La guida completa alla Hyundai Kona 2026: dimensioni, motori, prezzi, versioni GPL, full hybrid ed elettriche e punti di forza del SUV

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 27.350

a € 46.550 Vai alla scheda Altezza 158,00 cm Larghezza 183,00 cm Lunghezza 435,00 cm Capacità bagagliaio 466 litri Alimentazioni Elettrico, Benzina, Ibrido benzina, GPL Anno modello 2024 Potenza da 45 cv /33 kw

a 150 cv /110 kw

Dal debutto nel 2017 Hyundai Kona ha costruito la propria fortuna su un design che non passa inosservato, e con la seconda generazione arrivata nel 2023 ha fatto un salto deciso: più lunga di 15 centimetri, più moderna nella tecnologia di bordo, con una gamma motori che copre benzina, mild hybrid, full hybrid ed elettrico.

Con il Model Year 2026 arriva anche l’aggiornamento all’omologazione Euro 6E-Bis, che porta con sé un piccolo ma gradito bonus di cavalli su tutti i motori endotermici, senza toccare i prezzi.

Dimensioni e design

La Kona di seconda generazione misura 4,35 metri di lunghezza, che diventano 4,385 sulla N Line grazie ai paraurti sportivi più pronunciati. Larghezza di 1,825 metri, altezza di 1,57 metri e un passo di 2,66 metri, cresciuto di 6 centimetri rispetto al modello precedente proprio per guadagnare centimetri preziosi nei sedili posteriori.

Il frontale è la parte più discussa e più fotografata dell’auto: una firma luminosa a tutta larghezza che unisce i gruppi ottici, il cosiddetto Seamless Horizon Lamp, con il cofano che si fonde visivamente nella calandra.

Al posteriore lo stesso schema si ripete con una barra LED che attraversa il portellone da un lato all’altro. Il risultato è un’auto che, vista di profilo, mantiene proporzioni via via più simili a quelle di un SUV vero, con superfici piatte e spigoli decisi, mentre di fronte e di dietro comunica un linguaggio quasi futuristico che si allinea alla gamma Ioniq.

Interni

La plancia riprende l’impostazione della famiglia Ioniq, con due schermi da 12,3 pollici affiancati per strumentazione e infotainment: una configurazione che ormai fa scuola nel segmento, ma che Hyundai applica senza esagerare, lasciando al loro posto i tasti fisici per climatizzatore e funzioni principali. Una scelta che chi guida tutti i giorni apprezza più di quanto sembri, soprattutto quando si tratta di regolare la temperatura senza distogliere lo sguardo dalla strada.

In quattro si viaggia comodi, con buona disponibilità di spazio per gambe e testa grazie al passo allungato, anche se il quinto passeggero al centro resta una soluzione di emergenza più che una reale opzione per i viaggi lunghi.

Il bagagliaio è uno degli argomenti di forza della Kona: 466 litri di base, oltre 100 in più rispetto alla generazione precedente, che diventano 1.300 abbattendo gli schienali divisi 40:20:40. La versione elettrica aggiunge un piccolo frunk anteriore da 27 litri, utile per riporre i cavi di ricarica senza sacrificare lo spazio principale, mantenendo ordine e pulizia.

Motorizzazioni

Con il Model Year 2026 la gamma termica ed ibrida si articola su quattro motorizzazioni, tutte aggiornate in potenza rispetto alla generazione precedente. Il 1.0 T-GDI, tre cilindri turbo a benzina con cambio manuale, sale da 100 a 115 CV: resta l’opzione di ingresso, pensata per chi percorre prevalentemente strade urbane e non ha bisogno di elettrificazione. Lo stesso motore è il cuore dell’offerta GPL, dove perde 5 CV in favore di costi di gestione nettamente più bassi.

Il 1.6 T-GDI con cambio automatico DCT a doppia frizione cresce da 138 a 150 CV, portando più brillantezza nelle riprese senza rinunciare a un utilizzo tranquillo nella guida quotidiana. La versione full hybrid, cuore della gamma per efficienza, sale da 129 a 138 CV di potenza di sistema: abbina un 1.6 aspirato da 93 CV a un motore elettrico da 43,5 CV e a una piccola batteria da 1,56 kWh, offrendo consumi molto contenuti soprattutto nei percorsi urbani e nel misto.

Per chi guarda alla mobilità elettrica, Kona Electric propone due tagli di batteria. La versione da 48,6 kWh muove un motore da 135 CV con un’autonomia dichiarata di 380 km nel ciclo WLTP, mentre la variante da 64,8 kWh sale a 204 CV e raggiunge i 510 km, tra le percorrenze più generose dell’intero segmento B-SUV. In entrambi i casi la coppia massima è di 255 Nm e la ricarica rapida in corrente continua porta dal 10 all’80% in circa 39 minuti.

Allestimenti

La gamma termica ed ibrida prevede quattro livelli di allestimento. XTech è la base, ma già con una dotazione tutt’altro che scarna: fari a LED, quadro strumenti digitale da 12 pollici e il pacchetto Hyundai SmartSense con mantenimento di corsia e frenata automatica d’emergenza in grado di riconoscere pedoni, ciclisti e incroci.

Business alza l’asticella con qualche comfort in più pensato per chi usa la Kona anche per lavoro, mentre i due allestimenti al vertice, N Line ed Excellence, condividono le motorizzazioni più potenti ma raccontano storie diverse: la N Line punta su un’estetica sportiva con cerchi da 18 pollici, pedaliera in metallo e interni dedicati, l’Excellence privilegia invece tecnologia e comfort, con fari Full LED Wide-Projection, pacchetto ADAS più completo e impianto audio Bose.

Sul fronte elettrico la gamma si semplifica: si parte dall’allestimento Exclusive, già completo, disponibile con entrambi i tagli di batteria, fino alla N Line che porta il carattere sportivo anche sulla versione a zero emissioni, con cerchi da 19 pollici e sedili con cuciture a contrasto.

Prezzi

Il listino della Kona termica ed ibrida parte da 26.700 euro per la XTech con motore 1.0 T-GDI da 115 CV. La Business con lo stesso motore sale a 28.100 euro, mentre la versione 1.6 T-GDI DCT da 150 CV in allestimento Business si attesta sui 31.100 euro.

Il motore 1.6 T-GDI DCT parte da 31.750 euro nell’allestimento Business, mentre il full hybrid da 138 CV richiede un prezzo di partenza di 33.350 euro per la versione d’ingresso XTech. La versione a GPL parte da 27.350 euro, per la variante XTech, disponibile solo con motore 1.0 T-GDI con cambio manuale.

Per la Kona Electric il discorso cambia: l’allestimento Exclusive con batteria da 48,6 kWh parte da 38.300 euro, mentre la stessa versione con batteria da 64,8 kWh richiede 41.300 euro, un sovrapprezzo che si giustifica con oltre 100 km di autonomia in più. Da notare che, nonostante l’aumento di potenza dei motori endotermici con il Model Year 2026, Hyundai ha lasciato invariati tutti i listini rispetto alla generazione precedente.

A chi è consigliata

La Hyundai Kona si rivolge a chi cerca un B-SUV che non passi inosservato, senza però trasformare questa esigenza estetica in un compromesso su spazio e tecnologia. Il bagagliaio generoso e la tecnologia interna giocano un ruolo chiave per un pubblico molto ampio, raccolto dalla vasta scelta di motori disponibili.

Le opzioni più interessanti nella gamma sono però GPL e full hybrid, in grado di offrire un vero risparmio giornaliero senza vincoli di ricarica, permettendo a Kona di essere un SUV polivalente con la massima libertà, facilmente in grado di ricoprire il ruolo di unica auto di famiglia.