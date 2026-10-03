Più lunga, più tecnologica e anche elettrica: la nuova Citroen C5 Aircross punta su comfort, abitabilità e un rapporto qualità-prezzo competitivo

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Citroen

Prezzo da € 34.490

a € 48.890 Vai alla scheda Altezza 169,00 cm Larghezza 194,00 cm Lunghezza 465,00 cm Capacità bagagliaio 651 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 136 cv /100 kw

a 150 cv /110 kw

Con la terza generazione, la Citroen C5 Aircross ha deciso di cambiare praticamente tutto: piattaforma, motori e dimensioni. Il modello precedente, va detto, aveva costruito la propria fortuna su un mix di comfort, spazio e prezzo aggressivo rispetto alle cugine del gruppo Stellantis.

La nuova C5 Aircross non tradisce questa vocazione: cresce di circa 15 centimetri in lunghezza, abbandona il motore diesel e apre le porte alla propulsione 100% elettrica, restando però fedele a quello spirito meno impostato, che da sempre contraddistingue i modelli del marchio.

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, la stessa che sta gradualmente rimpiazzando le architetture precedenti in tutto il gruppo, la nuova C5 Aircross si propone come un SUV di famiglia completo: spazioso, tecnologico, ma soprattutto tarato per garantire un comfort di marcia che resta uno dei punti di forza storici del marchio francese.

Design e dimensioni

La C5 Aircross misura 4,65 metri di lunghezza e 1,90 di larghezza, cifre che la posizionano a metà strada tra il segmento C e il segmento D, un gradino sopra rispetto a molte concorrenti dirette. Rispetto al modello precedente la crescita si traduce in uno spazio interno sensibilmente maggiore, specialmente per chi viaggia sui sedili posteriori, dove le gambe ora hanno più margine di manovra.

Lo stile abbandona le forme morbide e arrotondate che avevano caratterizzato le prime due generazioni per abbracciare una linea più spigolosa e decisa, con superfici nette e un frontale dominato dalla nuova firma luminosa. C’è da dire che, rispetto al passato, la nuova C5 Aircross non offre più la configurazione a sette posti né il divano posteriore scorrevole che tanto avevano fatto la fortuna delle versioni precedenti.

Interni

All’interno la plancia, minimalista e caratterizzata da sottili linee orizzontali, viene interrotta visivamente dal grande schermo verticale da 13 pollici dell’infotainment, disposto in verticale a differenza di molte concorrenti: una scelta che si collega direttamente al tunnel centrale e libera spazio sotto al display per un ampio vano portaoggetti centrale, dotato di due portabibite, una mensola aggiuntiva e diverse prese di ricarica USB-C.

Il cruscotto digitale da 10 pollici completa la dotazione tecnologica, mentre il sistema multimediale offre la navigazione connessa con mappe 3D, la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e, novità di questa generazione, l’assistente vocale supportato da ChatGPT, capace di rispondere a domande generiche oltre che di gestire le funzioni di bordo.

Il bagagliaio è uno dei veri punti di forza della vettura: la capacità reale misurata dai centri prove si attesta sui 479 litri, con il piano di carico regolabile su due altezze, una delle quali a filo con la soglia di carico per agevolare le operazioni di riempimento.

Motorizzazioni

La gamma motori della nuova C5 Aircross si articola oggi su tre scelte: l’ibrido leggero a benzina, il plug-in e l’elettrico puro, con il diesel ormai definitivamente uscito di scena.

Alla base della gamma troviamo il 1.2 mild hybrid da 145 CV, un tre cilindri PureTech abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione e-DCS6 a sei rapporti, sempre a trazione anteriore. Si tratta di un motore brioso nell’uso cittadino, ma che su un’auto di queste dimensioni può risultare leggermente sottodimensionato quando il carico a bordo aumenta o si affrontano tratti autostradali con passeggeri e bagagli al completo.

Al centro dell’offerta c’è il propulsore ibrido Plug-In da 225 CV, che a batteria carica offre un’ottima spinta e un’autonomia elettrica da 81 km.

Per chi cerca invece l’alternativa a zero emissioni, la Citroen C5 Aircross Electric è proposta con un motore da 210 CV, capace di garantire un’autonomia interessante per l’uso quotidiano e per i viaggi di media percorrenza, con tempi di ricarica competitivi grazie al caricatore di bordo da 11 kW di serie sulla versione elettrica.

Allestimenti

La struttura della gamma è molto semplice, articolata su tre soli allestimenti: YOU, PLUS e MAX.

La versione YOU rappresenta già una base molto completa, con luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 18 pollici, strumentazione digitale da 10″, monitor centrale da 13″, climatizzatore automatico bizona, schienale posteriore abbattibile con schema 40-20-40, sospensioni Citroen Advanced Comfort, sensori di parcheggio posteriori, sistema keyless per accensione e spegnimento e il Pack Safety con cruise control adattivo.

Salendo alla PLUS si aggiungono vetri posteriori oscurati, paraurti in nero lucido, cerchi da 19 pollici, navigatore con mappe 3D, quattro porte USB, ricarica wireless per lo smartphone, bocchette dell’aria posteriori, Keyless Entry & Start completo, sensori di parcheggio anche anteriori e telecamera posteriore a 180 gradi.

Al vertice della gamma, la MAX aggiunge proiettori a matrice di LED, volante riscaldato, head-up display, pedaliera in alluminio, purificatore d’aria per l’abitacolo, portellone posteriore motorizzato, sensori di parcheggio anteriori aggiuntivi, telecamera a 360 gradi e il sistema di guida assistita Drive Assist 2.0, che comprende il mantenimento attivo di corsia e la gestione semiautonoma della marcia in autostrada.

Prezzi

Il listino della nuova Citroen C5 Aircross parte da 34.490 euro per la versione Hybrid 145 in allestimento YOU. Salendo di allestimento, la Hybrid 145 PLUS si attesta sui 37.490 euro, mentre la MAX, la più completa, arriva a 40.490 euro. Per la Plug-In si parte dall’allestimento PLUS da 43.490 euro, che diventano 46.490 euro per la top di gamma.

Per chi guarda alla motorizzazione elettrica, la Electric 210 parte da 38.190 euro in allestimento YOU, sale a 41.190 euro per la PLUS e raggiunge i 44.190 euro nella versione MAX. Anche in questo caso, come spesso accade nel segmento, non mancano periodicamente campagne promozionali capaci di rendere l’acquisto più accessibile.

A chi è consigliata

La Citroen C5 Aircross si rivolge principalmente alle famiglie che cercano un SUV spazioso e tecnologicamente aggiornato, con la classica filosofia orientata al comfort di viaggio. Con l’ultimo aggiornamento ha rinnovato il proprio rapporto qualità/prezzo, rendendola una delle scelte più interessanti del segmento tra le cugine del Gruppo Stellantis.

La versione Hybrid 145 è senza dubbio la più indicata per la maggior parte delle persone, anche se la variante plug-in garantisce la coppia più bilanciata per la stazza del veicolo. Si posiziona in un segmento in cui la concorrenza è ampia, eppure la sua chiara identità e il rapporto qualità/prezzo (negli allestimenti base) è rilevante rispetto ai competitor europei, i marchi cinesi invece continuano a viaggiare su budget più aggressivi.