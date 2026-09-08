Ufficio Stampa Stellantis

Prezzo da € 15.950

a € 17.300 Vai alla scheda Altezza 155,00 cm Larghezza 171,00 cm Lunghezza 369,00 cm Capacità bagagliaio 225 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 65 cv /48 kw

a 65 cv /48 kw

La citycar italiana per eccellenza, il punto di riferimento per la mobilità urbana: FIAT Panda, oggi Pandina, continua a essere una delle auto più amate dagli italiani anche nel 2026, sempre in vetta alle classifiche delle più vendute nel Bel Paese.

Pratica, compatta, economica nella gestione, facile e maneggevole da guidare, e ancora oggi una scelta estremamente concreta per chi cerca un’auto versatile per la città, ma in grado di affrontare senza problemi anche percorsi extraurbani.

Con il Model Year 2026, FIAT ha aggiornato la gamma Pandina, ma la filosofia originale del modello rimane sempre la stessa. Nonostante questo, la Casa torinese ha introdotto novità in termini di connettività, dotazioni e organizzazione della gamma stessa. La Panda ancora oggi continua a puntare su accessibilità, funzionalità e costi di esercizio alla portata di tutti.

Dimensioni e design

Ancora una volta FIAT Pandina conferma uno dei suoi principali punti di forza, e non poteva essere altrimenti: le dimensioni compatte. Con una lunghezza di circa 369 cm, una larghezza di 166 cm e un’altezza di oltre 155 cm, la citycar italiana è l’ideale per il traffico urbano e per i parcheggi più stretti, soprattutto in città.

Il design è immediatamente riconoscibile, la Pandina è caratterizzata da linee squadrate che privilegiano praticità e abitabilità interna. FIAT ha scelto di mantenere l’identità storica del modello, aggiungendo dettagli più moderni e una gamma più razionale negli allestimenti.

Il look dei fari sul frontale oggi è più tecnologico, mentre paraurti e protezioni laterali sottolineano l’anima robusta dell’auto. Anche oggi la Pandina mantiene quell’aspetto “smart” e informale che ormai da decenni rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza e successo sul mercato.

Secondo il brand oggi la gamma Pandina MY26 è stata semplificata per offrire un’esperienza più chiara e intuitiva ai clienti, con allestimenti pensati per ogni esigenza d’uso.

Interni

L’abitacolo della FIAT Pandina 2026 ha ancora una volta un grande obiettivo: offrire praticità. La plancia mantiene un’impostazione semplice e intuitiva, con comandi facili da utilizzare anche durante la guida in città.

Le dimensioni dell’auto sono compatte, le conosciamo, ma nonostante questo lo spazio interno è ben sfruttato. La posizione di guida rialzata migliora la visibilità nel traffico urbano e rende la vettura ancora più confortevole, mentre il tetto alto consente una buona abitabilità anche per i passeggeri posteriori.

Oggi è stato fatto un grande lavoro sull’aggiornamento tecnologico. A seconda dell’allestimento scelto dal cliente, la FIAT Pandina può essere equipaggiata con sistema infotainment touchscreen, connettività smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio e diversi sistemi ADAS dedicati alla sicurezza urbana.

La modularità degli interni è un altro aspetto molto apprezzato dalla clientela: numerosi vani portaoggetti, sedili pratici e bagagliaio facilmente sfruttabile rendono la Pandina un’auto versatile e comoda per la vita di tutti i giorni. Materiali semplici ma robusti, progettati per durare nel tempo e contenere i costi di acquisto: è una delle caratteristiche di successo di FIAT Panda.

Motorizzazioni

La gamma Fiat Pandina aggiornata propone un solo motore disponibile e tre allestimenti principali per privati. Il motore è il 1.0 GSE Mild Hybrid 65 CV benzina 3 cilindri mild-hybrid, cambio manuale, trazione anteriore, omologata anche per neopatentati.

Dal punto di vista dei consumi, la Pandina Hybrid è molto efficiente in città, dove il sistema mild hybrid riesce a offrire il massimo beneficio. FIAT indica consumi WLTP intorno a 4,9–5,1 l/100 km ed emissioni circa 112–116 g/km di CO₂ a seconda dell’allestimento.

