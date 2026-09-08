Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia

Prezzo da € 24.800

a € 31.900 Vai alla scheda Altezza 171,00 cm Larghezza 181,00 cm Lunghezza 457,00 cm Capacità bagagliaio 702 litri Alimentazioni Ibrido benzina, ibrido Gpl Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 154 cv /113 kw

Dacia continua la sua evoluzione strategica entrando con decisione nel segmento C grazie alla nuova Bigster. Nata per ridefinire l’essenziale in una categoria superiore, la Bigster non è solo un modello inedito, ma rappresenta la naturale evoluzione della filosofia del brand: offrire auto semplici, versatili e affidabili in sintonia con lo stile di vita dei propri clienti. Definita come la “sorella maggiore” della Duster, con la quale condivide gran parte della meccanica e del look, la Bigster punta a conquistare le famiglie che necessitano di più spazio senza rinunciare alla robustezza e alla concretezza tipiche del marchio rumeno.

Dimensioni e Design

Dal punto di vista estetico, la Dacia Bigster ricalca lo stile muscoloso e le superfici scolpite della Duster, ma con proporzioni riviste per accentuarne la presenza su strada. La differenza più significativa risiede nella lunghezza: con i suoi 457 cm, la Bigster è più lunga di 23 cm rispetto alla Duster, con un passo maggiorato di 4 cm che garantisce un’abitabilità superiore. La larghezza si attesta a 181 cm e l’altezza a 171 cm.

Il design frontale è caratterizzato da un paraurti alto e cornici dei fendinebbia specifiche, mentre il retro riprende le iconiche luci a “Y sdraiata” e uno spoiler generoso sopra il lunotto. Le vistose protezioni in plastica nella parte bassa della carrozzeria non sono solo un vezzo estetico, ma sottolineano l’anima da fuoristrada della vettura, supportata da una distanza dal suolo di ben 22 cm (un centimetro in più rispetto alla Duster), ideale per affrontare fondi dissestati con facilità.

Interni: tanto spazio

Entrando nell’abitacolo, la Bigster offre un ambiente moderno e spigoloso. Nonostante l’ampio uso di plastiche rigide, gli inserti colorati e lo stile curato evitano ogni sensazione di povertà. La plancia è dominata da un display multimediale da 10,1” orientato verso il guidatore, affiancato da un cruscotto digitale disponibile in versioni da 7” o 10”.

Il vero punto di forza sono però lo spazio e il comfort. Il bagagliaio è stato definito “da trasloco”, con una capacità che varia da 612 a 702 litri, espandibili fino a oltre 2.000 litri abbattendo il divano posteriore. La dotazione segna un netto passo avanti per il brand: per la prima volta si possono avere il sedile di guida a regolazione elettrica, il climatizzatore bizona con bocchette posteriori, il tetto apribile in vetro, il portellone motorizzato e perfino un vano refrigerato sotto il bracciolo centrale. Per gli amanti dell’avventura, è disponibile lo Sleep Pack, che trasforma l’auto in una camera da letto con tenda esterna.

Gli allestimenti: quattro anime per ogni esigenza

La gamma Bigster si articola su quattro livelli di allestimento, con una dotazione di serie già ricca fin dalla base che include ABS, 6 airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sensori di parcheggio e frenata automatica:

Essential: la porta d’accesso al mondo Bigster, focalizzata sulla concretezza e sulla sicurezza;

Expression: aggiunge elementi di comfort come il climatizzatore bizona, i fendinebbia e il navigatore;

Extreme: la versione orientata all’outdoor, con cerchi in lega specifici e accessori per il tempo libero;

Journey: il top della gamma per chi cerca il massimo del lusso e della tecnologia Dacia, inclusi il portellone motorizzato e le regolazioni elettriche.

Motorizzazioni

Dacia propone per la Bigster una gamma motori esclusivamente ibrida (Mild o Full) o bifuel (GPL), tutti conformi alla normativa EU6e bis.

