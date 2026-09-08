Il SUV compatto premium italiano continua il suo percorso evolutivo: nuovi aggiornamenti estetici, finiture migliorate e una gamma motori elettrificata e moderna

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Prezzo da € 40.700

a € 59.100 Vai alla scheda Altezza 160,00 cm Larghezza 184,00 cm Lunghezza 452,00 cm Capacità bagagliaio 385 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Diesel Anno modello 2025 Potenza da 130 cv /96 kw

a 160 cv /118 kw

Alfa Romeo Tonale è uno dei modelli chiave della nuova era del marchio del Biscione. Il SUV compatto premium italiano continua il suo percorso evolutivo, la Casa di Arese propone infatti nel 2026 nuovi aggiornamenti estetici, finiture migliorate e una gamma motori elettrificata e moderna.

Tonale viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, il SUV è in grado di unire il DNA sportivo che caratterizza Alfa Romeo con tecnologie di ultima generazione, e mantiene il suo stile altamente riconoscibile. La gamma 2026 comprende versioni Hybrid, Plug-in Hybrid Q4 e Diesel, Alfa Romeo pone attenzione a efficienza, comfort e dinamica di guida.

Dimensioni e design

Alfa Romeo Tonale fa parte del segmento dei SUV premium compatti, in cui rientrano i grossi competitor tra cui i modelli tedeschi di riferimento, ma è in grado di distinguersi nella categoria grazie alla sua personalità e all’inconfondibile stile italiano. Le dimensioni sono pensate per offrire equilibrio tra praticità urbana e comfort nei lunghi viaggi, l’auto infatti è lunga 4,53 metri, larga 1,84, alta 1,60 metri e con un passo di 2,64 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 500 litri, che si riducono a 385 litri nella variante PHEV.

Uno dei maggiori punti di forza del modello continua a essere il design. Al frontale vediamo ancora il classico Scudetto Alfa Romeo, immancabile, affiancato dai gruppi ottici Full LED a tre elementi che richiamano le grandi sportive del Biscione. Le linee laterali sono muscolose e dinamiche, al posteriore spicca invece la firma luminosa che attraversa la larghezza del portellone.

Allestimenti

La gamma Alfa Romeo Tonale prevede differenti livelli di allestimento, pensati per soddisfare le esigenze di tutti:

Tonale : versione d’ingresso, dotazione già completa con infotainment digitale, climatizzatore automatico, sistemi avanzati di assistenza alla guida e cerchi in lega;

: versione d’ingresso, dotazione già completa con infotainment digitale, climatizzatore automatico, sistemi avanzati di assistenza alla guida e cerchi in lega; Business : aggiunge vetri posteriori oscurati, portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica e cerchi in lega da 18” Petali;

: aggiunge vetri posteriori oscurati, portellone posteriore ad apertura e chiusura elettrica e cerchi in lega da 18” Petali; Sprint : carattere più dinamico, dettagli estetici sportivi, finiture dedicate e una configurazione orientata al piacere di guida;

: carattere più dinamico, dettagli estetici sportivi, finiture dedicate e una configurazione orientata al piacere di guida; Ti : più elegante e in grado di offrire comfort premium, con materiali raffinati e dotazioni superiori;

: più elegante e in grado di offrire comfort premium, con materiali raffinati e dotazioni superiori; Sport Speciale : con palette cambio al volante in alluminio, sedili in Alcantara e pelle sintetica, con traforatura, inserti e cuciture color ghiaccio, pinze freno nere con firma Alfa Romeo bianca, cerchi in lega da 20″ Fori;

: con palette cambio al volante in alluminio, sedili in Alcantara e pelle sintetica, con traforatura, inserti e cuciture color ghiaccio, pinze freno nere con firma Alfa Romeo bianca, cerchi in lega da 20″ Fori; Veloce: la più sportiva in assoluto, con assetto specifico, sospensioni elettroniche, impianto frenante Brembo e contenuti esclusivi per una guida dinamica.

Alfa Romeo propone periodicamente delle serie speciali con contenuti esclusivi, finiture dedicate e configurazioni particolarmente ricche.

Interni

L’abitacolo mantiene un’impostazione orientata al guidatore, rispettando le logiche e la tradizione Alfa Romeo. Dietro al volante prende posto la strumentazione digitale “Cannocchiale” da 12,3 pollici, al centro della plancia troviamo il touchscreen da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

L’atmosfera interna punta su sportività e qualità percepita, grazie all’illuminazione ambientale, ai rivestimenti in pelle e Alcantara, agli inserti premium (allestimenti superiori) e ai sedili sportivi elettrici.

Alfa Romeo ha fatto un ottimo lavoro anche sull’ergonomia, con comandi fisici per alcune funzioni principali e una posizione di guida bassa rispetto alla media dei SUV. Lo spazio a bordo è perfetto per quattro adulti anche nei lunghi viaggi, il bagagliaio è versatile e spazioso anche per utilizzo familiare.

Motorizzazioni

La gamma motori della Alfa Romeo Tonale comprende soluzioni elettrificate e diesel, con cambio automatico TCT. Si parte dalla variante 1.5 Hybrid 175 CV, il motore più equilibrato della gamma. Quattro cilindri turbo benzina abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt, per una buona fluidità, ottimi consumi e comfort in città.

Si passa poi al 1.3 Plug-in Hybrid Q4 da 270 CV, la variante più potente e tecnologica: motore benzina ed elettrico con trazione integrale Q4 e prestazioni sportive. Permette di viaggiare in modalità elettrica per diversi chilometri, riducendo consumi ed emissioni.

Infine resta disponibile in gamma Alfa Romeo Tonale anche la versione 1.6 Diesel 130 CV, ottima per chi percorre molti chilometri e cerca consumi contenuti e grande autonomia.

Prezzi

I prezzi di listino di Alfa Romeo Tonale 2026 partono da circa 40.700 euro per le versioni diesel e hybrid d’ingresso, fino a superare anche la soglia dei 56mila euro per la gamma Plug-in Hybrid Q4, in particolare per il modello 1.3 PHEV Ti Q4 270 CV.

A chi è consigliata

Alfa Romeo Tonale è il SUV ideale per chi cerca un modello premium e vuole puntare su design italiano, piacere di guida e forte personalità estetica. La versione Hybrid è ottima per chi vuole una vettura ibrida a un prezzo più contenuto, non cambia le abitudini di guida e riduce i consumi rispetto a un’auto tradizionale.

Per chi percorre tanti chilometri la scelta ricade sulla Tonale Diesel, sempre la soluzione più razionale per lunghi viaggi in autostrada, professionisti e pendolari, grazie all’autonomia elevata e ai costi di gestione abbastanza contenuti.

La Plug-in Hybrid Q4 è l’auto per chi vuole il massimo delle prestazioni e della tecnologia, senza rinunciare alla trazione integrale e alla possibilità di viaggiare in elettrico.