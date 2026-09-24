La compatta coreana punta su affidabilità, tecnologia, garanzia di 5 anni e costi di gestione contenuti grazie alle versioni benzina e GPL

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 19.900

a € 26.150 Vai alla scheda Altezza 145,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 407,00 cm Capacità bagagliaio 330 litri Alimentazioni Benzina, GPL Anno modello 2025 Potenza da 84 cv /62 kw

a 90 cv /66 kw

Hyundai i20 si è costruita negli anni una reputazione solida fatta di cose concrete: spazio interno generoso per il segmento, interni semplici ma duraturi, dotazione tecnologica aggiornata e una garanzia da cinque anni a chilometraggio illimitato.

Il restyling ha razionalizzato la gamma e, purtroppo, cancellato la versione sportiva N, che portava la firma sportiva del reparto N di Hyundai anche sulla versione stradale. E, mentre in Brasile è appena atterrata una nuova generazione di I20 che anticipa il futuro, la gamma italiana continua a essere una proposta seria del segmento delle compatte.

Design e dimensioni

Con 4.045 mm di lunghezza, 1.775 mm di larghezza e 1.450 mm di altezza, la i20 è compatta quanto basta per muoversi in città senza stress, ma con proporzioni che non la fanno sembrare una city car piena di compromessi. La linea di tetto alta e il parabrezza molto inclinato danno un’impostazione che si avvicina a quella dei crossover.

Il frontale è uno degli elementi legati alla vecchia impostazione visiva Hyundai: la firma a LED con i gruppi ottici sottili e allungati che si collegano visivamente alla griglia rimarca gli spigoli che sono parte integrante della carrozzeria. Al posteriore, i fanali a LED offrono una trama originale che divide, ma a cui sicuramente non manca una coerenza stilistica e personalità. Insieme alla sorella maggiore i30, sono le vetture del brand che meno si sono adattate ai gusti moderni europei.

Interni

Le linee della plancia sono moderne e ordinate, con un largo uso di plastica di buona qualità. Il doppio display con strumentazione digitale da 10,25 pollici e schermo dell’infotainment da 10,25 pollici, è di serie dalla ConnectLine e dà un’impostazione tecnologica credibile anche rispetto ad auto di categoria superiore.

La compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto wireless è presente su tutta la gamma, incluso l’allestimento d’ingresso. Il climatizzatore automatico, i sedili riscaldabili anteriori e i tergicristalli con sensore pioggia sono tutti disponibili senza dover salire agli allestimenti top. Il bagagliaio misura 351 litri, nella media del segmento, con un vano regolare e ben sfruttabile.

La guida della i20 merita una nota a parte: è agile, ha un comportamento in curva preciso e limiti di tenuta elevati per la categoria. Il volante comunica bene con il guidatore e i comandi non affaticano. Non è l’utilitaria più morbida in città ma è quella che regala più soddisfazioni su un percorso misto.

Motorizzazioni

La gamma è semplice ed essenziale e si basa tutta sul 1.0 T-GDi da 90 CV, abbinato a cambio manuale a 6 marce oppure automatico DCT a 7 rapporti. Lo stesso propulsore può essere scelto anche in variante bifuel con il GPL, perdendo 6 CV e la ruota di scorta, ma guadagnando in costi di gestione. Nonostante l’assenza di elettrificazione il propulsore benzina risulta pacato sui consumi, con una media tra i 5,61 e 6,15 litri per 100 km.

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Allestimenti

ConnectLine è l’allestimento di partenza, disponibile sul motore 1.2 aspirato. Porta a bordo il doppio display da 10,25 pollici, la compatibilità wireless con CarPlay e Android Auto, il cruise control con limitatore, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema di frenata automatica d’emergenza.

La proposta Dark Line nasce per valorizzare l’estetica e il risparmio di i20, insieme a Tucson e Kona. Ma è disponibile solo con finanziamento Hyundai Plus, con anticipo 0 e interessi 0 (TAEG 1,31%). Rispetto alla ConnectLine aggiunge dei dettagli neri su cerchi, tetto, calotte specchietti retrovisori, montanti e rivestimenti interni.

Al vertice della gamma c’è l’allestimento Prime. Porta i cerchi da 17 pollici, fari full Led, interni premium con luci d’ambiente e climatizzatore automatico. È la i20 più desiderabile in quanto a dotazione, ma certo non distingue l’estetica in modo marcato come faceva la versione N Line sui modelli precedenti.

Prezzi

Il listino parte da 19.900 euro per la Dark Line disponibile esclusivamente con il 1.2 MPI aspirato manuale e, soprattutto, legata al finanziamento. La ConnectLine si posiziona a 22.250 euro per la variante manuale sia benzina che GPL. Per il cambio automatico l’esborso aggiuntivo è di 1.500 euro. La versione di punta Prime è disponibile da 23.750 euro.

A chi è consigliata

La Hyundai i20 è l’auto a chi cerca un utilitaria semplice, con una qualità costruttiva elevata e una tecnologia sopra la media della fascia di prezzo. La garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato è un argomento difficile da ignorare, soprattutto per chi acquista la prima auto o vuole dormire sonni tranquilli nei prossimi anni.

La Dark Line è probabilmente la versione più conveniente: nonostante sia la più economica porta la dotazione della ConnectLine e una serie di dettagli stilistici neri che ne elevano lo stile. Certo è legata al finanziamento, formula che ormai va per la maggiore, ma a un TAEG dello 1,31% si differenzia dai grandi tassi d’interesse che di solito si nascondono dietro queste offerte. In quanto a motori indubbiamente il GPL sarebbe la scelta più conveniente sul lungo periodo, anche se non è disponibile sulla Dark Line.