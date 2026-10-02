La CUPRA Formentor abbina stile da crossover coupé e tecnologia, con motori benzina, diesel e ibridi e potenze comprese tra 150 e 390 CV

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Cupra

Prezzo da € 37.700

a € 69.000 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 184,00 cm Lunghezza 445,00 cm Capacità bagagliaio 345 litri Alimentazioni Benzina, Ibrido benzina, Diesel Anno modello 2024 Potenza da 150 cv /110 kw

a 390 cv /287 kw

La Cupra Formentor non è solo un’auto, ma il simbolo dell’emancipazione del marchio Cupra. Se i primi modelli del brand derivavano strettamente dalla gamma Seat, la Formentor è stata la prima vettura progettata e sviluppata interamente da e per Cupra. Definita una crossover media che fonde la sportività di una coupé con la praticità di un SUV, la Formentor ha saputo conquistare il mercato grazie a un’identità visiva fortissima e a un piacere di guida che la distingue nettamente dalle concorrenti del Gruppo Volkswagen. Oggi, l’evoluzione di questa icona torna con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia per continuare a “rompere gli schemi”.

Dimensioni e design

La Cupra Formentor presenta dimensioni studiate per offrire un equilibrio tra agilità urbana e spazio per la famiglia. La vettura è lunga 4.451 mm, larga 1.839 mm e alta 1.505 mm (o 1.520 mm a seconda delle versioni). Il design è stato recentemente plasmato dalle emozioni per risultare ancora più sportivo e dinamico: spicca la calandra ridisegnata abbinata ai nuovi proiettori Cupra Matrix LED Ultra con la caratteristica firma luminosa triangolare.

Il profilo laterale è dominato da vistose scalfature e linee scolpite, mentre il posteriore è caratterizzato da un gruppo ottico Full LED “coast-to-coast” che ora integra il logo Cupra illuminato al centro della fascia luminosa. Le varianti più spinte, come la VZ5, aggiungono dettagli tecnici come passaruota più ampi, uno splitter frontale specifico e la possibilità di avere calotte degli specchietti in fibra di carbonio. I cerchi in lega completano l’estetica con opzioni che variano dai 18” fino ai 19” o 20” (per la VZ5) con l’iconica finitura Copper.

Interni

L’abitacolo della Formentor ha subito un’importante evoluzione digitale, puntando su una plancia spigolosa e materiali raffinati. Il protagonista assoluto è il nuovo sistema di infotainment con display touch da 12,9”, dotato di un sistema operativo di livello superiore e cursore retroilluminato per facilitare l’uso notturno. Il cruscotto digitale offre grafiche chiare e personalizzabili, mentre i comandi del cambio sono ridotti a un piccolo bilanciere sul tunnel centrale per liberare spazio.

Cupra

L’esperienza a bordo è resa immersiva dal sistema audio ad alta fedeltà Sennheiser Mobility, dotato di 11 speakers, un subwoofer e un amplificatore da 390W. I passeggeri sono accolti da un’illuminazione ambiente Smart Wraparound personalizzabile nei colori e nell’intensità. Per quanto riguarda le sedute, sono disponibili sedili sportivi avvolgenti realizzati con tecnologia 3D Knitting e materiali riciclati al 100%, oppure sedili a guscio “CUP Bucket” per le versioni più prestazionali. Il bagagliaio offre una capacità generosa che varia da 345 a 450 litri (fino a 1.505 litri abbattendo i sedili), rendendola adatta anche a un utilizzo famigliare.

Motorizzazioni

La Formentor offre una delle gamme motorizzazioni più ampie del segmento, coprendo ogni tipo di alimentazione:

Benzina (TSI): si parte dal 1.5 TSI da 150 CV fino al prestante 2.0 TSI disponibile in vari step di potenza: 204 CV (con trazione integrale 4Drive), 265 CV e lo spaventoso 333 CV della versione VZ. Al vertice si colloca il leggendario 5 cilindri 2.5 da 390 CV della VZ5;

si parte dal fino al prestante disponibile in vari step di potenza: (con trazione integrale 4Drive), e lo spaventoso della versione VZ. Al vertice si colloca il leggendario della VZ5; Mild Hybrid (eTSI): il 1.5 Hybrid da 150 CV con tecnologia a 48V e cambio DSG garantisce brio e consumi contenuti, rappresentando una delle versioni più equilibrate per l’uso quotidiano;

il con tecnologia a 48V e cambio DSG garantisce brio e consumi contenuti, rappresentando una delle versioni più equilibrate per l’uso quotidiano; Ibrida Plug-in (e-Hybrid): la vera rivoluzione è qui. Disponibile con 204 CV o con la nuova variante VZ da 272 CV , questa motorizzazione promette un’autonomia elettrica che supera i 120 km . Grazie alla compatibilità con la ricarica rapida in corrente continua (fino a 50 kW), è possibile ricaricare dal 10% all’80% in circa 26 minuti ;

la vera rivoluzione è qui. Disponibile con o con la nuova variante , questa motorizzazione promette un’autonomia elettrica che supera i . Grazie alla compatibilità con la ricarica rapida in corrente continua (fino a 50 kW), è possibile ricaricare dal 10% all’80% in circa ; Diesel (TDI): per i grandi viaggiatori rimane l’affidabile 2.0 TDI da 150 CV con cambio DSG.

