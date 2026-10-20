Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa BYD

Prezzo da € 35.090

a € 37.090 Vai alla scheda Altezza 157,00 cm Larghezza 177,00 cm Lunghezza 429,00 cm Capacità bagagliaio 364 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 88 cv /65 kw

a 88 cv /65 kw

Un marchio che nell’ultimo biennio ha ridisegnato gli equilibri del mercato elettrico europeo. BYD diventata nel 2025 il primo costruttore al mondo per vendite di auto elettriche, davanti alla stessa Tesla, l’azienda cinese porta in Europa la Dolphin con un obiettivo dichiarato: rendere la mobilità a zero emissioni accessibile a un pubblico più ampio, senza per questo rinunciare a tecnologia e qualità percepita.

La Dolphin si colloca nel segmento delle compatte a batteria, terreno affollatissimo, ma lo fa con un’impostazione tutta sua: linee morbide ispirate al mondo marino, un abitacolo sorprendentemente spazioso per le dimensioni esterne e un unico motore da 204 CV. Non un’utilitaria minimale, insomma, quanto una compatta a tutti gli effetti, con argomenti concreti da giocarsi contro rivali più blasonate.

Design e dimensioni

La Dolphin misura 4,29 metri di lunghezza, 1,77 di larghezza e 1,57 di altezza, con un passo generoso di 2,70 metri che si traduce in uno spazio interno superiore a quanto le quote esterne lascerebbero immaginare.

La firma stilistica del modello si chiama “Ocean Aesthetics“, il linguaggio di design che BYD applica a gran parte della gamma, curato da Wolfgang Egger, designer con un passato importante tra Alfa Romeo, Audi e Lamborghini.

È un’estetica che punta più sull’eleganza rassicurante che sull’aggressività, con un frontale pulito e proporzioni pensate per apparire compatte in città ma sostanziose su strada. Gli stessi riferimenti marini tornano anche negli interni, dalla plancia alle maniglie delle portiere, in un fil rouge che difficilmente passa inosservato a chi sale a bordo per la prima volta.

Interni

L’abitacolo della Dolphin è probabilmente l’argomento più convincente del pacchetto complessivo. I materiali sono di buon livello, con una pelle vegana morbida al tatto che riveste plancia e sedili, e plastiche interne assemblate con cura, prive di sbavature anche nelle zone meno in vista.

Al centro della plancia domina il grande schermo da 12,8 pollici dell’infotainment, ormai un marchio di fabbrica di BYD, capace di ruotare di 90 gradi passando dall’orientamento orizzontale a quello verticale con la semplice pressione di un pulsante sul volante o sullo schermo stesso.

Il software risponde con prontezza ai comandi, integra la navigazione connessa e, grazie a un aggiornamento OTA, oggi supporta anche Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Il climatizzatore si gestisce principalmente dal display, una scelta che semplifica la plancia ma che richiede qualche istante di distrazione in più rispetto ai comandi fisici dedicati. Di serie la guida assistita di livello 2, con l’intera suite di sicurezza attiva già presente sull’allestimento base.

Il bagagliaio si attesta su 345 litri, un valore nella media della categoria, con un pratico doppio fondo pensato per riporre in ordine i cavi di ricarica. Abbattendo gli schienali posteriori, frazionati 60:40, la capacità di carico sale fino a 1.310 litri, un’ottima riserva per chi ha bisogno di più flessibilità nei viaggi lunghi.

Motorizzazioni

In Italia la BYD Dolphin è proposta con un’unica configurazione meccanica: un motore elettrico anteriore da 150 kW, pari a 204 CV, abbinato a una batteria Blade da 60,4 kWh, la tecnologia al litio-ferro-fosfato sviluppata direttamente da BYD, con celle ultrasottili pensate per massimizzare la densità energetica riducendo al minimo i rischi di surriscaldamento. L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 427 km, un valore competitivo per la categoria.

Le prestazioni non sono da sottovalutare: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 7 secondi, un tempo che colloca la Dolphin più vicina alle compatte sportive che alle elettriche pensate per il solo uso urbano.

La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 88 kW, sufficiente per un ciclo quasi completo in circa un’ora, mentre in corrente alternata la potenza massima è di 11 kW. L’assetto è tarato più sul comfort che sulla guida sportiva, con un buon assorbimento delle sconnessioni e un buon isolamento dai rumori esterni, mentre la frenata rigenerativa resta piuttosto blanda e priva della modalità one pedal che altre elettriche del segmento propongono.

Allestimenti

La gamma italiana della Dolphin si articola su due soli livelli di allestimento, entrambi già molto ben forniti. La Comfort rappresenta la base della gamma, con dotazione di sicurezza completa, schermo rotante da 12,8 pollici, quadro strumenti digitale e sedili rivestiti in pelle vegana. Le tinte disponibili su questo allestimento sono l’Urban Grey, la Cream White e la Skiing White.

La Design si distingue principalmente per l’estetica, essendo l’unica a proporre le vernici bicolore, disponibili in tre combinazioni: Jet Black con tetto Atlantis Grey, Surfing Blue con tetto Urban Grey e Skiing White con tetto Urban Grey. Un dettaglio che, unito a qualche rifinitura interna più curata, giustifica il gradino di prezzo superiore rispetto alla Comfort.

Prezzi

Il listino della BYD Dolphin parte da 35.090 euro per l’allestimento Comfort. La Design, con le vernici bicolore esclusive, si posiziona a 37.090 euro di listino. Una forbice di prezzo contenuta tra i due allestimenti, che rende la scelta più una questione di gusto estetico che di reale differenza in termini di dotazione.

Va detto che il posizionamento della Dolphin resta comunque quello di un’elettrica compatta di fascia medio-alta, più vicina per prezzo alle rivali europee più equipaggiate che alle proposte d’ingresso del segmento, complice anche una batteria di generosa capacità che giustifica buona parte del listino.

A chi è consigliata

La BYD Dolphin pensata per chi vuole passare all’elettrico senza accontentarsi di un’autonomia risicata o di un abitacolo compresso. La combinazione tra i 427 km dichiarati e uno spazio interno superiore alla media della categoria la rende adatta anche a chi non vive solo in città, ma affronta con una certa regolarità anche percorsi extraurbani più lunghi.

Certo il prezzo la posiziona in un segmento in cui è difficile imporsi, con le europee che dettano ancora legge e lo scetticismo verso i marchi cinesi può ancora fare la differenza.