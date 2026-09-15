Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 19.900

a € 24.650 Vai alla scheda Altezza 153,00 cm Larghezza 168,00 cm Lunghezza 363,00 cm Capacità bagagliaio 183 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 65 cv /48 kw

a 65 cv /48 kw

Un’icona culturale italiana che si è evoluta nel tempo, mettendo al centro le necessità di chi vive la città tutti i giorni, con un occhio di riguardo verso lo stile unico che la contraddistingue. Ora presente nell’offerta Fiat con due anime: ibrida ed elettrica. Entrambe dedicate a un contesto urbano con tanti punti a favore ma anche qualche criticità da sapere prima di acquistarla.

Design e dimensioni

Compatta, agile, perfetta per la città: la Fiat 500 resta fedele alla sua natura. Le dimensioni di 3.63 metri di lunghezza e 1.68 di larghezza sono uno dei suoi principali punti di forza, perché permettono di districarsi facilmente nel traffico e di trovare parcheggio anche negli spazi più complicati.

Ma è il design a fare davvero la differenza. Le proporzioni sono quelle che tutti conoscono: cofano corto, abitacolo avanzato e linee morbide che richiamano la storica antenata.

L’aggiornamento estetico della versione ibrida, prende chiaramente ispirazione dalla variante elettrica. I gruppi ottici anteriori sono stati rivisti, con una firma luminosa più moderna, mentre il frontale appare più pulito e contemporaneo. Il risultato è un’auto che resta immediatamente riconoscibile, ma con un look più fresco.

La cura dei dettagli è evidente: dalle finiture cromate alle combinazioni di colori che cambiano sfumatura a seconda della luce, ogni elemento contribuisce a creare un’immagine coerente e raffinata. Non è un caso se la 500 continua a essere scelta anche per ragioni puramente estetiche: è una delle poche citycar che riesce ancora a distinguersi davvero.

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Interni

L’abitacolo è uno dei suoi punti di forza, grazie a uno stile unico che riesce a combinare semplicità e ricercatezza stilistica.

Al centro della plancia domina il grande display dell’infotainment da 10,25”, affiancato da un quadro strumenti digitale che offre tutte le informazioni necessarie in modo chiaro.

La qualità percepita è buona, soprattutto nelle versioni più accessoriate. I materiali sono ben accostati e trasmettono una sensazione di cura che non è sempre scontata in questo segmento. I dettagli, come le cuciture o le finiture della plancia, dimostrano quanto Fiat abbia voluto puntare sull’aspetto estetico anche all’interno.

Naturalmente, lo stile ha un prezzo. Lo spazio non è ai vertici della categoria: i sedili posteriori sono adatti soprattutto a passeggeri di statura contenuta o a utilizzi occasionali, mentre il bagagliaio offre una capacità limitata. È una vettura che, nella maggior parte dei casi, va considerata come una 2+2 piuttosto che come una vera quattro posti.

In compenso, per l’uso quotidiano in città, tutto è progettato per essere intuitivo e funzionale. I comandi sono a portata di mano, la posizione di guida è comoda e la tecnologia a bordo rende l’esperienza più piacevole.

Motorizzazioni

La gamma motori della Fiat 500 è oggi più completa che mai, grazie alla presenza di due filosofie ben distinte: hybrid ed elettrica.

La versione ibrida rappresenta la scelta più tradizionale. Il motore 1.0 mild hybrid da 65 CV, abbinato a un cambio manuale, è pensato per chi cerca semplicità e costi contenuti. Le prestazioni non sono brillanti con circa 16 secondi per compiere lo 0-100 km/h ma sufficienti per l’uso urbano, mentre i consumi dichiarati di 5,2 l/100 km la rendono una soluzione economica nella gestione. L’elettrica invece è divisa in due tagli:

la variante d’ingresso da 95 CV con batteria da 23,8 kWh e 190 km di autonomia dichiarati;

la versione da 118 CV con 42 kWh di batteria e 310 km di autonomia dichiarati.

Allestimenti

La Fiat 500 offre una gamma di allestimenti ben strutturata, capace di soddisfare esigenze diverse.

Si parte dalla Pop, che rappresenta la variante d’ingresso, offre dotazioni come i cerchi in acciaio da 15 pollici, il quadro strumenti digitale da 7 pollici e il sistema audio con supporto smartphone. Tutto ciò che serve per mettersi al volante.

Un gradino sopra troviamo la Icon, che aggiunge elementi importanti sia in termini di comfort sia di tecnologia. I cerchi in lega da 16 pollici, il climatizzatore automatico e il sistema infotainment da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless fanno la differenza nell’utilizzo quotidiano e la rendono la versione consigliata.

La Prima rappresenta il top di gamma. Qui la 500 diventa più raffinata, con cerchi da 17 pollici, fari Full LED, dettagli cromati e tetto panoramico. È la variante per chi vuole il massimo in termini di stile e dotazioni.

A queste si aggiunge l’allestimento speciale Torino, disponibile solo sulla versione ibrida berlina. Nonostante il prezzo concorrenziale, in termini di valore si posiziona tra la Icon e la La Prima e si distingue per dettagli esclusivi, come badge dedicati, tessuti specifici e una colorazione Yellow Gold.

Prezzi

Il listino della Fiat 500 riflette la sua doppia anima. Per la versione ibrida berlina si parte da 19.900 euro per la Pop, passando per i 20.900 euro della Torino, i 21.400 euro della Icon e arrivando ai 24.400 euro della La Prima. La variante cabrio, più esclusiva, richiede invece un sovrapprezzo di 3.000 euro ed è disponibile solo sulle versioni Icon e La Prima, a partire da 24.400 euro.

La 500 elettrica ha prezzi più elevati. La berlina parte da 23.900 euro per la Pop, mentre le versioni Icon e La Prima salgono rispettivamente a 25.400 e 28.400 euro.

La cabrio elettrica si posiziona più in alto, con un prezzo di partenza di 28.400 euro, mentre la particolare versione 3+1, con la piccola porta aggiuntiva lato passeggero, parte da 26.900 euro.

A chi è consigliata

La Fiat 500 è una vettura che continua a parlare un linguaggio molto preciso: quello della città. È perfetta per chi si muove quotidianamente nel traffico urbano e cerca un’auto compatta, facile da guidare e con un forte carattere estetico.

La versione ibrida è la scelta più razionale. Il motore affidabile, i consumi contenuti e il prezzo accessibile la rendono ideale per chi vuole una citycar senza complicazioni. L’aggiornamento del design, che riprende gli stilemi dell’elettrica, la rende inoltre più attuale.

La variante elettrica, invece, è quella che esprime al meglio la vocazione moderna della 500. Per chi può, la versione con batteria da 42 kWh è da preferire: i 190 km di autonomia dichiarati della versione d’ingresso, infatti, nell’utilizzo reale possono stare stretti e per 3.000 euro l’upgrade è giustificato.

Certo non bisogna rimanere accecati solo dall’estetica, ma bisogna anche considerare lo spazio, che è il vero limite del modello. Non è un’auto consigliabile come unica vettura in famiglia. Da una parte i 65 CV possono risultare pochi per un’utilizzo completo fuori dalla città, dall’altra parte non è una di quelle elettriche nate per viaggiare.

Ma per chi cerca una vettura chic, compatta e perfettamente a suo agio nel contesto urbano, la Fiat 500 continua a essere una delle scelte più convincenti sul mercato. In fondo, è proprio questa la sua forza: essere sempre sé stessa, anche quando cambia.