La dinamica di guida è supportata da tecnologie come la regolazione adattiva dell’assetto (DCC) e il torque splitter (per la VZ5), che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori per una maggiore agilità in curva.

Allestimenti

La gamma è strutturata in diverse “anime” per rispecchiare la personalità del cliente:

Cupra Formentor (Base): include già fari Full LED, sistema infotainment da 12,9” e cerchi in lega;

include già fari Full LED, sistema infotainment da 12,9” e cerchi in lega; Business: orientata alle flotte e ai professionisti, aggiunge vernice metallizzata, videocamera posteriore e sistema Keyless Advanced;

orientata alle flotte e ai professionisti, aggiunge vernice metallizzata, videocamera posteriore e sistema Keyless Advanced; Tribe Edition: una versione di carattere con cerchi da 19” Sulfur, sedili in 3D Knitting, pedaliera in alluminio scuro e l’esclusivo colore Midnight Black;

una versione di carattere con cerchi da 19” Sulfur, sedili in 3D Knitting, pedaliera in alluminio scuro e l’esclusivo colore Midnight Black; VZ e VZ Extreme: il top della sportività con potenze fino a 333 CV, freni potenziati, sedili a guscio e sistema audio Sennheiser;

il top della sportività con potenze fino a 333 CV, freni potenziati, sedili a guscio e sistema audio Sennheiser; VZ5: la serie limitata (4.000 unità) dedicata ai puristi, con il motore a 5 cilindri e prestazioni da supercar.

Prezzi

Il listino della Cupra Formentor parte da circa 37.200 euro per la versione d’ingresso 1.5 TSI da 150 CV. Le versioni Business partono da una fascia di prezzo superiore, mentre la tecnologica VZ e-Hybrid da 272 CV tocca i 55.650 euro. Al vertice, la VZ5 si posiziona oltre i 60.000 euro.

Qui di seguito il listino nel dettaglio:

1.5 TSI 150 CV: 37.700 euro

1.5 TSI 150 CV Business: 39.200 euro

1.5 TSI 150 CV Tribe Edition: 40.200 euro

1.5 eTSI Hybrid DSG 150 CV: 40.000 euro

2.0 TDI DSG 150 CV: 42.250 euro

1.5 eTSI Hybrid DSG 150 CV Business: 41.500 euro

2.0 TDI DSG 150 CV Business: 43.750 euro

1.5 eTSI Hybrid DSG 150 CV Tribe Edition: 42.500 euro

2.0 TSI 4Drive DSG 204 CV: 44.300 euro

2.0 TDI DSG 150 CV Tribe Edition: 44.750 euro

2.0 TSI 4Drive DSG 204 CV Business: 45.800 euro

1.5 e-HYBRID DSG 204 CV: 47.000 euro

2.0 TSI 4Drive DSG 204 CV Tribe Edition: 46.800 euro

1.5 e-HYBRID DSG 204 CV Business: 48.500 euro

1.5 e-HYBRID DSG 204 CV Tribe Edition: 49.500 euro

2.0 TSI DSG VZ 265 CV: 52.100 euro

2.0 TSI DSG 265 CV Tribe Edition: 53.300 euro

1.5 e-HYBRID DSG VZ 272 CV: 55.650 euro

2.0 TSI 4Drive DSG VZ 333 CV: 56.800 euro

1.5 e-HYBRID DSG 272 CV Tribe Edition: 56.850 euro

2.0 TSI DSG VZ Extreme 265 CV: 58.100 euro

2.0 TSI 4Drive DSG 333 CV Tribe Edition: 58.000 euro

1.5 e-HYBRID DSG VZ Extreme 272 CV: 61.650 euro

2.0 TSI 4Drive DSG VZ Extreme 333 CV: 63.400 euro

2.5 TSI 4Drive DSG VZ5 390 CV: 69.000 euro

Sono prezzi di listino chiavi in mano, non eventuali prezzi promozionali legati a finanziamento, rottamazione o campagne commerciali.

A chi è consigliata

La Cupra Formentor è la scelta ideale per chi cerca un’auto che non passi inosservata: il suo design sportivo e la sua personalità marcata sono i suoi punti di forza principali. È caldamente consigliata a: