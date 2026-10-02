Il SUV coreano è lungo 4,53 metri e offre motori benzina, mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, con potenze fino a 288 CV e trazione 4WD a scelta

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Hyundai

Prezzo da € 34.400

a € 54.750 Vai alla scheda Altezza 167,00 cm Larghezza 187,00 cm Lunghezza 453,00 cm Capacità bagagliaio 546 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina, Ibrido diesel Anno modello 2024 Potenza da 136 cv /100 kw

a 180 cv /132 kw

La Hyundai Tucson non ha bisogno di presentazioni: da anni rappresenta uno dei pilastri del mercato dei SUV in Europa e in Italia. Recentemente sottoposta a un significativo aggiornamento, la nuova versione (riferita ai Model Year 2025, 2026 e 2027) si presenta come una vettura comoda, vivace e tecnologicamente avanzata.

L’obiettivo di Hyundai con questo restyling è chiaro: affinare una formula già vincente, migliorando l’efficienza dei consumi e integrando soluzioni digitali che elevano l’esperienza di guida a un livello superiore. Si tratta di un SUV che riesce a coniugare la praticità necessaria per la vita quotidiana con un’estetica che non passa inosservata, confermandosi come una scelta di sostanza in un segmento estremamente competitivo.

Dimensioni e design

La fisionomia della Tucson è quella di un SUV medio-grande, progettato per offrire una presenza scenica importante. Il design esterno è caratterizzato da linee tese e superfici scolpite che seguono il linguaggio stilistico più recente del brand. Uno degli elementi chiave della personalizzazione estetica e funzionale è rappresentato dalla scelta degli pneumatici e dei cerchi, che variano a seconda dell’allestimento e delle esigenze di guida: sono disponibili opzioni da 17 pollici (215/65 R17), 18 pollici (235/55 R18) e i più sportivi ed imponenti da 19 pollici (235/50 R19).

Questi ultimi, in particolare, enfatizzano la muscolarità dei passaruota, donando alla vettura un assetto più piantato a terra e grintoso. Il look può essere ulteriormente caratterizzato dalla versione N Line, che aggiunge dettagli di ispirazione sportiva, o dalla raffinata Dark Line, dedicata a chi cerca un’eleganza più sobria e moderna.

Queste le dimensioni in sintesi:

Lunghezza: 4.525 mm

4.525 mm Lunghezza N Line: 4.535 mm

4.535 mm Larghezza: 1.865 mm, specchietti esclusi

1.865 mm, specchietti esclusi Altezza: 1.650 mm

1.650 mm Altezza con barre longitudinali: 1.665 mm

1.665 mm Passo: 2.680 mm

Interni

L’abitacolo della nuova Hyundai Tucson è stato concepito per offrire un’esperienza da “classe superiore”, dove la qualità dei materiali si sposa con un’ergonomia meticolosa. La cura per il benessere dei passeggeri è evidente nella gestione del clima: a seconda delle versioni, è possibile avere un climatizzatore automatico bizona o trizona, quest’ultimo ideale per garantire il comfort termico ideale anche a chi siede sui sedili posteriori.

Il posto guida è un concentrato di tecnologia e comfort regolabile: sono disponibili sedili a regolazione elettrica con funzione memoria per il conducente, garantendo sempre la posizione di guida ottimale. Anche il passeggero anteriore non viene trascurato, con un sedile regolabile in altezza e, nelle versioni top di gamma, anch’esso dotato di regolazioni elettriche.

Hyundai

L’atmosfera a bordo è arricchita da interni in pelle di alta qualità e da una serie di accorgimenti funzionali come il retrovisore interno antiabbagliante e i vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy e protezione dai raggi solari. La plancia è dominata da un sistema di infotainment avanzato che, secondo i primi test, risulta completo e reattivo, riducendo al minimo i dettagli che potrebbero non convincere l’utente più esigente.

