Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Prezzo da € 19.940

a € 26.790 Vai alla scheda Altezza 159,00 cm Larghezza 172,00 cm Lunghezza 399,00 cm Capacità bagagliaio 308 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2026 Potenza da 48 cv /35 kw

a 82 cv /60 kw

Il mercato delle auto elettriche accoglie una nuova protagonista capace di mescolare agilità urbana e contenuti tecnologici di classe superiore: la BYD Dolphin Surf. Prodotta dal colosso cinese BYD, azienda nata a Shenzhen come fabbrica di batterie e attiva nel settore automotive dal 2003, questa utilitaria si presenta con un look moderno e non privo di grinta.

Caratterizzata da una filosofia costruttiva che punta sulla razionalità degli spazi e sull’efficienza energetica, la Dolphin Surf sfida la concorrenza europea proponendo un pacchetto completo che include soluzioni d’avanguardia come la chiave digitale NFC e le rinomate batterie LFP.

Dimensioni e design

La BYD Dolphin Surf è un’utilitaria compatta pensata per dominare il traffico cittadino. Le sue dimensioni sono studiate per offrire il massimo equilibrio tra manovrabilità e abitabilità: la lunghezza si ferma a 3990 mm, con una larghezza di 1720 mm (che arriva a 1970 mm con gli specchietti estesi) e un’altezza di 1590 mm. Il passo di 2500 mm assicura una stabilità notevole per la categoria, mentre il raggio di sterzata minimo di soli 4,95 metri la rende una delle vetture più agili nelle inversioni a “U” e nei parcheggi stretti.

Il design esterno è sportivo e dinamico. Il frontale è appuntito, caratterizzato da piccoli fari trapezoidali allungati con luci diurne a LED di serie su tutta la gamma. Le fiancate sono solcate da vistose nervature e superfici scavate che aggiungono carattere alla linea, mentre la parte posteriore è dominata da uno spoiler sportivo e da una firma luminosa a LED continua. Un dettaglio stilistico originale è il piccolo inserto nero tra i finestrini e il lunotto, che crea un effetto di “tetto fluttuante”. La vettura poggia su cerchi in acciaio da 15″ nella versione base o in lega da 16″ negli allestimenti superiori. La tavolozza colori offre opzioni vivaci come il Lemon Green e l’Ice Blue, accanto ai più classici Polar Night Black e Apricity White.

Interni: l’intelligenza “a onda”

L’abitacolo della BYD Dolphin Surf stupisce per l’ampiezza in rapporto alle dimensioni esterne, offrendo un ambiente moderno dove il nero e il grigio chiaro si alternano sulle superfici. L’arredamento è dominato dall’originale plancia “a onda” con rivestimenti assemblati con cura. Il vero protagonista tecnologico è il touchscreen da 10,1”, che ha la particolarità di poter ruotare elettricamente di 90° (passando da orizzontale a verticale) tramite un tasto virtuale o un comando sulla razza del volante.

Il sistema multimediale è basato su Android Automotive, è intuitivo e completo di controllo vocale intelligente attivabile con il comando “Ciao, BYD”. Non mancano la connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, la navigazione connessa e la possibilità di scaricare app come Spotify o videogiochi tramite l’hotspot Wi-Fi integrato. Di fronte al guidatore si trova un quadro strumenti digitale da 5” o 7” (a seconda della versione) che, seppur poco configurabile, fornisce tutte le informazioni essenziali.

Il comfort è garantito dai sedili in pelle vegana (riscaldati nelle versioni top) e da soluzioni pratiche come il climatizzatore gestibile dallo schermo e i tasti “a rullo” color alluminio sotto il display. Nonostante l’abitacolo sia spazioso per quattro adulti, il bagagliaio paga pegno con una capacità di 308-316 litri, espandibili a 1037-1040 litri abbattendo i sedili posteriori. La soglia di carico è piuttosto alta, situata a 77 cm da terra.

Motorizzazioni e batterie

Sotto la carrozzeria, la Dolphin Surf nasconde il cuore tecnologico di BYD: la Blade Battery (LFP), progettata internamente per garantire sicurezza e durata nel tempo. La gamma motori si articola su tre configurazioni, tutte a trazione anteriore (FWD) con motore sincrono a magneti permanenti:

Active (30 kWh): la versione d’ingresso dispone di 65 kW (88 CV) e 175 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 11,1 secondi e offre un’autonomia combinata WLTP di 220 km (356 km nel ciclo urbano)

(30 kWh): la versione d’ingresso dispone di 65 kW (88 CV) e 175 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in 11,1 secondi e offre un’autonomia combinata WLTP di 220 km (356 km nel ciclo urbano) Boost (43,2 kWh): mantiene la potenza di 65 kW (88 CV) ma aumenta l’autonomia grazie alla batteria più capiente, raggiungendo i 322 km nel ciclo combinato e ben 507 km in città;

(43,2 kWh): mantiene la potenza di 65 kW (88 CV) ma aumenta l’autonomia grazie alla batteria più capiente, raggiungendo i 322 km nel ciclo combinato e ben 507 km in città; Comfort (43,2 kWh): è la versione più prestazionale con 115 kW (156 CV) e 220 Nm di coppia. Copre lo 0-100 km/h in 9,1 secondi e garantisce un’autonomia combinata di 310 km.

Per quanto riguarda la ricarica, l’auto accetta fino a 11 kW in corrente alternata (AC), permettendo una ricarica completa in circa 5-6 ore. Alle colonnine veloci in corrente continua (DC), la potenza massima varia da 65 a 85 kW, consentendo di passare dal 10% all’80% di energia in circa 25-30 minuti nelle condizioni migliori. Una funzione molto utile è il Vehicle-to-Load (V2L), che trasforma l’auto in un power bank gigante capace di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

Allestimenti e prezzi

La BYD Dolphin Surf viene proposta in tre allestimenti con un listino che punta a scardinare i pregiudizi sui costi delle auto elettriche:

Active (19.790 euro) : offre di serie fari LED, sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e chiave elettronica;

: offre di serie fari LED, sensori di parcheggio posteriori, telecamera posteriore, cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e chiave elettronica; Boost (22.990 euro): aggiunge la batteria maggiorata, i cerchi in lega da 16″, gli specchietti ripiegabili elettricamente e la regolazione elettrica del sedile del conducente;

aggiunge la batteria maggiorata, i cerchi in lega da 16″, gli specchietti ripiegabili elettricamente e la regolazione elettrica del sedile del conducente; Comfort (25.990 euro): il top di gamma include fari ad alta efficienza, telecamera a 360°, ricarica wireless dello smartphone, sedili anteriori riscaldati e vetri posteriori oscurati.

A chi è consigliata?

La BYD Dolphin Surf è l’auto ideale per chi cerca una city car intelligente e tecnologica. È caldamente consigliata a:

pendolari urbani: grazie all’agilità estrema, al raggio di sterzata ridotto e ai bassi consumi nel ciclo cittadino (circa 10 kWh/100 km);

grazie all’agilità estrema, al raggio di sterzata ridotto e ai bassi consumi nel ciclo cittadino (circa 10 kWh/100 km); appassionati di tecnologia: che apprezzeranno lo schermo rotante, il controllo vocale avanzato, l’accesso tramite smartphone e la funzione V2L per caricare computer o monopattini;

che apprezzeranno lo schermo rotante, il controllo vocale avanzato, l’accesso tramite smartphone e la funzione V2L per caricare computer o monopattini; neopatentati o guidatori prudenti: grazie alla ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) presenti fin dalla versione base, come il monitoraggio dell’angolo morto e il mantenimento della corsia.

È invece meno adatta a chi deve affrontare frequenti viaggi autostradali a causa dell’autonomia limitata fuori città e del baule di dimensioni ridotte, che privilegia lo spazio per i passeggeri a scapito dei bagagli.