Basata sulla moderna piattaforma dell'utilitaria Sandero, questa vettura poliedrica è stata progettata per chi non vuole scegliere tra la capacità di carico di una familiare e l'aspetto robusto di una vettura pronta all'avventura.

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Dacia Guarda le foto

Prezzo da € 18.800

a € 28.700 Vai alla scheda Altezza 163,00 cm Larghezza 185,00 cm Lunghezza 455,00 cm Capacità bagagliaio 160 litri Alimentazioni GPL, Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2025 Potenza da 109 cv /80 kw

a 122 cv /90 kw

La Dacia Jogger si presenta come una proposta unica nel panorama automobilistico attuale, configurandosi come una wagon di medie dimensioni capace di rubare segreti al mondo dei crossover per offrire un rapporto tra prezzo e contenuti estremamente competitivo. Basata sulla moderna piattaforma dell’utilitaria Sandero, questa vettura poliedrica è stata progettata per chi non vuole scegliere tra la capacità di carico di una familiare e l’aspetto robusto di una vettura pronta all’avventura. La sua missione è chiara: offrire una soluzione di mobilità razionale che non rinuncia alla modernità tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

Dimensioni e design

Dal punto di vista estetico, la Dacia Jogger colpisce per le sue linee pulite ma decise. La vettura misura 455 cm di lunghezza, 185 cm di larghezza e 169 cm di altezza. Uno dei tratti distintivi è la generosa distanza da terra di 20 cm, un valore che, insieme alle protezioni extra in plastica scura nella parte inferiore della carrozzeria, le permette di affrontare con serenità anche i fondi accidentati, nonostante la trazione sia esclusivamente anteriore.

Il muso è caratterizzato da una griglia del radiatore ridisegnata che ospita la nuova identità del marchio, con una firma luminosa a “T” rovesciata che conferisce uno sguardo moderno. Tra le soluzioni più ingegnose spiccano le barre sul tetto modulari, capaci di trasformarsi rapidamente per adattarsi a ogni esigenza di trasporto. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche ai materiali: per i listelli sulle protezioni laterali viene utilizzato lo Starkle, un materiale innovativo che contiene fino al 20% di polipropilene riciclato, unendo resistenza e rispetto per l’ambiente.

Interni

L’abitacolo della Jogger è un inno alla praticità. La vettura può ospitare fino a sette passeggeri reali, con una configurazione 2/5/7 che garantisce comfort anche a chi siede nelle file posteriori. La terza fila è composta da due poltroncine rimovibili o ripiegabili in rapporto 50:50, capaci di accogliere comodamente persone alte fino a 1,70 m.

Il bagagliaio è uno dei punti di forza assoluti:

in configurazione a 5 posti, lo spazio è enorme, con una capacità che può raggiungere i 1810 litri abbattendo i sedili;

con 7 posti in uso, restano comunque 160 litri di capienza, sufficienti per un paio di grossi trolley;

rimuovendo i sedili posteriori, il volume di carico massimo tocca i 2094 litri.

Nonostante l’uso di plastiche rigide, tipico della filosofia “low cost” ma non “povera”, l’ambiente è curato e funzionale. Spiccano il display multimediale da 10″ per l’infotainment, con navigazione connessa e supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay, e lo schermo digitale da 7″ per il conducente. Tra le dotazioni moderne troviamo anche il caricabatterie a induzione per lo smartphone e l’innovativo sistema di fissaggio YouClip, che permette di agganciare accessori intelligenti come borse pieghevoli o porta-occhiali in vari punti dell’abitacolo.

Motorizzazioni

Dacia offre per la Jogger una gamma motoristica variegata, pensata per massimizzare il risparmio senza sacrificare la briosità di guida:

1.2 TCe Eco-G (GPL): questa versione bifuel rappresenta il cuore della gamma. Con 122 CV (90 kW) e un cambio a sei marce, garantisce un forte risparmio sui costi dei rifornimenti;

TCe (Benzina): un tre cilindri turbo da 110 CV brioso e scattante per chi preferisce l’alimentazione tradizionale;

TCe (Benzina): un tre cilindri turbo da 110 CV brioso e scattante per chi preferisce l’alimentazione tradizionale; 1.8 Hybrid 155 (Full Hybrid): è la punta di diamante tecnologica, che unisce un motore termico da 1,8 litri a unità elettriche per una potenza totale di 155 CV. Grazie a questa tecnologia, è possibile guidare in modalità elettrica in città fino all’80% del tempo, riducendo i consumi fino al 40%. Il cambio automatico multimodale senza frizione rende la guida fluida e comoda nel traffico.

Allestimenti e prezzi

Il listino della Dacia Jogger è strutturato per essere trasparente e accessibile, con prezzi che partono da 18.800 euro per la versione entry level. Gli allestimenti principali sono:

Essential: La base concreta, che include comunque alzacristalli elettrici, frenata automatica e sensori di parcheggio posteriori;

Expression: Aggiunge il sistema Media Display, climatizzatore manuale e telecamera di retromarcia (prezzi da circa 20.300 euro per la versione GPL);

Extreme: Più ricercata, con cerchi in lega, navigatore, climatizzatore automatico e dettagli estetici specifici (prezzi da circa 22.000 euro);

Journey: Il top di gamma, spesso associato alla motorizzazione ibrida, con una dotazione tecnologica completa che include il radar per l’angolo morto e sensori di parcheggio anteriori.

Per le versioni a 7 posti, è solitamente previsto un sovrapprezzo di circa 850-900 euro rispetto alla configurazione standard.

A chi è consigliata

La Dacia Jogger è la scelta ideale per diversi profili di utenza: