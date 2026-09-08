Ormai un mito in Casa Fiat da quando è stata lanciata sul mercato, combina le tecnologie moderne e le nuove motorizzazioni a un iconico stile italiano

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Prezzo da € 23.900

a € 36.500 Vai alla scheda Altezza 152,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 417,00 cm Capacità bagagliaio 360 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina, Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 84 cv /62 kw

a 136 cv /100 kw

La conosciamo tutti: Fiat 600 è uno dei modelli più importanti della strategia di rilancio del marchio torinese nel segmento B-SUV. Il modello prende ispirazione dalla storica 600 degli anni Cinquanta e in questa sua nuova veste oggi combina stile italiano, tecnologie moderne e una gamma di motorizzazioni che è stata pensata dalla Casa per soddisfare esigenze differenti, dalla mobilità urbana all’utilizzo familiare.

Oggi la gamma italiana comprende versioni elettriche e ibride e una nuova motorizzazione alimentata a benzina. La Fiat 600 si posiziona come alternativa più spaziosa rispetto alla “sorellina” 500, ma il suo design è fortemente riconoscibile, l’impronta stilistica è tipicamente italiana.

Dimensioni e design

La Fiat 600 oggi rientra del segmento dei SUV compatti ed è una vettura che Fiat propone sul mercato per fornire ai clienti spazi e proporzioni equilibrati, oltre a facilitare l’uso cittadino senza rinunciare alla praticità di una vettura semplice da guidare e da parcheggiare.

La nuova Fiat 600 misura 4,18 metri di lunghezza, 1,78 metri di larghezza e 1,53 metri di altezza. Il bagagliaio della versione Hybrid ha una capacità di 385 litri (1.256 litri abbattendo i sedili posteriori), a variante elettrica (Fiat 600e) ha un bagagliaio di 360 litri (fino a 1.231 litri con i sedili abbassati).

Il design fa assolutamente parte dell’universo Fiat, lo si riconosce lontano un miglio: vediamo gruppi ottici tondeggianti, superfici morbide e dettagli che richiamano la tradizione del marchio italiano.

Lo stile della carrozzeria è moderno e dinamico, spicca la firma luminosa distintiva e la presenza su strada della Fiat 600 è sicuramente più importante rispetto alla 500. Il frontale è dominato dai fari Full LED e da elementi stilistici che reinterpretano in chiave contemporanea i modelli iconici della Casa torinese, che tutti conosciamo e abbiamo amato.

L’obiettivo di Fiat, con 600, è offrire un SUV compatto dal carattere emozionale, in grado di distinguersi sul mercato in un segmento che sappiamo essere oggi parecchio competitivo. Fiat 600 non scende a compromessi e si mostra in tutta la sua bellezza, con quel design immediatamente riconoscibile. Secondo la Casa italiana, la 600 è nata per essere un modello capace di unire Dolce Vita italiana, innovazione e funzionalità.

Allestimenti

La gamma Fiat 600 varia in base alla motorizzazione scelta da parte del cliente e al mercato di riferimento. Fiat propone configurazioni orientate sia alla clientela privata sia a chi cerca un’auto ricca di contenuti tecnologici.

La filosofia Fiat è quella di offrire una dotazione particolarmente ricca già nelle versioni di accesso, mantenendo la semplicità di scelta che da sempre caratterizza il marchio.

Per tutt’e tre le varianti motore (benzina, hybrid, elettrica) sono disponibili i seguenti allestimenti:

POP , con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, strumentazione digitale a colori da 7″, radio con display da 10″ con Android Auto/Apple Car Play wireless + doppia presa USB e altro ancora;

, con climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, strumentazione digitale a colori da 7″, radio con display da 10″ con Android Auto/Apple Car Play wireless + doppia presa USB e altro ancora; ICON , con cerchi in lega da 17″ 215/R17, fendinebbia LED con funzione cornering, freno a mano elettronico;

, con cerchi in lega da 17″ 215/R17, fendinebbia LED con funzione cornering, freno a mano elettronico; LA PRIMA , con cerchi in lega da 18″ 215/55R18, telecamera di parcheggio posteriore, portellone posteriore automatico hands free, radio con display da 10″ con Android Auto/Apple Car Play wireless e navigatore integrato;

, con cerchi in lega da 18″ 215/55R18, telecamera di parcheggio posteriore, portellone posteriore automatico hands free, radio con display da 10″ con Android Auto/Apple Car Play wireless e navigatore integrato; SPORT, con selleria specifica Sport in Feeltek nero, cerchi in lega Sport da 18″ 215/55R18, dettagli esterni nero lucido Sport, sedili anteriori riscaldati.

Interni

L’abitacolo della Fiat 600 è stato creato per offrire un ambiente accogliente e tecnologicamente avanzato. Il design degli interni riprende il concetto di Dolce Vita italiana e offre al cliente forme morbide, materiali curati nel dettaglio e soluzioni cromatiche che richiamano la tradizione del brand torinese.

La plancia è dominata dal sistema di infotainment centrale e dalla strumentazione digitale, l’ergonomia generale è progettata per rendere l’utilizzo delle principali funzioni intuitivo per tutti.

Gli spazi portaoggetti sono stati pensati con meticolosa attenzione, il marchio si è concentrato parecchio sul creare una vettura votata alla praticità quotidiana, creando un’auto destinata soprattutto all’uso urbano e familiare. La configurazione a cinque posti consente di affrontare anche viaggi di media percorrenza, garantendo comfort sia ai passeggeri anteriori sia a quelli posteriori.

Motorizzazioni

Fiat 600 è disponibile con una gamma di propulsori elettrificati e una nuova versione 1.2 Benzina 74 kW (100 CV) cambio manuale (5.7 l/100km consumo di carburante ciclo misto, 128 g/km emissioni di CO2 ciclo misto).

La versione 1.2 Hybrid 81 kW (110 CV) con cambio automatico adotta il sistema mild hybrid a 48 Volt sviluppato da Stellantis, abbinando un motore benzina turbo di nuova generazione a un cambio automatico elettrificato a doppia frizione. L’auto può effettuare alcune manovre e brevi tratti a basse velocità in modalità elettrica, migliorando comfort ed efficienza. Secondo i dati ufficiali, il sistema consente consumi contenuti e una guida fluida soprattutto in città. C’è anche una seconda variante ibrida con motorizzazione 1.2 Hybrid 107 kW (145 CV) e cambio automatico.

Per chi desidera una mobilità a zero emissioni è disponibile la Fiat 600e 115 kW (156 CV), variante 100% elettrica che utilizza una batteria da 54 kWh e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW. Fiat dichiara tempi di ricarica dal 20 all’80% in circa 27 minuti.

Prezzi

I prezzi della Fiat 600 variano in base alla motorizzazione e all’allestimento scelti, si parte da circa 23.900 euro di listino nella versione d’ingresso a benzina, 26.400 euro per lo stesso allestimento (POP) ma Hybrid (27.400 per l’ibrido da 145 cavalli), 31.750 euro la versione elettrica. Ma ricordiamo che i prezzi di listino sono soggetti a continue promozioni ufficiali. La versione che costa di più oggi è la SPORT elettrica, con un prezzo di 36.500 euro.

A chi è consigliata

La Fiat 600 è l’auto ideale per chi cerca un SUV compatto dal forte impatto stilistico e dai contenuti tecnologici completi e di ultima generazione. È indicata per l’utilizzo urbano, viste le sue dimensioni contenute e la praticità di guida, mentre l’abitacolo più spazioso rispetto alla Fiat 500 consente di soddisfare anche le esigenze di giovani famiglie.

La versione Hybrid potrebbe essere la scelta migliore per chi percorre parecchi chilometri e vuole contenere consumi e costi di gestione senza dipendere dalla ricarica elettrica. La 600e, invece, è adatta a chi vuole entrare nel mondo della mobilità a zero emissioni senza rinunciare a comfort, design e praticità.