La motorizzazione mild hybrid benzina aiuta a contenere consumi, emissioni e costi di gestione. Il sistema ibrido leggero abbina il tradizionale motore benzina a un piccolo supporto elettrico, utile soprattutto nelle ripartenze urbane e nelle fasi di stop&go nel traffico cittadino.

La filosofia della Panda non è mai stata certo indirizzata alle prestazioni sportive, ma piuttosto a offrire semplicità ed efficienza. La guida risulta morbida, facile e intuitiva, qualità che continuano a renderla una delle citycar più richieste in Italia.

Il cambio manuale resta una delle caratteristiche distintive del modello, soprattutto per chi cerca una vettura economica, affidabile e semplice da mantenere.

Allestimenti

Nella gamma Pandina oggi sono disponibili i seguenti allestimenti:

POP: la versione d’ingresso, con cerchi da 14”, climatizzatore manuale, vetri elettrici anteriori, sensori di parcheggio posteriori, frenata automatica d’emergenza, mantenimento di corsia, rilevatore stanchezza conducente, riconoscimento segnali stradali e predisposizione radio;

ICON: è la versione intermedia, più completa per l’uso quotidiano, aggiunge rispetto alla variante precedente la radio DAB 5” Bluetooth, i comandi al volante, gli specchietti elettrici e riscaldabili, il Cruise control, la possibilità di 5 posti, il sedile di guida regolabile in altezza;

CROSS: è la versione più ricca e alta da terra. Aggiunge i cerchi da 15”, il look Cross con skid plate, i fari DRL LED, le barre sul tetto, i vetri posteriori oscurati, i fendinebbia, Apple CarPlay e Android Auto, i sensori pioggia e luca, il touchscreen da 7”, i sedili in filato Seaqual e gli abbaglianti automatici.

Prezzi

Il prezzo competitivo negli anni è sempre stato, e continua a essere, uno dei grandi punti di forza della gamma Panda. Anche nel 2026, con Pandina, la citycar torinese continua a essere una delle auto nuove più accessibili del mercato italiano.

Il listino prezzi chiaramente varia in base all’allestimento e agli optional scelti, ma la politica commerciale della Panda continua a essere orientata all’accessibilità. Le versioni base rappresentano una soluzione interessante per chi vuole spendere poco senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Gli allestimenti più ricchi, invece, aggiungono dotazioni tecnologiche, dettagli estetici dedicati e sistemi di assistenza alla guida più completi.

La Panda resta quindi una delle vetture con il miglior rapporto tra prezzo, praticità e costi di gestione in Italia. Ad oggi, i prezzi ufficiali della FIAT Pandina sono:

POP a partire da 15.950 euro;

ICON da circa 17.000 euro;

CROSS da 18.500 euro.

FIAT pubblica promozioni mensili che possono abbassare il prezzo finale con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.

A chi è consigliata

La FIAT Pandina 2026 è consigliata soprattutto a chi cerca un’auto semplice, pratica ed economica da utilizzare ogni giorno.

È la vettura ideale per neopatentati, per chi vive in città e per i pendolari. Ottima scelta anche come seconda auto di famiglia, professionisti che viaggiano sui tragitti urbani e per chi cerca un modello confortevole, pratico, disinvolto nei parcheggi e facile da guidare.

Per un neopatentato, la versione Hybrid base rappresenta forse la scelta più equilibrata, le dimensioni compatte facilitano parcheggi e manovre, il motore mild hybrid offre consumi contenuti.

Chi usa l’auto quasi solo in città può anche scegliere le versioni intermedie della Pandina Hybrid, che aggiungono comfort utili nel traffico quotidiano come infotainment evoluto, sensori di parcheggio e sistemi ADAS.

La Pandina Cross potrebbe essere utile per una famiglia che cerca una seconda auto affidabile e versatile, l’estetica più robusta, la praticità e la posizione di guida rialzata la rendono ideale per utilizzi misti città-extraurbano o per piccoli viaggi del weekend.

Chi infine vuole abbattere i costi di gestione, tra spese di carburante, manutenzione e uso quotidiano, allora sicuramente può trovare nella Panda una delle migliori soluzioni del mercato italiano.