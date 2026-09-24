Il grande SUV cinese sfida Tesla e marchi premium con versioni elettriche e ibride plug-in, ricche di tecnologia e comfort di serie

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 40.500

a € 50.500 Vai alla scheda Altezza 167,00 cm Larghezza 189,00 cm Lunghezza 478,00 cm Capacità bagagliaio 510 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2026 Potenza da 238 cv /175 kw

a 374 cv /275 kw

La BYD Seal U è un SUV di grandi dimensioni, pensato per chi cerca spazio, tecnologia e un’alternativa concreta alla Tesla Model Y o ai grandi SUV tedeschi, a un prezzo inferiore. È disponibile in due famiglie distinte: elettrica pura o ibrida plug-in DM-i, con quest’ultima che rappresenta forse la versione più interessante per il mercato italiano, dove la ricarica domestica non è sempre accessibile in esclusiva.

BYD ci ha abituati a proposte di valore nel segmento B-SUV con l’Atto 2. Con la Seal U sale di segmento, di prezzo e di ambizioni: vuole giocare con i grandi del mercato premium europeo portando una dotazione di serie e sulla qualità percepita a prezzi che pochi player del Vecchio Continente possono proporre.

Design e dimensioni

La Seal U misura circa 4,79 metri di lunghezza con un’impostazione da pieno segmento D. Le due varianti si distinguono principalmente al frontale: la versione elettrica ha un profilo più aerodinamico e chiuso, mentre la DM-i adotta una griglia centrale con eleganti elementi orizzontali satinati che le conferisce un look più tradizionale da SUV.

La fiancata è pulita e muscolosa, con le protezioni in plastica nera attorno ai passaruota e al sottoscocca che dichiarano l’identità da SUV senza esagerare. Al posteriore, i fanali a sviluppo orizzontale collegati da una fascia luminosa continua costruiscono una firma notturna riconoscibile. Lo spoiler sul lunotto e il codino appena abbozzato completano una coda elaborata, tra le più curate del listino BYD.

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Interni

Il grande schermo da 12,8 pollici nella versione DM-i Comfort e da 15,6 pollici nelle versioni più equipaggiate, è il protagonista indiscusso della plancia con la possibilità di ruotarlo di 90 gradi tra la visualizzazione verticale e quella orizzontale. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e l’head-up display completano la suite digitale di bordo.

I rivestimenti sono in ecopelle di serie, i sedili anteriori sono ventilati e riscaldabili su tutti gli allestimenti, con la funzione massaggiante disponibile sulla Design. L’insonorizzazione è molto curata: gli unici fruscii si percepiscono in autostrada oltre i 130 km/h, un risultato che molti rivali europei faticano a eguagliare. L’Infinity Sound System con 9 o 10 altoparlanti, il tetto panoramico apribile e la ricarica wireless sono di serie su tutta la gamma.

Rispetto alle sue dimensioni i 425 litri di bagagliaio sono un numero inferiore alla concorrenza, una scelta che penalizza l’utilizzo come vettura familiare da viaggio, pur mantenendo un’ottima fruibilità per l’uso quotidiano.

Motorizzazioni

La versione elettrica è disponibile in due configurazioni. La Comfort da 71,8 kWh garantisce un’autonomia dichiarata di 420 km, con un motore anteriore da 218 CV e 310 Nm. La Design da 87 kWh allunga l’autonomia fino a 500 km e porta la coppia a 330 Nm. Entrambe le versioni accettano ricariche in corrente continua rispettivamente fino a 115 kW e 140 kW: valori nella media, di certo nulla a che vedere con la potenza delle batterie Blade montate su altri modelli BYD, ma adeguati per l’uso reale.

La versione DM-i ibrida plug-in è quella che merita maggiore attenzione per chi non vuole troppi compromessi. Il sistema abbina un quattro cilindri 1.5 benzina a uno o due motori elettrici, con la batteria LFP che si ricarica anche durante la marcia. La versione Boost ha trazione anteriore, 218 CV combinati e una batteria da 18,3 kWh per circa 80 km di autonomia elettrica. La Comfort porta la batteria a 26,6 kWh con 125 km di autonomia in elettrico. La AWD Design aggiunge un secondo motore elettrico al posteriore per una potenza di sistema di 319 CV, 550 Nm di coppia e trazione integrale.

Quando la batteria è scarica, la DM-i si comporta come una full hybrid, con percorrenze dichiarate di circa 13,2 km/litro. Per chi usa l’auto soprattutto in città e ricarica anche parzialmente ogni tanto, il consumo effettivo di benzina diventa marginale.

Allestimenti

Nella versione elettrica, la gamma si articola su Comfort e Design. La Comfort porta già a bordo schermo da 12,8 pollici, quadro strumenti digitale, HUD, tetto panoramico, ricarica wireless e l’Infinity Sound System a 9 altoparlanti: una dotazione che molti rivali offrono solo nei top di gamma. La Design alza ulteriormente il livello con lo schermo rotante da 15,6 pollici, 10 altoparlanti, sedili massaggianti e la batteria più grande.

La DM-i si struttura su Boost, Comfort e AWD Design. La differenza principale tra Boost e Comfort è la batteria mentre l’AWD aggiunge la trazione integrale e la potenza maggiore. Su tutte le versioni DM-i la dotazione di serie è molto ricca fin dalla Boost: schermo rotante, ecopelle, sedili riscaldati/ventilati, tetto panoramico e Infinity Sound sono già inclusi.

Prezzi

La DM-i parte da 40.100 euro per la Boost, collocandosi come una delle plug-in hybrid più grandi intorno ai 40.000 euro sul mercato italiano. La Comfort DM-i si posiziona intorno ai 42.600 euro, mentre la AWD Design supera i 48.000 euro. La versione elettrica Comfort parte da circa 42.000 euro e la Design da circa 45.000 euro. La garanzia varia: 6 anni/150.000 km sulla Boost, 8 anni/200.000 km sulla Design; il motore elettrico ha sempre 8 anni di copertura.

A chi è consigliata

La BYD Seal U è l’auto giusta per chi cerca un SUV grande, tecnologicamente avanzato e con una dotazione di serie di livello. Il confronto più naturale per l’elettrica è con la Tesla Model Y, con cui la BYD gioca ad armi pari e proprio per questo difficilmente riesce a imporsi rispetto a una dei capostipiti del settore elettrico.

Al contrario in Italia è la versione DM-i quella in grado di poter dettare legge nel proprio segmento. Chi ricarica regolarmente può percorrere la quasi totalità dei km quotidiani in elettrico, abbattendo i costi di carburante senza le limitazioni di autonomia di un full electric. Rispetto alla concorrenza europea il distacco economico è evidente e la versione AWD Design offre tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un SUV tedesco.