale da 12,3″, infotainment touchscreen da 8,8″, sistemi ADAS evoluti e numerosi servizi connessi;

, versione d’accesso ma con una dotazione completa con cerchi in lega, fari Full LED Matrix, quadro strumenti digitale da 12,3″, infotainment touchscreen da 8,8″, sistemi ADAS evoluti e numerosi servizi connessi; Veloce, aggiunge un’impostazione ancora più dinamica: dettagli estetici dedicati, cerchi più grandi, sedili sportivi, finiture specifiche, sospensioni a taratura dedicata e una dotazione più ricca orientata alla guida sportiva.

Sul mercato oggi troviamo anche la Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, con finiture dedicate, cerchi in lega da 20” bruniti, sedili sportivi in pelle nera, pinze freno in alluminio con finitura anodizzata, motore 2.9 Benzina Q4 382 kW (520 CV) cambio automatico e possibilità di aggiungere il Pack Techno con Intelligent Speed Control, Lane Centering e Traffic Jam Assist, allarme volumetrico e perimetrale.

Interni

Come già detto, Alfa Romeo ha realizzato l’abitacolo totalmente orientato al guidatore, uno degli elementi che distinguono Stelvio rispetto alla maggior parte dei SUV premium competitor.

Il volante sportivo integra il pulsante di avviamento sulla corona, mentre la strumentazione digitale da 12,3 pollici riproduce il classico layout “Cannocchiale” con tre modalità di visualizzazione. Al centro della plancia prende posto il sistema infotainment touchscreen da 8,8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, affiancato dai servizi connessi Alfa Connect e dagli aggiornamenti software.

La Casa italiana, per gli interni, usa materiali di alto livello – un classico per Alfa Romeo, sempre attenta ai dettagli – con rivestimenti in pelle e finiture in alluminio o fibra di carbonio in base all’allestimento. Anche la posizione di guida è importante, grazie ai sedili ben profilati e alla perfetta ergonomia dei comandi. Lo spazio a bordo è perfetto per quattro adulti, il bagagliaio da oltre 500 litri consente di affrontare viaggi e uso familiare senza limiti.

Motorizzazioni

La gamma motori disponibile prevede solo propulsori abbinati al cambio automatico ZF a 8 rapporti:

2.2 Turbodiesel da 160 CV cambio automatico;

da 160 CV cambio automatico; 2.2 Turbodiesel 210 CV Q4 cambio automatico;

210 CV Q4 cambio automatico; 2.9 Benzina Q4 382kW (520CV) cambio automatico per la Quadrifoglio.

Prezzi

Il prezzo di listino della Stelvio parte da 57.850 euro per la Sprint, che sale a 63.350 euro scegliendo l’allestimento Veloce e aggiungendo gli optional disponibili (al netto delle promozioni periodiche di Alfa Romeo). Diventano 111.500 per la Quadrifoglio.

A chi è consigliata

Alfa Romeo Stelvio è un’ottima auto per chi cerca prima di tutto il piacere di guida nella categoria SUV. La Sprint 2.2 Turbodiesel 210 CV Q4 è adatta ai professionisti, ai rappresentanti e a chi percorre molti chilometri ogni anno. Il motore diesel garantisce ottima autonomia, buoni i consumi.

La Quadrifoglio invece è pensata per gli amanti della guida dinamica, che amano sentire il brivido della pista e cercano una tenuta di strada eccezionale, uno sterzo diretto e accelerazioni brucianti, considerando che scatta da 0 a100 km/h in 3,8 secondi).