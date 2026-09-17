Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa BMW

Prezzo da € 95.800

a € 102.870 Vai alla scheda Altezza 170,00 cm Larghezza 200,00 cm Lunghezza 496,00 cm Capacità bagagliaio 580 litri Alimentazioni Ibrido diesel, Ibrido benzina Anno modello 2023 Potenza da 286 cv /210 kw

a 381 cv /280 kw

La BMW X6 non è un’auto razionale. Non lo è mai stata e non ha nessuna intenzione di diventarlo. È un SUV-coupé da quasi cinque metri che combina l’impraticabilità di una berlina coupé con la posizione di guida rialzata di un fuoristrada, e lo fa con la sicurezza di chi sa che il proprio pubblico non sta cercando logica. Sta cercando desiderio.

Dalla sua introduzione nel 2008, la X6 ha costruito un segmento quasi da sola, creando imitatori e critici in egual misura. La terza generazione, aggiornata con il restyling che ha elettrificato tutta la gamma, conferma che questa formula di successo non si tocca.

Design e dimensioni

La X6 misura 4,94 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza: numeri che raccontano di un’auto imponente, che occupa lo spazio con arroganza, la stessa che racconta la sua estetica. La linea del tetto scende in modo deciso verso il posteriore, sacrificando parte dell’altezza dell’abitacolo e del bagagliaio in favore di una silhouette da coupé che è la firma più riconoscibile del modello.

Il frontale è dominato dal doppio rene BMW di grandi dimensioni, disponibile con illuminazione perimetrale LED come optional (Iconic Glow): un dettaglio polarizzante che in molti amano e in altrettanti trovano eccessivo. I fari sottili e allungati e il cofano muscoloso costruiscono un’espressione di potenza dichiarata. È un’auto che vuole essere notata, su quello non c’è dubbio.

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Interni

All’interno, l’abitacolo offre un’atmosfera da business class, con materiali pregiati, finiture curate e personalizzazioni pressoché illimitate attraverso il configuratore BMW. Il sistema iDrive con schermo da 12,3 pollici è reattivo e completo, con la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e i servizi connessi BMW di serie. Attraverso gli allestimenti l’abitacolo può passare da essere un salotto a un abitacolo da corsa, con sedili contenitivi e volante M.

Motorizzazioni

Dopo il restyling, tutta la gamma della X6 è elettrificata con il sistema mild hybrid a 48 Volt: una scelta che migliora i consumi nelle fasi a basso carico senza trasformare l’auto in qualcosa che non vuole essere. La trazione integrale xDrive e il cambio automatico Steptronic Sport a 8 rapporti sono di serie su tutto il listino.

La porta d’ingresso è la xDrive30d da 298 CV, con il sei cilindri turbodiesel che percorre 100 km con circa 6,6-6,9 litri di gasolio: quasi sorprendente per un’auto di queste dimensioni e di questo peso. Salendo troviamo la xDrive40d da 352 CV, ancora diesel, e la xDrive40i da 381 CV a benzina.

Al vertice della gamma standard si colloca la M60i con il V8 4.4 litri da 530 CV e 750 Nm di coppia, con il mild hybrid 48V che entra a supporto nelle ripartenze. Da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, per una vettura che supera le 2 tonnellate di peso: un esercizio fisico da ingegneria che BMW esegue con la disinvoltura di chi ha fatto questo per decenni. Chi vuole ancora di più trova le versioni M, con il V8 da 625 CV della M Competition.

Allestimenti

Il listino della X6 parte dall’allestimento M Sport, che è al tempo stesso l’unico punto d’ingresso e una dichiarazione d’intenti: su questa vettura non esistono versioni sobrie. Di serie ci sono i cerchi da 20 pollici, le sospensioni adattive, il climatizzatore automatico multizona, il sedile posteriore con bracciolo centrale e i rivestimenti in pelle. La guida autonoma di livello 2 è già inclusa.

L’allestimento M Sport Pro segue con un’estetica più orientata all’eccesso, con paraurti e parafanghi in colori differenziati e cerchi specifici. La progressione continua con versioni sempre più elaborate, fino alle versioni M Competition che portano l’auto in un territorio dove la guida quotidiana è quasi un pretesto e il numero dei cavalli è la vera ragione d’acquisto, con il configuratore che diventa una specie di atelier di lusso, in cui selezionare pellami e dettagli specifici, come richiede la fascia di prezzo a cui si rivolge.

Prezzi

Il listino parte da circa 95.800 euro per la xDrive30d in allestimento M Sport, la scelta più parsimoniosa della gamma. La M60i supera i 118.000 euro, mentre la M Competition parte addirittura da circa 167.000 euro. Come da tradizione BMW, il configuratore può portare il prezzo finale molto più in alto di qualsiasi cifra di listino: un tetto panoramico, i fari laser, i rivestimenti Merino e un sistema audio Bowers & Wilkins possono aggiungere decine di migliaia di euro.

A chi è consigliata

La BMW X6 è consigliata a chi non ha bisogno di consigli. Chi arriva a valutare questa vettura sa già esattamente cosa vuole: un’auto imponente, veloce, tecnologicamente avanzata e con una silhouette che non passa inosservata. Non è un acquisto razionale, ed è questo il punto.

La versione xDrive30d è la più equilibrata in termini di costi di gestione senza rinunciare alla presenza fisica e alla dinamica brillante che caratterizza tutta la gamma. La M60i è per chi vuole tutto questo moltiplicato per due, con un conto in banca adeguato.