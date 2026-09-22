Il SUV BYD combina tecnologia, spazio e prezzi competitivi con motorizzazioni elettriche e DM-i plug-in hybrid pensate per ogni esigenza

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 36.090

a € 36.090 Vai alla scheda Altezza 168,00 cm Larghezza 183,00 cm Lunghezza 431,00 cm Capacità bagagliaio 450 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 88 cv /65 kw

a 88 cv /65 kw

L’Atto 2 è il modello con cui il colosso di Shenzhen punta a conquistare il segmento più affollato d’Europa, i SUV di segmento B, portando con sé una dotazione tecnologica e un prezzo che impone una riflessione seria a chi stava considerando alternative europee o giapponesi.

Non è la prima incursione di BYD nel mercato italiano, ma è probabilmente quella più riuscita in termini di equilibrio tra dimensioni, prezzo e contenuti. In questo segmento la concorrenza è feroce, eppure l’Atto 2 riesce a distinguersi.

Design e dimensioni

Con 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, l’Atto 2 ha proporzioni generose per il segmento B, con un passo di 2.620 mm che si traduce direttamente in abitabilità interna. Le forme sono arrotondate, con i caratteristici fari a LED sottili, maniglie a filo delle portiere e protezioni in plastica nella parte bassa della carrozzeria che conferiscono l’aspetto da crossover robusto.

Al posteriore, una striscia a LED attraversa il portellone intrecciandosi alle estremità in un disegno che vuole distinguersi dalla massa. L’effetto funziona: l’Atto 2 si riconosce in strada anche di notte. Il lunotto poco inclinato e lo spoiler sagomato completano una silhouette che strizza l’occhio alla sportività senza esagerare. È un’estetica pensata per un pubblico giovane, digitale, abituato a ragionare in modo diverso rispetto all’acquisto tradizionale dell’auto.

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Interni

È nell’abitacolo che l’Atto 2 gioca le sue carte migliori. La plancia è dominata da due schermi: il cruscotto digitale da 8,8 pollici e il touchscreen centrale da 10,1 o 12,8 pollici (a seconda dell’allestimento), quest’ultimo ruotabile elettricamente, che porta con sé un sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, risposta rapida ai comandi e un’interfaccia grafica più intuitiva di quanto ci si aspetti.

I materiali non sono ricchi ma gli assemblaggi lasciano intendere una buona durabilità: plastica morbida nella parte alta della plancia, ecopelle su portiere, tunnel centrale e sedili. La sensazione a bordo è quella di un’auto costruita con ambizione e che nasconde bene le scelte orientate al risparmio. Il divano è morbido e comodo anche per tre adulti, con il pavimento piatto che non penalizza chi siede al centro. Il bagagliaio misura 450 litri, espandibili a 1.370 abbattendo i sedili, con una soglia di carico alta (78 cm) che è l’unico vero limite pratico della configurazione.

Da segnalare alcune chicche tecnologiche che fanno capire da dove arriva questo costruttore: l’accensione e apertura via NFC con smartphone o smartwatch, la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni dalla batteria del veicolo, la pompa di calore di serie su tutta la gamma e il caricatore wireless da 15W sulla Boost.

Motorizzazioni

La versione elettrica si basa sull’architettura e-Platform 3.0 con un motore anteriore da 177 CV e 290 Nm, abbinato a una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 45,1 kWh. L’autonomia dichiarata arriva a 463 km nel ciclo urbano, mentre i test indipendenti si attestano su circa 270-380 km a seconda del contesto d’uso. Per chi percorre principalmente la città, questi numeri sono più che sufficienti.

Per chi vuole più autonomia arriva la versione Long Range con batteria da 64,8 kWh, pensata per chi fa un uso misto e non vuole fermarsi spesso alle colonnine. La novità più recente della gamma è la versione DM-i ibrida plug-in, che abbina un motore 1.5 benzina a un’unità elettrica per una potenza di sistema di 166 o 212 CV. Il motore elettrico è protagonista nella guida quotidiana, mentre il termico interviene come generatore o come supporto nelle accelerazioni più decise. I prezzi DM-i partono da circa 25.500 euro, al di sotto del puro elettrico, aprendo la porta a chi non è ancora pronto per la ricarica.

Allestimenti

Active è l’allestimento di partenza, e già porta a bordo cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED anteriori e posteriori, tetto panoramico con tendina elettrica, touchscreen rotabile da 10,1 pollici e accesso NFC. È una dotazione che molti concorrenti riservano ai livelli intermedi, e rende l’Active un’auto già completa senza aggiungere nulla.

Boost sale allo schermo da 12,8 pollici, aggiunge il caricatore wireless da 15W e una dotazione ADAS più completa. È l’allestimento che la maggior parte degli acquirenti sceglierà, e il salto di 2.000 euro rispetto all’Active è giustificato.

Comfort/Long Range chiude la gamma elettrica con la batteria grande e i contenuti più ricchi, per chi vuole dimenticarsi dell’ansia da autonomia e avere tutto in un unico pacchetto.

Prezzi

Il listino parte da 30.290 euro per l’Active elettrica, sale a 32.990 euro per la Boost, e raggiunge 36.090 euro per la Comfort Long Range. La versione DM-i ibrida plug-in, con il suo prezzo d’attacco di 27.600 euro, è quella che potenzialmente può cambiare le carte in tavola per chi ha accesso a una ricarica domestica ma non vuole i limiti del solo elettrico, in particolare nella versione Boost da 30.100 euro con la batteria più capiente.

A chi è consigliata

L’Atto 2 è un’auto per chi vuole entrare nel mondo dell’elettrificazione avanzata senza spendere cifre proibitive e ottenere una dotazione completa.

La versione DM-i rimane però la vera perla del modello, offrendo un compromesso concreto imponendo solo piccoli cambiamenti alle abitudini di utilizzo, a patto di avere un posto auto con presa di ricarica domestica in cui poter attutire il costo iniziale. In entrambi i casi, la garanzia BYD di 6 anni sulla vettura e 8 sulla batteria, abbassa il rischio percepito su un marchio ancora giovane nel mercato europeo.