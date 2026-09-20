Il SUV compatto Audi punta su qualità costruttiva, tecnologia avanzata e motorizzazioni benzina e diesel in attesa della plug-in hybrid

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Prezzo da € 44.200

a € 64.500 Vai alla scheda Altezza 160,00 cm Larghezza 186,00 cm Lunghezza 453,00 cm Capacità bagagliaio 375 litri Alimentazioni Diesel, Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2025 Potenza da 150 cv /110 kw

a 265 cv /195 kw

C’è un motivo se l’Audi Q3 ha sempre venduto bene: è il punto d’ingresso al mondo Audi per chi vuole un SUV compatto, e lo fa senza far rimpiangere nulla. La nuova generazione alza ulteriormente l’asticella, portando in dote un design rinnovato ispirato alle sorelle maggiori, una gamma motori che guarda già all’elettrificazione e un abitacolo che non lascia dubbi sul posizionamento premium del modello.

Chi sceglie la Q3 sa cosa sta comprando: un oggetto rifinito, tecnologicamente avanzato, con un badge sull’avantreno che ancora oggi porta molto peso sul mercato italiano.

Design e dimensioni

La nuova generazione della Q3 è cresciuta rispetto alla precedente: 4,53 metri di lunghezza la collocano con decisione nel C-SUV compatto, con un bagagliaio che varia tra 488 e 575 litri a seconda della motorizzazione. Il coefficiente aerodinamico di 0,30 è un risultato che i progettisti di Ingolstadt hanno ottenuto senza sacrificare l’estetica.

Il design segue il linguaggio stilistico delle sorelle Q5 e Q8: superfici tese, doppio rene frontale più grande e orizzontale, luci a LED con firma distintiva. L’effetto è quello di un’auto che sembra più grande e più costosa di quanto non sia. La linea del tetto scende con eleganza verso il posteriore senza arrivare alle soluzioni coupé della Q3 Sportback, mantenendo una praticità quotidiana che le coupé sacrificano.

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Interni

L’abitacolo della Q3 è uno degli argomenti più forti del modello. I materiali sono scelti con cura, le superfici morbide nelle zone di contatto e la qualità degli assemblaggi trasmettono solidità. La posizione di guida è comoda, la visibilità buona, e la disposizione dei comandi privilegia la chiarezza senza sacrificare l’estetica.

Tuttavia è doveroso notare quello che la dotazione di serie non è esattamente ricca rispetto al prezzo e richiedono di mettere mano alla lista degli optional. I fari a matrice di LED costano 1.500 euro extra, l’head-up display e l’audio Sonos sono racchiusi in un pacchetto da 2.100 euro, il tetto panoramico richiede altri 1.600 euro. Su un’auto che parte da 42.500 euro, ci si aspetterebbe qualcosa di più incluso nel prezzo. Chi vuole una Q3 davvero completa deve mettere in conto un esborso sensibilmente superiore al prezzo di listino base.

Motorizzazioni

La gamma di lancio si articola su tre motorizzazioni. Il 1.5 TFSI da 150 CV con tecnologia mild hybrid è l’unico motore elettrificato al momento: trazione anteriore e cambio S-Tronic, è la scelta più equilibrata per chi percorre molti chilometri in città. Il 2.0 TDI da 150 CV porta con sé i 360 Nm di coppia che rendono il diesel ancora competitivo per chi fa tanti chilometri in autostrada, con la trazione integrale Quattro disponibile come optional.

Al vertice si colloca per ora il 2.0 TFSI da 265 CV con Quattro e S-Tronic, disponibile solo nell’allestimento S-Line Edition. In arrivo nei prossimi mesi la versione ibrida plug-in da 272 CV, che promette oltre 100 km di autonomia elettrica: sarà probabilmente la versione più interessante dell’intera gamma per chi usa l’auto in modo misto.

Allestimenti

Business è l’allestimento pensato per le flotte, con una dotazione già orientata all’uso lavorativo: Virtual Cockpit Plus da 11,9 pollici, MMI touchscreen da 12,8 pollici, portellone elettrico, ricarica wireless per smartphone, sensore anticollisione anteriore e cerchi da 17 pollici. Non è spoglio, ma non è ricco: è funzionale.

Business Advanced porta il livello visivo un gradino più alto con i cerchi da 18 pollici, la retrocamera posteriore e una caratterizzazione estetica più curata. È il punto d’equilibrio naturale della gamma per chi vuole evitare di ricorrere a troppi optional.

S-Line Edition è l’allestimento sportivo, con i cerchi da 19 pollici, la carrozzeria completamente in tinta, le luci LED Plus anteriori e i sedili sportivi in tessuto nero. Sul motore 2.0 TFSI aggiunge anche il pacchetto luci ambiente Plus e il volante sportivo a tre razze con profilo appiattito. È l’allestimento visivamente più riuscito, ma anche il più costoso: i prezzi sfiorano e superano i 63.000 euro nelle configurazioni top.

Prezzi

Il listino parte da 44.200 euro per la Business con il 1.5 TFSI, e sale fino a superare 64.500 euro nell’S-Line Edition con il motore da 265 CV. Chi opta per la Business Advanced si posiziona nella fascia intermedia, con un esborso più contenuto ma già con una dotazione visiva apprezzabile. Ma come già detto i prezzi non includono gran parte degli optional più desiderabili.

A chi è consigliata

La Q3 è l’auto giusta per chi vuole un SUV compatto premium tedesco, vuole pagare meno di una Q5 e non accetta compromessi sulla qualità percepita a bordo. Il badge Audi, la dinamica di guida sorprendentemente piacevole e la solidità dell’architettura tecnica sono argomenti difficili da contestare.

L’unico consiglio pratico: configurare con cura. La versione base è onesta, ma diventa una Q3 completa solo aggiungendo qualche pacchetto. Chi vuole evitare sorprese in fase di configurazione farebbe bene a partire dalla Business Advanced e aggiungere i fari a matrice di LED: sono il dettaglio che fa la differenza nella guida notturna e uno dei pochi optional che vale davvero il suo prezzo.

Per quanto riguarda i motori, con le versioni termiche si va sul sicuro. Sono propulsori che da anni garantiscono affidabilità e buone prestazioni. La trazione integrale Quattro poi, è un must a cui è difficile rinunciare se si è la tipologia di persona che frequenta la montagna.