Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Prezzo da € 16.900

a € 28.400 Vai alla scheda Altezza 158,00 cm Larghezza 176,00 cm Lunghezza 402,00 cm Capacità bagagliaio 310 litri Alimentazioni Elettrico, Benzina, Ibrido benzina Anno modello 2024 Potenza da 72 cv /53 kw

a 100 cv /74 kw

La Citroën C3 non è più solo una semplice utilitaria da città; con il lancio dell’ultima generazione, il modello si è trasformato radicalmente, abbracciando una filosofia da piccola crossover che punta a offrire solidità, spazio e una versatilità senza precedenti. Presentata come l’iconica city car che ora “alza il livello”, la nuova C3 si propone di democratizzare la mobilità elettrica e ibrida, rimanendo fedele alla storia centenaria del marchio in Italia e al suo celebre “savoir-faire” francese. Questa evoluzione non riguarda solo l’estetica, ma un intero ecosistema di benessere a bordo denominato “C-Zen Lounge”, pensato per trasformare ogni spostamento in un’esperienza rilassante.

Dimensioni e design

Il cambiamento più evidente della nuova Citroën C3 risiede nelle sue proporzioni. Pur mantenendo una lunghezza estremamente compatta di circa 4,01 – 4,02 metri — ideale per districarsi nei centri urbani e facilitare i parcheggi — la vettura è cresciuta sensibilmente in altezza, guadagnando circa dieci centimetri rispetto alla serie precedente per toccare i 1,57 metri. La larghezza si attesta sui 1,76 metri, conferendo all’auto una presenza su strada più piantata e robusta.

Il design è profondamente ispirato al mondo dei SUV, con un cofano alto e squadrato e una distanza dal suolo che è passata da 13 a 19 centimetri, permettendo di affrontare fondi sconnessi o buche cittadine con molta più serenità. Esteticamente, spicca la nuova firma luminosa composta da segmenti orizzontali e verticali che incorniciano il nuovo logo della casa, un motivo che si ripete in modo speculare sia all’anteriore che al posteriore. Per chi ama distinguersi, Citroën ha introdotto le “Color Clips”: piccoli inserti colorati intercambiabili posizionati sul paraurti e sulle portiere posteriori, disponibili in varie tonalità per rinfrescare il look dell’auto in base al proprio umore.

Interni: la filosofia “C-Zen Lounge”

Entrare nell’abitacolo della nuova C3 significa scoprire un ambiente luminoso e razionale, dove la semplicità costruttiva non rinuncia alla tecnologia. La plancia è disposta su due livelli e introduce il Citroën Head-Up Display, che sostituisce il cruscotto tradizionale proiettando le informazioni chiave su una fascia nera situata tra la plancia e il parabrezza, permettendo al conducente di non distogliere mai lo sguardo dalla strada.

Il comfort è garantito dalle celebri sospensioni Citroën Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi, di serie su tutta la gamma, che promettono di “lisciare” le imperfezioni dell’asfalto come su un tappeto volante. A queste si aggiungono i sedili Advanced Comfort (disponibili dall’allestimento Plus), realizzati con schiuma ad alta densità e uno spessore extra per prevenire l’affaticamento nei lunghi viaggi.

Nonostante le dimensioni esterne contenute, l’architettura rialzata massimizza lo spazio interno:

Abitabilità: lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è tra i migliori della categoria, anche se l’accessibilità al divano può risultare leggermente difficoltosa a causa dello schienale arretrato rispetto all’apertura delle porte;

lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è tra i migliori della categoria, anche se l’accessibilità al divano può risultare leggermente difficoltosa a causa dello schienale arretrato rispetto all’apertura delle porte; Bagagliaio: offre una capacità di 310 litri (VDA), che salgono a 400 litri lordi, raggiungendo i 1.200 litri con i sedili posteriori abbattuti. Da segnalare però la soglia di carico alta, che crea uno scalino di circa 20 cm rispetto al fondo del vano.

Motorizzazioni

La nuova C3 offre una gamma di motorizzazioni di ultima generazione progettate per ottimizzare costi ed emissioni:

Benzina: il motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 101 CV è abbinato a un cambio manuale a 6 marce dagli innesti morbidi e precisi. Questo propulsore utilizza ora una catena di distribuzione anziché la cinghia, a vantaggio della durata e della manutenzione. Il consumo medio dichiarato è di 5,6 l/100 km;

il motore 1.2 Turbo a tre cilindri da 101 CV è abbinato a un cambio manuale a 6 marce dagli innesti morbidi e precisi. Questo propulsore utilizza ora una catena di distribuzione anziché la cinghia, a vantaggio della durata e della manutenzione. Il consumo medio dichiarato è di 5,6 l/100 km; Hybrid 48V: la versione ibrida leggera da 110 CV combina il motore termico a un’unità elettrica da 29 CV integrata nel cambio robotizzato a doppia frizione (e-DCS6). Questa tecnologia permette di circolare in modalità elettrica per circa il 50% dei tragitti urbani, riducendo i consumi a 5,0 l/100 km;

la versione ibrida leggera da 110 CV combina il motore termico a un’unità elettrica da 29 CV integrata nel cambio robotizzato a doppia frizione (e-DCS6). Questa tecnologia permette di circolare in modalità elettrica per circa il 50% dei tragitti urbani, riducendo i consumi a 5,0 l/100 km; Elettrica (ë-C3): spinta da un motore da 113 CV (83 kW), è disponibile con due tagli di batteria. La versione con batteria da 30 kWh offre un’autonomia fino a 212 km, mentre quella da 44 kWh raggiunge i 320 km (ciclo WLTP) e supporta la ricarica rapida fino a 100 kW per passare dal 10% all’80% in circa 26 minuti.

Allestimenti e prezzi

Citroën ha strutturato il listino della C3 con prezzi definiti “concorrenziali”, partendo da una base molto accessibile.

YOU (da 16.900 €): l’allestimento d’ingresso offre già Head-Up Display, sospensioni Advanced Comfort, sensori di parcheggio posteriori e la “Smartphone Station” (un supporto che trasforma il proprio telefono nel sistema multimediale dell’auto tramite NFC). In promozione, il prezzo può scendere fino a 14.900 € o addirittura 13.900 € con specifiche formule di finanziamento;

l’allestimento d’ingresso offre già Head-Up Display, sospensioni Advanced Comfort, sensori di parcheggio posteriori e la “Smartphone Station” (un supporto che trasforma il proprio telefono nel sistema multimediale dell’auto tramite NFC). In promozione, il prezzo può scendere fino a 14.900 € o addirittura 13.900 € con specifiche formule di finanziamento; PLUS (da 18.650 €): Aggiunge lo schermo touchscreen da 10,25″, sedili Advanced Comfort, climatizzatore automatico e cerchi da 17″ con copricerchi Azurite;

Aggiunge lo schermo touchscreen da 10,25″, sedili Advanced Comfort, climatizzatore automatico e cerchi da 17″ con copricerchi Azurite; C OLLECTION (da 19.650 €): Edizione speciale 2026 caratterizzata da cerchi in lega neri da 17″, tetto nero a contrasto, badge specifici e telecamera di retromarcia;

Edizione speciale 2026 caratterizzata da cerchi in lega neri da 17″, tetto nero a contrasto, badge specifici e telecamera di retromarcia; MAX (da 20.650 €): La versione top di gamma con cerchi in lega diamantati, fari posteriori LED 3D, tetto bicolore, navigazione 3D e ricarica wireless per smartphone;

La versione top di gamma con cerchi in lega diamantati, fari posteriori LED 3D, tetto bicolore, navigazione 3D e ricarica wireless per smartphone; BUSINESS (da 19.300 €): Riservata ad aziende e professionisti, include navigazione 3D e ricarica wireless.

Un punto di forza assoluto è la garanzia Citroën We Care, che può estendere la copertura fino a 8 anni o 160.000 km, a patto di effettuare la manutenzione ordinaria presso la rete ufficiale.

A chi è consigliata

La Citroën C3 è la vettura ideale per chi cerca una city car polivalente che non pesi troppo sul portafoglio ma che non rinunci alla sicurezza e alla modernità. È caldamente consigliata a: