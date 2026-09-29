La Ford Kuga punta su abitabilità, motori full hybrid e plug-in, tecnologia SYNC 4 e un bagagliaio versatile per la famiglia moderna

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 36.000

a € 53.250 Vai alla scheda Altezza 165,00 cm Larghezza 188,00 cm Lunghezza 460,00 cm Capacità bagagliaio 412 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2024 Potenza da 150 cv /111 kw

a 186 cv /137 kw

La Ford Kuga è uno di quei modelli che ha costruito la propria reputazione nel tempo, senza colpi di scena. Arrivata nel 2008 come risposta europea al boom dei SUV compatti, si è evoluta generazione dopo generazione fino alla versione attuale: un C-SUV grande, spazioso, con una gamma motori completamente elettrificata e una dotazione di serie tra le più generose del segmento. Il restyling ha aggiornato il frontale, portato il nuovo touchscreen da 13,2 pollici e ridefinito la struttura degli allestimenti.

Non è l’auto più entusiasmante da guidare nel segmento, con un assetto orientato al comfort più che al coinvolgimento, ma è tra quelle che offrono più spazio interno, più versatilità di configurazione e più scelta nelle motorizzazioni.

Design e dimensioni

La Kuga misura 4,60 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza, con un passo di 2,71 metri che è uno degli argomenti principali in termini di spazio a bordo.

Il restyling ha aggiornato il frontale con una mascherina più grande, fari LED adattivi ridisegnati e paraurti rivisti. La fiancata è rimasta volutamente pulita e il risultato è un’auto che non urla ma ha una presenza su strada seria e proporzionata. Al posteriore i fari a sviluppo orizzontale allargano visivamente la coda, contribuendo alla sensazione di solidità.

L’allestimento ST-Line aggiunge un kit estetico sportivo con cerchi specifici e dettagli in nero, mentre l’Active porta un’impostazione outdoor con protettori ai paraurti e una postura visivamente più robusta. La variante X di entrambi gli allestimenti porta cerchi fino a 20 pollici e completa il quadro con le dotazioni tecnologiche più avanzate.

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Interni

L’abitacolo è il territorio in cui la Kuga esprime al meglio i suoi argomenti. La plancia del restyling è aggiornata con il nuovo sistema di infotainment Ford SYNC 4 su uno schermo da 13,2 pollici con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, modem 5G integrato e aggiornamenti over-the-air.

Il divano posteriore è scorrevole longitudinalmente di serie: spostarlo in avanti aumenta il bagagliaio, spostandolo indietro si guadagnano centimetri per le gambe. La capacità di carico varia di conseguenza tra 395 e 536 litri, con la possibilità di superare 1.500 litri abbattendo gli schienali. Sono numeri che la Kuga usa come argomento principale contro i concorrenti più affilati, e sono numeri difficili da contestare per una famiglia che richiede flessibilità tra bambini, animali e bagagli regolari.

Lo spazio posteriore è generoso sia per le gambe che per la testa, con tre adulti che possono stare comodi anche nei percorsi lunghi. La posizione di guida alta e confortevole garantisce una buona visibilità, con l’eccezione del lunotto piuttosto inclinato che richiede l’uso della retrocamera nelle manovre. La dotazione di sicurezza è completa, con guida semi-autonoma di livello 2 disponibile su tutta la gamma.

Motorizzazioni

La gamma ha eliminato il diesel e si articola ora su tre motorizzazioni, tutte elettrificate in modo diverso. La versione 1.5 EcoBoost da 150 CV con cambio manuale è l’unica senza componente ibrida: un tre cilindri turbo a benzina fluido e abbastanza parsimonioso nei percorsi extraurbani, che rimane nel listino come punto d’ingresso economico per chi non ha bisogno delle versioni elettrificate.

Il cuore della gamma è il 2.5 Full Hybrid da 180 CV a trazione anteriore (o 183 CV con trazione integrale AWD), un sistema che abbina un quattro cilindri benzina a un motore elettrico con cambio automatico. Con consumi di chiamati di 5,3 litri su 100 km, il risparmio alla pompa di benzina è evidente.

La motorizzazione più interessante per l’uso misto è la 2.5 Plug-in Hybrid da 243 CV, con una batteria da 14,4 kWh che garantisce circa 56-70 km di autonomia in modalità completamente elettrica. Chi ricarica regolarmente può percorrere la quasi totalità dei chilometri quotidiani senza consumare benzina. Quando la batteria si scarica il sistema funziona come un full hybrid, con consumi dichiarati contenuti nonostante il peso superiore rispetto alla versione HEV.

Allestimenti

Titanium è l’allestimento d’ingresso, già generoso: fari full LED su tutta la gamma, clima automatico bizona, strumentazione digitale da 12,3 pollici, SYNC 4 con schermo da 13,2 pollici, connettività wireless e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. È la Kuga senza fronzoli, quella che funziona ogni giorno senza bisogno di aggiungere nulla di essenziale.

ST-Line porta il look sportivo: cerchi specifici, paraurti più aggressivi, sospensioni con barre antirollio dedicate che migliorano il comportamento in curva senza compromettere il comfort nei percorsi normali. Aggiunge di serie il sistema audio B&O a 10 altoparlanti, già incluso nel prezzo: un dettaglio da non sottovalutare per chi passa molto tempo in auto.

ST-Line X completa la dotazione sportiva con il tetto panoramico, il portellone posteriore con apertura a piede libero, i sedili ergonomici certificati AGR, la telecamera a 360 gradi e la guida semi-autonoma di livello 2 inclusa di serie. È la Kuga più tecnologica tra le versioni sportive, quella con tutto il necessario senza dover aprire il configuratore.

Active X cambia carattere rispetto alla ST-Line: meno sportivo nell’estetica, più orientato all’outdoor, con protezioni specifiche ai paraurti e una postura visivamente più robusta. È pensato per chi usa l’auto anche in contesti non strettamente urbani e vuole comunicarlo nell’aspetto della vettura, pur senza modifiche meccaniche all’assetto. Porta con se tecnologie avanzate, sedili AGR, tetto panoramico e il pacchetto assistenza alla guida al massimo livello disponibile sulla Kuga.

Prezzi

Il listino parte da circa 36.000 euro per la Titanium con il 1.5 EcoBoost. La Full Hybrid Titanium sale a 38.750 euro, mentre la Plug-in Hybrid richiede almeno 44.750 euro nell’allestimento Titanium. La versione top di gamma (Active X con motorizzazione PHEV) raggiunge i 49.750 euro. Chi sceglie la ST-Line si posiziona nella fascia intermedia, con prezzi che variano tra 40.000 e 45.000 euro a seconda della motorizzazione.

A chi è consigliata

La Ford Kuga è una vettura per la famiglia, intelligente nell’uso dello spazio e versatile. Il divano scorrevole e il bagagliaio da oltre 500 litri sono argomenti concreti che non richiedono spiegazioni supplementari a chi deve caricare passeggino, valigie e animali nello stesso momento. Offre una gamma motori che risponde a molte esigenze di elettrificazione, con la versione full hybrid a trazione integrale tra le più efficaci in ogni situazione.