1.2 TCe Eco-G (GPL): disponibile con potenze da 140 CV e 154 CV (quest’ultima 4×4). È un’offerta unica sul mercato che permette di risparmiare sensibilmente sui costi di gestione, con un’autonomia complessiva che può sfiorare i 1.500 km grazie ai due serbatoi da 50 litri;

disponibile con potenze da 140 CV e 154 CV (quest’ultima 4×4). È un’offerta unica sul mercato che permette di risparmiare sensibilmente sui costi di gestione, con un’autonomia complessiva che può sfiorare i 1.500 km grazie ai due serbatoi da 50 litri; 1.2 TCe Mild Hybrid: proposto in versioni da 131 CV (4×4) e 140 CV (4×2). Il sistema a 48V supporta il motore termico in partenza e accelerazione, riducendo consumi ed emissioni;

proposto in versioni da 131 CV (4×4) e 140 CV (4×2). Il sistema a 48V supporta il motore termico in partenza e accelerazione, riducendo consumi ed emissioni; 1.8 Hybrid 155 (Full Hybrid): la motorizzazione più potente e fluida, con 156 CV totali. Grazie alla batteria da 1,4 kWh e alla trasmissione automatica elettrificata, permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica;

la motorizzazione più potente e fluida, con 156 CV totali. Grazie alla batteria da 1,4 kWh e alla trasmissione automatica elettrificata, permette di circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica; Hybrid-G 150 4×4: un’anteprima assoluta che unisce l’elettrificazione alla trazione integrale e al GPL. Questo motore permette di circolare fino al 60% del tempo in elettrico in città, garantendo al contempo ottime doti fuoristradistiche fino a 140 km/h.

I prezzi

Dacia mantiene la promessa di prezzi competitivi per il mercato italiano. Il listino della Bigster è così strutturato (prezzi “chiavi in mano”):

Eco-G: Si parte da 24.800 euro per la versione Essential da 140 CV, arrivando ai 31.900 euro per la Hybrid-G 150 CV 4×4 negli allestimenti Extreme o Journey;

Si parte da 24.800 euro per la versione Essential da 140 CV, arrivando ai 31.900 euro per la Hybrid-G 150 CV 4×4 negli allestimenti Extreme o Journey; Mild Hybrid: il prezzo d’attacco per la 140 CV Essential è di 24.800 euro, mentre la versione 130 CV 4×4 parte da 27.200 euro;

il prezzo d’attacco per la 140 CV Essential è di 24.800 euro, mentre la versione 130 CV 4×4 parte da 27.200 euro; Full Hybrid: la versione 1.8 Hybrid 155 parte da 29.700 euro nell’allestimento Expression, toccando i 31.700 euro per le versioni top di gamma;

A chi è consigliata

La Dacia Bigster è l’auto ideale per diversi profili di guidatore:

alle famiglie numerose: grazie al bagagliaio enorme e allo spazio generoso per cinque passeggeri, è perfetta per i viaggi e le necessità quotidiane;

ai “macinatori di chilometri”: le versioni Eco-G (GPL) sono caldamente consigliate a chi cerca il massimo risparmio, poiché costano come le versioni a benzina ma abbattono drasticamente la spesa per il carburante;

agli abitanti delle città: la versione 1.8 Full Hybrid è la scelta vincente per chi si muove nel traffico, essendo l’unica con cambio automatico di serie e capace di consumare pochissimo in ambiente urbano;

agli amanti dell’outdoor: Chi necessita di trazione integrale per la montagna o il tempo libero troverà nella 1.2 Mild Hybrid 4×4 o nella nuova Hybrid-G 4×4 una compagna affidabile e inarrestabile.

La Bigster è consigliata a chi cerca una vettura possente, spaziosa e tecnologicamente aggiornata, senza voler pagare il “sovrapprezzo” tipico dei marchi premium del segmento C.