DR 5 punta su prezzi accessibili e una gamma articolata: scopri motori benzina, GPL e full hybrid, allestimenti Collection e Stilnovo e quanto costa

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa DR

Prezzo da € 20.900

a € 26.900 Vai alla scheda Altezza 165,00 cm Larghezza 183,00 cm Lunghezza 432,00 cm Capacità bagagliaio 340 litri Alimentazioni Benzina, GPL, Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 88 cv /65 kw

a 95 cv /70 kw

Per capire la DR 5 bisogna partire da una domanda semplice: quanto si può spendere oggi per avere un SUV nuovo, che non sfiguri rispetto alla concorrenza? Il marchio molisano di Macchia d’Isernia, che costruisce le sue auto in Cina e le rifinisce in Italia, ha trovato una risposta che il mercato sta prendendo sul serio.

La DR 5 esiste in versione benzina con motore 1.5 e anche a GPL, da qualche tempo poi anche in versione full hybrid, la prima nella storia del gruppo.

Dimensioni e design

La DR 5 è un SUV compatto, con proporzioni da crossover urbano ma con quel carattere rialzato che oggi conta molto. La Collection misura circa 4,18 metri di lunghezza, mentre la versione Stilnovo è più generosa, con 4,33 metri di lunghezza, 1,825 di larghezza e 1,66 di altezza, su un passo di 2,60 metri. Numeri da C-SUV d’ingresso, più che da citycar rialzata.

Il disegno è moderno, senza grandi azzardi: la Collection si distingue per una griglia frontale rinnovata, fari full LED e cerchi in lega da 18 pollici, mentre sulla Stilnovo si trovano anche mancorrenti sul tetto, vetri posteriori oscurati e il tetto panoramico di serie. La carrozzeria si può scegliere tra le tinte Bloodstone Red, Khaki White e Shadow Grey, e sulla Stilnovo nessuna di queste comporta sovrapprezzo.

Interni

L’abitacolo racconta bene la filosofia del marchio. Sulla Collection domina il nuovo look total black, che dà un’impressione sobria e piuttosto ordinata, con climatizzatore e una dotazione tecnologica completa. Le plastiche sono quelle che ci si aspetta a questo prezzo: non raffinate, ma assemblate con una cura che negli ultimi anni è migliorata sensibilmente rispetto ai primi modelli.

Lo spazio c’è, ed è una delle cose che convincono di più. Nella Stilnovo il bagagliaio parte da 430 litri e arriva a 960 abbattendo gli schienali posteriori, cifre che permettono di affrontare senza ansia una vacanza con bambini, passeggino e bagagli. In cinque si viaggia senza eroismi, anche se, come su ogni auto di questa lunghezza, il posto centrale dietro resta quello meno confortevole.

Rispetto ad altre proposte economiche, la dotazione di sicurezza e di comodità, tra sensori di parcheggio e tetto panoramico sulla Stilnovo, è un argomento forte.

Motorizzazioni

Qui la DR 5 si fa più articolata. La Collection nasce con un 1.5 aspirato a benzina da 95 CV con cambio manuale a cinque marce, disponibile anche in versione bifuel benzina/GPL, dove la potenza scende a 88 CV a gas.

La bombola da 42 litri effettivi garantisce autonomia importante, e il costo del GPL rende il conto al chilometro molto interessante per chi macina strada. Non è un motore da prestazioni, ma da uso quotidiano, tranquillo e senza pretese.

La novità più importante è la full hybrid, la prima del gruppo. Abbina il 1.5 a benzina da 95 CV a un motore elettrico che arriva a 204 CV di picco, alimentato da una batteria al nichel-manganese-cobalto, con un cambio automatico dedicato di tipo DHT.

Il funzionamento è quello tipico delle ibride non ricaricabili: si guida spesso in elettrico in città, mentre il motore a benzina interviene per ricaricare o per fornire potenza extra. Sulla carta è la scelta più intelligente per chi vuole consumi contenuti senza pensare alla presa di corrente.

La Stilnovo, invece, spinge più forte: un 1.4 turbo a benzina da circa 158 CV e 280 Nm di coppia, con cambio automatico, disponibile anche in versione bifuel. Le sospensioni sono un classico MacPherson all’anteriore e una barra di torsione dietro, una soluzione semplice che privilegia la robustezza alla raffinatezza di guida.

Allestimenti

La scelta è tra due livelli molto diversi. Collection è l’allestimento di partenza della DR 5, ma non va confuso con una versione spoglia: cerchi da 18 pollici, fari full LED, interni total black, climatizzatore e connettività sono già inclusi, come lo sono la verniciatura metallizzata nelle versioni dedicate e una dotazione di sicurezza completa per la categoria.

Stilnovo è il passo successivo, con la filosofia del “full optional” dichiarata dal costruttore. Di serie ci sono cerchi da 18 pollici, fari full LED, tetto panoramico, mancorrenti sul tetto, sensori di parcheggio e vetri posteriori oscurati, quasi tutto quello che altrove si paga a parte. Va detto con chiarezza: i due allestimenti non sono semplici livelli di una stessa auto, ma due offerte diverse per pubblico e budget.

Prezzi

Il listino della DR 5 Collection parte da 20.900 euro per la versione a benzina, mentre la bifuel benzina/GPL costa 22.900 euro. La full hybrid sale a 26.900 euro, una cifra che la colloca tra le ibride più economiche del mercato italiano. Sono prezzi che nelle concessionarie, tra promozioni e finanziamenti agevolati, scendono spesso ancora più in basso.

Sul fronte Stilnovo il listino parte da 25.900 euro per la versione 1.4 turbo a benzina, mentre la bifuel GPL richiede 27.900 euro. Nel mese di lancio il costruttore ha previsto una promozione di 2.000 euro, che ha portato il prezzo d’ingresso sotto quota 24.000 euro: conviene sempre chiedere in concessionaria se campagne di questo tipo sono ancora attive.

A chi è consigliata

La DR 5 è consigliata a chi vuole un SUV a un prezzo che di solito basta appena per una citycar. La Collection a benzina è la scelta più economica in assoluto, ideale come seconda macchina o per chi percorre pochi chilometri all’anno. La versione GPL, con quella bombola capiente e i costi alla pompa ridotti, ha molto più senso per chi guida tanto e vuole tenere sotto controllo la spesa.

La full hybrid è per chi vive soprattutto in città, dove il motore elettrico lavora più spesso, e preferisce non dover mai pensare alla ricarica. Chi cerca la raffinatezza di un marchio blasonato o la qualità percepita di una generalista europea resterà probabilmente deluso: qui si paga di meno ma la scelta va fatta con consapevolezza.