EVO 5 punta su prezzo accessibile, spazio e motore turbo: scopri dimensioni, motori benzina e GPL, allestimenti Essential e Urban e prezzi

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa EVO

Prezzo da € 15.900

a € 18.900 Vai alla scheda Altezza 164,00 cm Larghezza 182,00 cm Lunghezza 433,00 cm Capacità bagagliaio 375 litri Alimentazioni Benzina, GPL Anno modello 2023 Potenza da 120 cv /88 kw

a 127 cv /94 kw

EVO, con sede in Molise e legato alla produzione cinese, ha costruito la sua identità su un’idea semplice: portare nel segmento dei crossover compatti prezzi che da anni sembravano appannaggio solo delle citycar più economiche.

La EVO 5 è l’esempio più riuscito di questa strategia, perché aggiunge a un listino aggressivo un motore turbo da 127 CV, cosa tutt’altro che scontata in questa fascia.

Dimensioni e design

La EVO 5 misura circa 4,33 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza e 1,64 di altezza, con un passo di 2,57 metri. Quote da SUV compatto vero, in linea con le rivali di segmento B-SUV e C-SUV d’ingresso, e sufficienti a garantire una presenza su strada più importante di quanto suggerisca il prezzo.

Lo stile è quello di un crossover moderno senza particolari eccentricità: frontale con fari a LED e una calandra ampia, linee tese sulle fiancate e protezioni in plastica nella parte bassa della carrozzeria per rafforzare l’impostazione da SUV.

Di serie arrivano le barre longitudinali sul tetto, un dettaglio che su un’auto di questa fascia non è scontato e che ne accentua la vocazione da compagna di viaggio, pronta a portare bici, box o bagagli extra. L’insieme è ordinato, forse poco originale, ma coerente.

Interni

L’abitacolo segue la stessa filosofia dell’esterno: tutto quello che serve, senza fronzoli. I sedili sono rivestiti in tessuto, le plastiche sono dure e l’impostazione della plancia è semplice, con uno schermo touch da 8 pollici che integra Apple CarPlay e Android Auto, una dotazione che oggi, più della navigazione di bordo, è quella che conta davvero per la maggior parte degli utenti.

Sul fronte dello spazio, la EVO 5 si difende bene. In cinque si viaggia senza particolari rinunce, e il bagagliaio parte da 375 litri, per arrivare a circa 1.000 abbattendo i sedili posteriori.

Numeri da segmento superiore, che la rendono adatta alle esigenze di una famiglia con un paio di bambini. Come per ogni auto di questa categoria, il consiglio è di fare un giro in concessionaria e verificare di persona rifiniture, rumorosità e comodità dei sedili, che sono le voci dove i risparmi si fanno sentire di più.

Motorizzazioni

La gamma ruota attorno a un unico motore: il 1.5 turbo a benzina a quattro cilindri da 127 CV, con 225 Nm di coppia massima e cambio manuale a sei marce, trazione anteriore.

Per la fascia di prezzo è un cuore sorprendentemente brillante: la coppia disponibile a regimi medio-bassi consente riprese decise e rende la guida meno faticosa nel traffico e in autostrada, dove molti concorrenti economici dichiarano subito i propri limiti.

I consumi dichiarati si aggirano intorno ai 7,2-7,5 litri per 100 chilometri nel ciclo misto, con un serbatoio da 46 litri. Non sono valori da ibrida, ma in linea con un benzina turbo di questa potenza.

Chi vuole spendere ancora meno alla pompa può guardare alla versione bi-fuel GPL, proposta con potenza leggermente inferiore, 120 CV, e adatta anche ai neopatentati. Dal punto di vista dell’affidabilità percepita, a rassicurare c’è la garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri offerta dalla Casa, uno dei punti di forza dell’intero marchio.

Allestimenti

La gamma si articola su due livelli, Essential e Urban. L’Essential è già ben fornito per il prezzo: cerchi in lega da 16 pollici, barre longitudinali sul tetto, fari a LED, sedili in tessuto e lo schermo touch da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Una dotazione completa, pensata per chi vuole il necessario e non intende pagare per accessori che userebbe poco.

L’Urban sale di un gradino con una dotazione più ricca e un impatto estetico più curato, e nelle offerte dei concessionari si trovano anche versioni con cerchi da 17 pollici.

Anche in questo caso, vista la varietà delle configurazioni proposte dalla rete di vendita, conviene farsi consegnare l’elenco preciso di quanto incluso prima di scegliere, perché le differenze tra le due versioni sono più legate al comfort e al look che alla meccanica, che resta identica.

Prezzi

Il listino della EVO 5 parte da 15.900 euro per l’Essential, mentre l’Urban si posiziona a 16.900 euro, entrambe con motore 1.5 turbo da 127 CV e cambio manuale.

Si tratta di prezzi chiavi in mano, con l’imposta provinciale di trascrizione esclusa, che rendono questo SUV uno dei più economici oggi in vendita in Italia, con un prezzo base che resta identico a quello della sorella minore EVO 3 ma con un motore decisamente più potente.

Nella pratica, tra promozioni, chilometri zero e vetture in pronta consegna, nelle concessionarie si trovano spesso esemplari anche sotto i 15.000 euro. Vale quindi la pena confrontare più offerte, sapendo che il costo della versione bi-fuel GPL si discosta in base alle campagne in corso.

A chi è consigliata

La EVO 5 è l’auto giusta per chi ha un budget stretto e non vuole rinunciare al formato SUV: neopatentati che cercano una prima auto spaziosa nella versione GPL, famiglie che hanno bisogno di una seconda macchina economica per gli spostamenti quotidiani, o chi, semplicemente, preferisce investire i risparmi in altro.

Chi percorre molti chilometri all’anno troverà nella variante a GPL un modo per abbattere i costi di esercizio, mentre chi usa l’auto soprattutto per brevi tragitti cittadini potrà fermarsi tranquillamente all’Essential, già completa nella sostanza.

Chi invece si aspetta la raffinatezza di un marchio blasonato, un multimediale all’avanguardia o consumi da ibrida dovrà alzare il budget: la EVO 5 non finge di essere quello che non è, e proprio per questo funziona.