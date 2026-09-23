Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa EVO

Prezzo da € 15.900

a € 17.900 Vai alla scheda Altezza 157,00 cm Larghezza 175,00 cm Lunghezza 414,00 cm Capacità bagagliaio 420 litri Alimentazioni Benzina, GPL Anno modello 2021 Potenza da 107 cv /79 kw

a 113 cv /83 kw

EVO è un marchio giovane, nato nel 2017 come costola di DR Automobiles, il gruppo molisano che da anni importa e adatta per il mercato italiano vetture prodotte dal colosso cinese JAC Motors. L’EVO 3 è il modello più piccolo della gamma, un city SUV da 4,13 metri pensato per chi vuole entrare nel mondo dei crossover compatti spendendo il meno possibile, senza rinunciare a una dotazione di serie generosa. Una proposta diretta, senza fronzoli, che ha trovato un suo pubblico preciso: nel 2025 ne sono state vendute oltre 1.300 unità in Italia, un numero non trascurabile per un marchio ancora poco conosciuto.

Non è un’auto che punta a stupire. È un’auto che punta a essere conveniente, e lo fa con onestà. Capirlo prima dell’acquisto è il modo migliore per non restare delusi.

Design e dimensioni

Con 4,13 metri di lunghezza e un passo di 2.490 mm, l’EVO 3 è compatta fuori ma sorprendentemente generosa dentro, come spesso capita con le vetture di origine cinese che tendono a ottimizzare al massimo l’utilizzo dello spazio interno. Le forme sono quelle di un tipico city SUV: linee dritte, carrozzeria bicolore con tetto e fascioni neri di serie, griglia frontale con grande logo EVO al centro, passaruota ben marcati.

L’estetica non è il punto forte del modello, ma non è nemmeno un problema. È un design onesto, anonimo quanto basta da non invecchiare in fretta, con qualche dettaglio che cerca di dare personalità senza spendere troppo. I vetri posteriori oscurati di serie contribuiscono al look finale.

Interni

È all’interno che l’EVO 3 sorprende di più, almeno in rapporto al prezzo. La dotazione di serie è generosa: climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldabili, vetri elettrici su tutte le porte, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera, cruise control, fendinebbia e cerchi in lega da 17 pollici sono tutti inclusi nel prezzo d’accesso. Un lista che molti concorrenti europei riservano agli allestimenti intermedi.

Il display centrale da 9 pollici gestisce il sistema multimediale: la grafica è datata e non c’è integrazione nativa con Apple CarPlay o Android Auto, ma è presente il mirroring dello schermo dello smartphone. Una limitazione che si accetta a questi prezzi, ma che è giusto conoscere prima di acquistare. Il bagagliaio misura 450 litri, espandibili a 1.100 abbattendo i sedili posteriori, con valori che reggono bene il confronto con crossover più costosi.

I materiali dell’abitacolo rispecchiano il posizionamento di prezzo: funzionali, con plastiche dure in evidenza, ma montati con una certa cura. La sensazione è quella di un’auto costruita per durare piuttosto che per impressionare. Nota dolente la sicurezza passiva: la EVO 3 monta solo due airbag frontali, un limite importante rispetto agli standard moderni che è doveroso segnalare.

Motorizzazioni

La gamma motori è semplice. Il punto d’ingresso è il 1.5 benzina quattro cilindri aspirato da 113 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 marce e a una trazione anteriore. Non è un motore brillante alle basse velocità ma diventa più reattivo quando si alza di giri. I consumi dichiarati si attestano sui 6,7-8,4 L/100 km nel ciclo combinato.

La versione più interessante per chi percorre molti chilometri è il 1.5 GPL, che scende a 107 CV quando alimentato a gas ma porta con sé una bombola da 56 litri effettivi, permettendo un’autonomia complessiva che supera i 1.000 km. È uno degli argomenti più forti della EVO 3 per il mercato italiano, dove il GPL è ancora molto diffuso grazie ai costi di rifornimento contenuti. Una versione ibrida non è presente in gamma, per una vettura che sottolinea la sua identità semplice e funzionale..

Allestimento

La EVO 3 è disponibile in un unico allestimento, quella di non dovere scegliere è una delle caratteristiche più apprezzate del modello. La dotazione di serie include tutto quello che serve per l’uso quotidiano: clima automatico, cerchi in lega da 17 pollici, sensori di parcheggio completi con retrocamera, sedili anteriori riscaldabili, vetri posteriori oscurati, fendinebbia, cruise control e assistente alla partenza in salita. L’infotainment con display da 9 pollici e mirroring dello smartphone completa il quadro. Non ci sono versioni più ricche da scegliere, non ci sono optional da configurare: quello che vedi è quello che prendi.

Prezzi

Il listino parte da 16.900 euro per la versione benzina, uno dei prezzi più bassi sul mercato dei city SUV. La variante GPL si posiziona a 17.900 euro: un sovrapprezzo di 1.000 euro che si ammortizza rapidamente se si percorrono molti chilometri grazie al risparmio sul carburante. Con promozioni attive, il prezzo può scendere ulteriormente grazie a incentivi nazionali e contributi dei concessionari, portando la versione benzina sotto i 14.000 euro in casi particolari.

A chi è consigliata

La EVO 3 è consigliata a chi ha un budget contenuto, vuole un crossover compatto con una dotazione già completa e non è disposto a spendere 20.000 euro o più per un B-SUV dei marchi generalisti. È un’auto pratica, economica da acquistare e, nella versione GPL, economica anche da mantenere.

I limiti vanno conosciuti e accettati prima della firma: solo due airbag, infotainment datato senza CarPlay nativo, prestazioni non esaltanti con il motore aspirato. Chi cerca una guida brillante, una dotazione di sicurezza moderna o un’integrazione digitale avanzata dovrà guardare altrove. Chi cerca semplicemente un’auto funzionale a un prezzo difficile da battere troverà nell’EVO 3 una risposta concreta.