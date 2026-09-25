Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Prezzo da € 19.900

a € 30.050 Vai alla scheda Altezza 162,00 cm Larghezza 192,00 cm Lunghezza 434,00 cm Capacità bagagliaio 556 litri Alimentazioni GPL, Ibrido benzina, ibrido Gpl Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 154 cv /113 kw

La Dacia Duster non è più solo un’automobile, ma un vero e proprio fenomeno sociale e commerciale che, dal suo lancio avvenuto oltre tredici anni fa, ha saputo vendere più di 2,7 milioni di unità. Il segreto di questo successo risiede nella capacità del brand di “democratizzare” l’accesso al segmento dei B-SUV, rimanendo fedele a una filosofia fatta di concretezza, affidabilità e un rapporto qualità-prezzo imbattibile.

Con il debutto del Model Year 26, Duster compie un ulteriore salto in avanti, evolvendosi per rispondere alle esigenze di una clientela moderna sempre più attenta all’efficienza e alla sostenibilità, senza però tradire la propria anima “eco-smart”. Oggi, il modello si presenta come un SUV maturo, tecnologico e robusto, capace di distinguersi in un panorama automobilistico spesso eccessivamente complesso, offrendo esattamente ciò che i clienti cercano: l’essenziale, ma elevato a un livello superiore.

Design e dimensioni

Il design della nuova Dacia Duster è un manifesto di robustezza e modernità, caratterizzato da linee tese e volumi netti che le conferiscono una presenza su strada solida. Le dimensioni rimangono compatte e ideali per la versatilità quotidiana: la vettura è lunga 434 cm, larga 181 cm e alta 166 cm.

L’estetica è definita dalla firma luminosa a forma di Y, un elemento distintivo che percorre i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori, creando una continuità visiva immediata. Un’innovazione fondamentale riguarda i materiali: la carrozzeria è avvolta da una cintura protettiva continua realizzata in Starkle, un materiale esclusivo sviluppato da Dacia che contiene il 20% di plastica riciclata.

Questo materiale, utilizzato per passaruota, paraurti e protezioni laterali, è estremamente resistente ai graffi, non richiede verniciatura e mantiene il colore inalterato nel tempo, riducendo l’impatto ambientale della produzione. Coerentemente con questa scelta “green”, Dacia ha eliminato le cromature esterne e le pelli di origine animale, puntando su finiture ecologiche che riducono l’inquinamento.

Raffaele Gomiero

Interni

Salendo a bordo, la Dacia Duster sorprende per l’ottimizzazione degli spazi, offrendo un abitacolo arioso nonostante le dimensioni esterne contenute. Sebbene le plastiche siano prevalentemente rigide per garantire durata e facilità di pulizia, il design curato e gli inserti colorati evitano una percezione “povera” dell’ambiente.

Il bagagliaio è uno dei punti di forza, con una capacità che varia tra 430 e 517 litri (arrivando fino a oltre 1600 litri con i sedili abbattuti), spaziosità mantenuta anche nelle versioni ibride e GPL grazie alla sapiente collocazione delle batterie. Una novità geniale è il sistema YouClip, una serie di punti di fissaggio (4 o 6 a seconda della versione) che permettono di agganciare accessori originali come supporti per smartphone, tablet, borse organizer o luci LED aggiuntive.

Motorizzazioni

Il vero fulcro del rinnovamento MY26 della Dacia Duster risiede sotto il cofano, con una gamma motori interamente elettrificata o bifuel:

Hybrid 155 : la novità assoluta, che combina un motore benzina 4 cilindri da 109 CV con due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generator) e una batteria da 1,4 kWh. Grazie al cambio automatico elettrificato senza frizione, può viaggiare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica, riducendo i consumi del 10% rispetto alla precedente versione e offrendo un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km;

: la novità assoluta, che combina un motore benzina 4 cilindri da 109 CV con due motori elettrici (uno da 50 CV e uno starter/generator) e una batteria da 1,4 kWh. Grazie al cambio automatico elettrificato senza frizione, può viaggiare in città fino all’80% del tempo in modalità elettrica, riducendo i consumi del 10% rispetto alla precedente versione e offrendo un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km; Mild Hybrid 140 : sostituisce il precedente motore da 130 CV. Si basa su un 3 cilindri turbo da 1.2 litri con sistema a 48V e cambio manuale a 6 rapporti, ideale per ridurre consumi ed emissioni del 10%.

: sostituisce il precedente motore da 130 CV. Si basa su un 3 cilindri turbo da 1.2 litri con sistema a 48V e cambio manuale a 6 rapporti, ideale per ridurre consumi ed emissioni del 10%. Eco-G 120: la colonna portante di Dacia, alimentata a GPL, che offre 122 CV e garantisce costi di gestione ridottissimi e un’autonomia imbattibile grazie al doppio serbatoio;

Hybrid-G 150 4×4: un’offerta unica sul mercato che abbina per la prima volta la tecnologia mild hybrid alla doppia alimentazione benzina/GPL e alla trazione integrale, gestita da un motore elettrico sull’asse posteriore.

Allestimenti

La gamma MY26 si articola su quattro livelli di equipaggiamento, pensati per diverse tipologie di utenti:

Essential: la versione di accesso che non rinuncia alla sicurezza, includendo di serie 6 airbag, frenata d’emergenza (AEBS), assistenza al mantenimento della corsia (LKA) e riconoscimento dei segnali stradali;

Expression: rappresenta il cuore della gamma, aggiungendo cerchi in lega da 17”, Media Display con touch screen da 10” e la strumentazione digitale da 7”;

Journey: pensata per chi cerca il massimo comfort e tecnologia, include di serie il clima automatico, il freno di stazionamento elettrico, il caricatore wireless per smartphone e il sistema Media Nav Live con navigazione connessa;

Extreme: l’allestimento dedicato agli amanti dell’outdoor, caratterizzato da finiture color rame, sellerie in materiale lavabile MicroCloud, barre tetto modulari e tappetini in gomma specifici;

Prezzi

Dacia continua a perseguire il miglior rapporto “Value for Money” del mercato. Di seguito i prezzi di partenza (chiavi in mano) per le principali versioni aggiornati al listino del 17 marzo 2026:

1.2 Eco-G 120 Essential: a partire da 19.900 euro.

1.2 Mild Hybrid 140 Expression: a partire da 23.150 euro.

1.8 Hybrid 155 Expression: a partire da 26.650 euro.

1.2 Hybrid-G 150 4×4 Expression: a partire da 28.500 euro.

Le versioni top di gamma (Journey ed Extreme) per le motorizzazioni più potenti possono arrivare fino a 30.050 euro.

A chi è consigliata

La nuova Dacia Duster si conferma un acquisto intelligente per diverse categorie di guidatori:

famiglie : grazie all’abitabilità generosa e a un bagagliaio capiente che non teme i carichi più ingombranti;

: grazie all’abitabilità generosa e a un bagagliaio capiente che non teme i carichi più ingombranti; risparmiatori : la versione Eco-G a GPL resta la regina del risparmio al distributore, perfetta per chi percorre molti chilometri;

: la versione Eco-G a GPL resta la regina del risparmio al distributore, perfetta per chi percorre molti chilometri; amanti dell’avventura: la versione 4×4 Hybrid-G con allestimento Extreme è perfetta per chi affronta fondi difficili e ama la vita outdoor, grazie a materiali lavabili e accessori pratici come le barre tetto modulari.

Tirando le somme, la Dacia Duster MY26 non rappresenta solo un miglioramento tecnico, ma la conferma di un impegno: offrire un’auto moderna, sicura e sostenibile a un prezzo che rimane accessibile, dimostrando che la qualità non deve necessariamente essere un lusso proibitivo.