Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Prezzo da € 30.900

a € 35.900 Vai alla scheda Altezza 170,00 cm Larghezza 186,00 cm Lunghezza 455,00 cm Capacità bagagliaio 680 litri Alimentazioni Benzina, GPL, Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 129 cv /95 kw

a 146 cv /108 kw

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove la sostanza spesso rischia di perdersi dietro a listini infiniti, la DR 6.0 emerge come una proposta controcorrente, definita dalla casa madre come il proprio “voyager SUV” di punta. Nata dall’unione tra la tecnologia industriale cinese della Chery Tiggo 7 Pro e l’assemblaggio finale nello stabilimento italiano di Macchia d’Isernia, questa vettura rappresenta l’apice dell’offerta del marchio molisano, puntando su un concetto di pragmatismo “premium” che non scende a compromessi sulla dotazione di serie.

Design e dimensioni

La DR 6.0 si presenta come un SUV di medie dimensioni dalle forme moderne e proporzionate, capaci di appagare l’occhio sin dal primo sguardo. Con una lunghezza di 450 cm, una larghezza di 184 cm e un’altezza generosa di 174 cm, l’auto occupa lo spazio con autorità, offrendo una presenza scenica importante.

Il frontale è dominato da una grande mascherina esagonale, elemento distintivo delle vetture più recenti della gamma DR, che si raccorda a sottili fari a sviluppo orizzontale, conferendo un’aria moderna e tecnologica. La fiancata non è statica, ma appare gradevolmente “mossa” grazie a nervature che giocano con la luce. Un dettaglio di design particolarmente ricercato riguarda il montante posteriore: la presenza di un inserto nero crea l’illusione ottica di una continuità tra i tre finestrini laterali e il lunotto, snellendo la silhouette.

Al posteriore, la modernità è ribadita dai fanali raccordati da una suggestiva striscia luminosa che attraversa il portellone, quest’ultimo motorizzato e dotato di un sistema di apertura intelligente che si attiva semplicemente avvicinandosi al veicolo. Completano l’estetica esterna i grandi cerchi in lega da 19”, che riempiono bene i passaruota e sottolineano l’anima “voyager” del modello.

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Interni

Varcando la soglia dell’abitacolo, si viene accolti da un ambiente che la casa definisce ampio, spazioso e particolarmente luminoso, pensato per chi deve affrontare lunghe percorrenze. L’abitabilità è uno dei punti di forza indiscussi: lo spazio è abbondante anche per cinque persone, con una seduta posteriore che garantisce un comfort ottimale nei tragitti più impegnativi.

La plancia si presenta elegante e moderna, dominata dalla tecnologia. Spicca lo schermo LCD Soft-Touch centrale (da 12,3” o 12,5” a seconda delle versioni), che funge da centro di comando per il sistema multimediale equipaggiato con Apple CarPlay e Android Auto via cavo. Accanto ad esso si trova la strumentazione digitale, chiara e leggibile, sebbene le scritte del sistema siano esclusivamente in lingua inglese.

L’attenzione al benessere a bordo è testimoniata da una dotazione di serie che include il tetto apribile in vetro, il climatizzatore automatico bizona con moderni comandi a sfioramento “touch”, il caricatore wireless per lo smartphone e i sedili a regolazione elettrica. Nonostante l’abbondanza di spazio per i passeggeri, il bagagliaio presenta una gestione dei volumi particolare: la capacità dichiarata varia da 680 a 1.500 litri, ma nelle versioni GPL l’ingombro della grande bombola del gas sottrae spazio prezioso, rendendo la capienza non eccelsa in rapporto alle dimensioni esterne.

Motorizzazioni

La DR 6.0 poggia su una struttura meccanica collaudata, con sospensioni anteriori MacPherson e posteriori multilink, progettata per la sola trazione anteriore. Il fulcro della gamma è il motore 1.5 Turbo a benzina, proposto con diverse declinazioni di potenza e trasmissione:

1.5 Turbo Manuale/CVT : eroga 154 CV (o 155 CV a seconda dell’omologazione) e 210 Nm di coppia. La variante automatica utilizza un cambio CVT che simula nove rapporti per ridurre l’effetto “scooter” in accelerazione;

: eroga 154 CV (o 155 CV a seconda dell’omologazione) e 210 Nm di coppia. La variante automatica utilizza un cambio CVT che simula nove rapporti per ridurre l’effetto “scooter” in accelerazione; 1.6 T-GDI: al vertice della gamma si pone il propulsore da 1.598 cc con cambio automatico sequenziale a 7 marce DCT, capace di sprigionare fino a 185 CV e 275 Nm di coppia, portando la velocità massima a 200 km/h.

Un pilastro della filosofia DR è il sistema Thermohybrid (Bi-fuel benzina/GPL realizzato dall’italiana BRC). Questa soluzione prevede un ampio serbatoio del gas da 61 litri effettivi, fondamentale per mitigare i consumi che, su un SUV di questa stazza, non sono particolarmente bassi.

Sul fronte della sicurezza, la DR 6.0 adotta la costruzione 6D-Body, un telaio progettato per assorbire efficacemente gli impatti frontali e laterali. La dotazione di sistemi include ESP, assistenza alla partenza in salita (HHC), controllo della velocità in discesa (HDC) e monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS). Tuttavia, va segnalato che non sono disponibili i più moderni aiuti elettronici alla guida (ADAS) come la frenata automatica d’emergenza.

A chi è consigliata?

La DR 6.0 è la scelta ideale per le famiglie che cercano un veicolo spazioso, comodo e con una dotazione di serie “tutto incluso” che evita lo stress di dover configurare pacchetti optional costosi. È perfetta per chi percorre molti chilometri e vuole abbattere i costi di gestione grazie all’alimentazione GPL, senza rinunciare a un design moderno e accattivante.

Tuttavia, potrebbe non essere l’auto giusta per chi mette al primo posto i sistemi di guida autonoma assistita di ultima generazione o per chi necessita della trazione integrale, poiché il modello è disponibile esclusivamente con trazione anteriore. È una compagna di viaggio concreta, che punta sulla solidità e sulla generosità degli spazi per conquistare il suo posto nel garage degli italiani.