Motorizzazioni

La gamma motori della Tucson punta tutto sull’elettrificazione intelligente. Le fonti evidenziano due pilastri principali:

1.6 HEV (Full Hybrid): questa motorizzazione, testata nell’allestimento Excellence, si è dimostrata vivace e ancora più efficiente rispetto al passato, garantendo consumi ridotti senza rinunciare al brio necessario per i sorpassi o i lunghi viaggi autostradali;

questa motorizzazione, testata nell’allestimento Excellence, si è dimostrata e ancora rispetto al passato, garantendo consumi ridotti senza rinunciare al brio necessario per i sorpassi o i lunghi viaggi autostradali; 1.6 PHEV (Plug-in Hybrid): rappresenta la punta di diamante tecnologica per chi desidera massimizzare l’uso dell’elettrico. Il sistema sviluppa una potenza termica di 132 kW (180 CV), che lavorando in sinergia con il modulo elettrico permette spostamenti a zero emissioni nel traffico urbano. Le versioni Plug-in sono disponibili sia con trazione anteriore che con la trazione integrale 4WD, offrendo così la massima versatilità in ogni condizione climatica o di fondo stradale.

Allestimenti

La struttura degli allestimenti della Hyundai Tucson è studiata per coprire diverse filosofie di utilizzo:

Business: pensata per chi usa l’auto per lavoro o cerca un rapporto qualità-prezzo ottimale. Offre già di serie dotazioni importanti come il climatizzatore bizona, il radar per l’angolo morto posteriore e i vetri oscurati;

pensata per chi usa l’auto per lavoro o cerca un rapporto qualità-prezzo ottimale. Offre già di serie dotazioni importanti come il climatizzatore bizona, il radar per l’angolo morto posteriore e i vetri oscurati; N Line: è la scelta dedicata agli amanti della sportività. Oltre a un’estetica specifica, include di serie i sedili a regolazione elettrica;

è la scelta dedicata agli amanti della sportività. Oltre a un’estetica specifica, include di serie i sedili a regolazione elettrica; Excellence: rappresenta il massimo del lusso e della tecnologia. Qui troviamo il climatizzatore trizona , gli interni in pelle, i sedili con memoria e una dotazione di sicurezza completa di ogni sensore e radar disponibile;

rappresenta il massimo del lusso e della tecnologia. Qui troviamo il , gli interni in pelle, i sedili con memoria e una dotazione di sicurezza completa di ogni sensore e radar disponibile; Dark Line: una variante introdotta nei Model Year più recenti che punta su finiture estetiche esclusive per un look ancora più moderno.

Prezzi

Il listino della Hyundai Tucson riflette la ricchezza dei contenuti e la complessità dei sistemi ibridi a bordo. Questi sono i prezzi chiavi in mano disponibili; l’IPT è esclusa:

1.6 T-GDI 150 CV 2WD manuale

XTech: 34.400 euro

Business: 34.900 euro

Excellence: 36.900 euro

1.6 T-GDI 150 CV 2WD DCT

XTech: 36.700 euro

Excellence: 38.700 euro

1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT Mild Hybrid 48V

XTech: 40.700 euro

Business: 43.200 euro

Excellence: 43.200 euro

1.6 Full Hybrid 239 CV 2WD

XTech: 38.500 euro

Business: 39.000 euro

Excellence: 41.000 euro

N Line: 43.500 euro

1.6 Full Hybrid 239 CV 4WD

XTech: 43.100 euro

Excellence: 45.600 euro

N Line: 45.600 euro

1.6 Plug-in Hybrid 288 CV 2WD

XTech: 47.450 euro

Excellence: 49.950 euro

N Line: 49.950 euro

1.6 Plug-in Hybrid 288 CV 4WD

Excellence: 51.950 euro

N Line: 51.950 euro

Quindi la Hyundai Tucson MY26 parte da 34.400 euro e arriva a 51.950 euro a listino.

A chi è consigliata

La Hyundai Tucson è l’auto ideale per una vasta gamma di automobilisti. Grazie ai suoi interni spaziosi e al comfort di marcia elevato, è caldamente consigliata alle famiglie che necessitano di un mezzo versatile per i viaggi e per la gestione della quotidianità. La versione PHEV è perfetta per chi ha la possibilità di ricaricare l’auto a casa o in ufficio, permettendo di abbattere i costi di gestione nei tragitti urbani.

Al contempo, il design ricercato e la ricca dotazione tecnologica la rendono appetibile per i professionisti e per chiunque veda nell’automobile non solo un mezzo di trasporto, ma un ufficio mobile sicuro e connesso. Tucson è la scelta giusta per chi cerca un SUV che non scenda a compromessi tra efficienza, stile e sicurezza.