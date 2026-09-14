La nuova Fiat Grande Panda cresce nelle dimensioni, amplia la gamma motori e punta su tecnologia e praticità per famiglie, giovani e città

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 17.900

a € 28.650 Vai alla scheda Altezza 157,00 cm Larghezza 176,00 cm Lunghezza 400,00 cm Capacità bagagliaio 361 litri Alimentazioni Benzina, Ibrido benzina, Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 72 cv /53 kw

a 100 cv /74 kw

Un nome che vale come un simbolo di libertà. Con la nuova Fiat Grande Panda, il marchio torinese sceglie di riscrivere la storia di una bestseller, proiettandola in un contesto completamente nuovo fatto di elettrificazione, design contemporaneo e una visione più globale del segmento B rialzato.

La Grande Panda non è un semplice restyling né un’evoluzione diretta della Panda che tutti conosciamo: è un progetto completamente nuovo, sviluppato all’interno dell’universo Stellantis, nato per affiancare la piccola icona puntando a conquistare un pubblico ampio. Più grande, più tecnologica e con una gamma motori varia, questa vettura si propone come una delle alternative più concrete per chi cerca un’auto versatile, moderna e con un’identità forte.

Design e dimensioni

La Fiat Grande Panda comunica chiaramente la sua filosofia: reinterpretare un’icona con un linguaggio estetico contemporaneo. Le proporzioni sono quelle tipiche di un B-SUV compatto, con una lunghezza superiore rispetto alla Panda tradizionale e un’impostazione più robusta, ma senza perdere quella semplicità funzionale che ha sempre contraddistinto il modello. Parlando di numeri la Grande Panda misura 4,00 di lunghezza, 1,76 metri di larghezza (specchietti esclusi) e 1,59 m di altezza.

Le linee sono squadrate, con un chiaro richiamo alla Panda degli anni ’80, ma rilette in chiave moderna. Il frontale è uno degli elementi più distintivi: fari a sviluppo orizzontale con tecnologia LED, integrati in una mascherina che gioca con elementi pixel-style, un dettaglio che dona personalità e strizza l’occhio al pubblico giovane.

La fiancata è muscolosa, con passaruota ben marcati e il lettering incastonato nel fascione inferiore. Non manca un accenno al mondo dei fuoristrada, con parafanghi in plastica allargati e un’altezza da terra leggermente rialzata per migliorare sia la visibilità sia la capacità di affrontare senza problemi le imperfezioni dell’asfalto.

Al posteriore ritroviamo il gioco dei gruppi ottici verticali che contribuiscono a rendere immediatamente riconoscibile la vettura. Nel complesso, la Grande Panda riesce in un equilibrio non scontato: essere nuova senza perdere il legame con il passato.

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Interni

L’abitacolo gioca tra curve morbide e spigoli, mostrando un’impronta moderna e una digitalizzazione marcata. Sulla plancia il design porta con se una disposizione razionale dei comandi. Il sistema di infotainment e il cockpit digitale sono integrati in un display centrale rialzato rispetto al fascione curvo principale, in differenti materiali a seconda degli allestimenti.

Le proporzioni squadrate permettono di sfruttare al meglio ogni centimetro disponibile, offrendo numerosi vani portaoggetti, sedute confortevoli e una sensazione generale di spazio. È una vettura pensata per l’uso quotidiano, dove tutto è a portata di mano e nulla è lasciato al caso.

I centimetri a bordo sono più che adeguati per una famiglia o per chi utilizza l’auto tutti i giorni, sia in città sia per spostamenti più lunghi. Anche il bagagliaio si difende bene, con una capacità di 412 litri.

Motorizzazioni

La gamma motori di Grande Panda copre tante esigenze ed è pensata per rispondere alla richiesta di libertà tipica della sua sorella minore. Dalla semplicità del benzina alla tecnologia mild hybrid, fino alla versione completamente elettrica, la proposta si divide in tre step.

Si parte dal motore 1.2 benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale. È la scelta più tradizionale, ideale per chi cerca un’auto semplice, economica e senza complicazioni. Offre la giusta dose di brio per l’uso quotidiano e costi di gestione contenuti, rappresentando il punto d’ingresso alla gamma.

Lo stesso propulsore termico viene ripresentato nel 1.2 mild hybrid da 110 CV. Qui si aggiunge l’elettrificazione leggera, che consente di migliorare consumi ed emissioni senza cambiare radicalmente l’esperienza di guida. È una soluzione moderna, perfetta per chi percorre molti chilometri in città e vuole trarre vantaggio dall’omologazione ibrida ma senza rinunciare alla versatilità di un motore termico.

Infine, la prima Panda elettrica. Il motore da 113 CV garantisce una guida fluida e silenziosa, con un’autonomia dichiarata di 320 km, più che sufficiente per l’utilizzo urbano e piccole gite fuori porta. Il consumo dichiarato di 16,8 kWh/100 km e la batteria da 43,8 kWh collocano la Grande Panda elettrica tra le proposte più interessanti del segmento per chi vuole passare alla mobilità a zero emissioni senza affrontare costi proibitivi.

Allestimenti e prezzi

Il listino della Fiat Grande Panda è infatti in linea con la sua filosofia, quella di offrire una vettura moderna e versatile mantenendo prezzi accessibili.

La versione elettrica parte da 23.900 euro nell’allestimento Pop, una cifra che la rende una delle elettriche più abbordabili sul mercato. Salendo di livello troviamo la Icon a 25.400 euro e la più completa La Prima a 28.400 euro, che aggiunge dotazioni tecnologiche e comfort più avanzati.

Per chi preferisce il benzina, il prezzo di partenza è ancora più interessante: 17.900 euro per la versione Pop. Anche qui la gamma si articola su tre livelli, con la Icon a 19.400 euro e la La Prima a 22.400 euro.

La variante mild hybrid si posiziona nel mezzo, con un prezzo di ingresso di 19.900 euro per la Pop, 21.400 euro per la Icon e 24.400 euro per la La Prima. Una scelta che riflette la maggiore tecnologia a bordo, ma che resta comunque accessibile rispetto alla media del segmento.

A chi è consigliata

La Fiat Grande Panda è una vettura che vuole portare nel mondo moderno fatto di SUV compatti, la filosofia di un’icona . È pensata per chi vive la città ogni giorno, affrontando traffico, parcheggi stretti e spostamenti continui, ma non vuole rinunciare alla possibilità di viaggiare con il massimo della libertà.

La posizione di guida rialzata e uno spazio interno razionale sono il suo biglietto da visita per conquistare i più scettici, mentre la sua estetica alla moda strizza l’occhio a i più giovani. Per questo si adatta a un pubblico ampio: giovani alla prima auto, famiglie che vogliono una sola vettura versatile, oppure chi vuole passare all’elettrico senza stravolgere le proprie abitudini. L’aggiunta recente della motorizzazione benzina da 100 CV poi, abbassa la soglia d’ingresso e rende la Grande Panda accessibile anche a chi ha un budget più contenuto. In definitiva, la nuova Grande Panda non è solo un ritorno, ma una vera reinterpretazione perfetta per le esigenze del mercato.