La Audi Q2 si prepara a lasciare il mercato senza eredi: ecco prezzi, motori benzina e diesel, allestimenti e caratteristiche del SUV compatto ancora disponibile

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Audi

Prezzo da € 32.500

a € 46.500 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 179,00 cm Lunghezza 421,00 cm Capacità bagagliaio 355 litri Alimentazioni Benzina, Diesel Anno modello 2020 Potenza da 116 cv /85 kw

a 190 cv /140 kw

Dal 2016 è la porta d’ingresso più accessibile alla famiglia Q dei quattro anelli, il primo SUV compatto di segmento A del marchio, ma la sua storia si sta avviando alla conclusione: la produzione si è fermata nell’aprile 2026 e Audi ha già confermato da tempo che non ci sarà una seconda generazione.

Le concessionarie italiane continuano comunque a proporla, con unità disponibili in pronta consegna dal magazzino, un’ultima occasione per chi vuole ancora un SUV Audi di dimensioni contenute prima che il listino resti orfano di questa fascia di prezzo.

Non è un dettaglio da poco per chi sta valutando l’acquisto: la Q2 che si trova oggi in concessionaria è, di fatto, un modello a fine ciclo, ma proprio per questo spesso proposta con condizioni commerciali interessanti. In oltre nove anni di carriera, tra Q2 e la sorella A1, Audi ha consegnato più di 190.000 unità in Italia, un segnale che il pubblico per questo tipo di premium compatto non è mai mancato.

Design e dimensioni

La Q2 misura 4,21 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,51 di altezza: quote da vera compatta, che la rendono agile in città quanto una berlina di segmento B, ma con un’impostazione rialzata da SUV che garantisce una posizione di guida più dominante.

Il restyling di qualche anno fa ha inasprito i tratti originari, con prese d’aria più generose, una griglia ottagonale marcata e, su richiesta, i fari Matrix LED che restano ancora oggi uno degli argomenti tecnici più validi della gamma.

Il linguaggio stilistico si distingue nettamente dal resto della produzione Audi per le linee squadrate e spigolose, decisamente meno arrotondate rispetto a Q3 o Q5. È un’estetica che divide, ma che con le carrozzerie bicolore, disponibili su alcuni allestimenti, assume un carattere lontano dal rigore formale a cui il marchio ci ha abituato altrove.

La lista degli optional estetici è lunghissima, al punto che le combinazioni possibili sono praticamente infinite, anche se ovviamente ogni personalizzazione ha il suo prezzo, e su un’Audi il conto finale può salire rapidamente.

Interni

A bordo si respira un’atmosfera da prodotto premium in veste compatta, merito più della cura negli assemblaggi che della ricchezza dei materiali in sé, che restano comunque di livello superiore rispetto a molte generaliste dello stesso segmento.

La plancia moderna propone la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3 pollici (non disponibile però sull’allestimento più economico) e un display per l’infotainment da 8,3 pollici, dimensione ormai contenuta se paragonata agli schermi generosi che si trovano oggi su molte rivali generaliste.

Lo spazio a bordo è pensato per quattro persone, che viaggiano comode sia davanti che dietro, mentre il quinto passeggero al centro trova una seduta via via più stretta, complice anche una carrozzeria che privilegia l’agilità rispetto alla massima abitabilità. Il bagagliaio parte da 405 litri, un valore competitivo per la categoria, che arriva fino a 1.050 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Motorizzazioni

La gamma motori della Q2 resta fedele all’impostazione tradizionale del marchio, senza elettrificazione spinta né ibride plug-in, puntando tutto su benzina e diesel puri ben rodati. Si parte dal tre cilindri 1.0, denominato 30 TFSI, da 116 CV, accessibile anche ai neopatentati e disponibile con cambio manuale o automatico S tronic a doppia frizione.

Un gradino più su si trova il quattro cilindri 1.5, il 35 TFSI da 150 CV, dotato della tecnologia cylinder on demand che disattiva due cilindri nei momenti di carico ridotto per contenere consumi ed emissioni senza rinunciare alla brillantezza quando serve.

Al vertice della gamma termica a benzina si trova il 2.0 40 TFSI da 190 CV, abbinato di serie alla trazione integrale quattro. Chi cerca ancora di più può orientarsi verso la SQ2, la variante sportiva della gamma, che con il suo 2.0 TFSI da 300 CV e 400 Nm di coppia scatta da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi e raggiunge i 250 km/h.

Trazione integrale quattro permanente, assetto ribassato di 2 centimetri, cerchi fino a 19 pollici e doppio scarico sportivo completano una vettura che, va detto, poco ha a che vedere con l’anima urbana del resto della gamma. Per chi percorre molti chilometri resta infine disponibile l’offerta diesel, con il 2.0 TDI proposto nelle potenze di 116 e 150 CV, quest’ultimo abbinabile anche alla trazione integrale.

Allestimenti

La gamma allestimenti si articola su diversi livelli pensati per esigenze differenti. L’Admired rappresenta il punto di ingresso, con una dotazione non particolarmente generosa rispetto a quanto oggi propongono molte generaliste allo stesso prezzo. Business e Business Plus guardano invece a chi usa l’auto anche per lavoro, con contenuti orientati al comfort e alla praticità quotidiana.

Le versioni Identity Black e S line edition puntano sull’estetica, con dettagli specifici, cerchi dedicati e finiture in nero che accentuano il carattere sportivo della carrozzeria, mentre la SQ2 chiude la gamma come proposta più prestazionale, riconoscibile dal kit aerodinamico con split anteriore, minigonne, spoiler ed estrattore posteriore. Come da tradizione Audi, la lista degli optional è lunga e costosa, rendendo facile farsi prendere la mano.

Prezzi

Il listino della Audi Q2 parte da 32.500 euro per la motorizzazione d’ingresso 1.0 TFSI da 116 CV, un posizionamento che conferma la vocazione premium del modello anche nella sua declinazione più economica.

Salendo di motorizzazione e di allestimento, tra 1.5 TFSI, 2.0 TFSI e le varianti diesel con trazione integrale, il prezzo può arrivare e superare abbondantemente i 40.000 euro, soprattutto scegliendo pacchetti di personalizzazione e optional a listino.

Al vertice della gamma si posiziona la SQ2, che parte da 55.600 euro: una cifra importante per un SUV di queste dimensioni, ma che va letta alla luce delle prestazioni offerte, più vicine a quelle di una vera sportiva compatta che a un SUV generalista.

A chi è consigliata

La Audi Q2 resta la scelta giusta per chi vuole entrare nel mondo Audi senza affrontare il budget richiesto da Q3 o Q5, mantenendo comunque la qualità costruttiva e la cura nei dettagli che contraddistinguono il marchio. È un’auto che convince soprattutto chi vuole libertà di movimento e motori semplici e affidabili.

Con la possibilità di offrire la trazione Quattro, rivelandosi così un’ottima alternativa premium per chi vive in montagna ma non manca di frequentare i centri ubrani.

Chi percorre molti chilometri extraurbani può orientarsi con fiducia verso le versioni diesel o verso il 1.5 TFSI con cylinder on demand, mentre chi cerca un’esperienza di guida più coinvolgente, senza rinunciare al comfort di un SUV, troverà nella SQ2 un genere di vettura che sta pian piano scomparendo dai listini di tutto il mercato.