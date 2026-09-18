Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 25.700

a € 42.400 Vai alla scheda Altezza 153,00 cm Larghezza 180,00 cm Lunghezza 408,00 cm Capacità bagagliaio 325 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Benzina, Elettrico Anno modello 2026 Potenza da 84 cv /62 kw

a 136 cv /100 kw

Nel panorama dei B-SUV compatti, pochi modelli sono riusciti a imporsi con la stessa rapidità della Jeep Avenger. Presentata come il nuovo punto d’ingresso al mondo Jeep, questa vettura ha immediatamente conquistato il mercato europeo grazie a un mix molto preciso: dimensioni compatte, stile personale, tecnologia moderna e quell’immagine da piccola fuoristrada urbana che continua a esercitare un fascino enorme sul pubblico.

La Avenger nasce sulla piattaforma condivisa con diversi modelli del Gruppo Stellantis, ma vuole differenziarsi in modo netto dalle cugine francesi e italiane grazie a un carattere visivo più robusto e a un’impostazione pensata per evocare libertà e avventura anche nella guida quotidiana.

Design e dimensioni

Compatta nelle dimensioni con 4,08 metri di lunghezza per 1,81 metri di larghezza, si posiziona di diritto all’interno del segmento dei suv compatti, eppure mantiene la sua dimensione d’avventura, con un design robusto e funzionale, condito da una evidente altezza da terra e la parte inferiore definita da plastica anti graffio.

La celebre mascherina a sette feritoie viene reinterpretata in chiave moderna, integrandosi con gruppi ottici sottili e tecnologici. Il frontale appare muscoloso ma anche pulito nelle linee, mentre la parte posteriore mantiene un look molto verticale, enfatizzando l’impronta da SUV compatto.

Uno degli aspetti più riusciti della Avenger è proprio il suo equilibrio stilistico: riesce a sembrare moderna e urbana senza perdere il carattere Jeep. Non è un SUV aggressivo nel senso tradizionale del termine, ma comunica solidità e personalità in modo immediato. Anche la scelta delle protezioni anti-graffio non è soltanto estetica. Sono elementi pensati per affrontare senza troppe preoccupazioni la vita quotidiana fatta di marciapiedi, parcheggi stretti, strade rovinate e piccoli percorsi sterrati.

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Interni

Aprendo la porta della Jeep Avenger si percepisce la volontà di salire di livello rispetto alla media del segmento B. L’abitacolo unisce infatti la razionalità tecnica tipica del Gruppo Stellantis con dettagli più ricercati e un’impostazione dal sapore premium. La plancia ha uno sviluppo orizzontale molto pulito, con linee semplici e moderne. Il sistema multimediale centrale da 10,25 pollici domina la scena senza risultare invasivo, mentre la strumentazione digitale contribuisce a creare un ambiente tecnologico ma intuitivo.

Jeep ha scelto una filosofia molto concreta: tanta digitalizzazione ma senza eliminare completamente i comandi fisici. Una scelta intelligente, perché rende l’utilizzo quotidiano più immediato rispetto a tante concorrenti che hanno trasferito ogni funzione dentro il touchscreen. Molto curata anche la qualità percepita. Gli assemblaggi convincono, così come i materiali utilizzati nelle versioni più ricche, dove trovano spazio inserti morbidi, cuciture a contrasto e sedili dal look più sportivo.

Nelle versioni top di gamma l’ambiente diventa decisamente più sofisticato, soprattutto grazie all’illuminazione ambientale, ai rivestimenti dedicati e alle dotazioni tecnologiche avanzate.

Motorizzazioni

Uno dei grandi punti di forza della Jeep Avenger è la varietà della gamma motori, capace di coprire esigenze molto diverse tra loro. La versione d’ingresso è il noto 1.2 benzina turbo da 100 CV con cambio manuale, una soluzione semplice e concreta per chi cerca un SUV compatto da usare soprattutto in città o nei percorsi quotidiani. I consumi dichiarati di circa 5,7 l/100 km la rendono relativamente efficiente senza complicazioni tecniche.

Salendo di livello troviamo la 1.2 Hybrid 48V da 110 CV con cambio automatico. È probabilmente una delle motorizzazioni più equilibrate dell’intera gamma, perché abbina fluidità, consumi ridotti e una guida più rilassante nel traffico urbano. Il sistema mild hybrid consente inoltre brevi spostamenti in elettrico nelle situazioni a basso carico.

Per chi desidera qualcosa di più vicino allo spirito Jeep tradizionale c’è la Avenger 4xe Hybrid da 145 CV. Qui entra in gioco la trazione integrale, elemento raro nel segmento dei B-SUV moderni. I consumi restano contenuti, ma aumenta sensibilmente la capacità di affrontare fondi difficili, neve o sterrati leggeri.

Infine troviamo la versione elettrica da 156 CV con autonomia dichiarata fino a 399 km. È la proposta più moderna e silenziosa della gamma, pensata soprattutto per chi vive in città o percorre tragitti quotidiani prevedibili. La spinta immediata del motore elettrico si abbina molto bene al carattere agile della vettura.

Allestimenti

La Jeep Avenger offre una gamma molto articolata, pensata per soddisfare clienti differenti.

Longitude: la Longitude rappresenta il punto d’ingresso della gamma ma offre già una dotazione completa. Cerchi in lega da 16”, fari full LED, sistema multimediale da 10,25”, cruise control adattivo e frenata automatica d’emergenza rendono questa versione tutt’altro che spartana. È la scelta ideale per chi vuole entrare nel mondo Jeep senza spendere troppo ma mantenendo una buona dotazione tecnologica;

la Longitude rappresenta il punto d’ingresso della gamma ma offre già una dotazione completa. Cerchi in lega da 16”, fari full LED, sistema multimediale da 10,25”, cruise control adattivo e frenata automatica d’emergenza rendono questa versione tutt’altro che spartana. È la scelta ideale per chi vuole entrare nel mondo Jeep senza spendere troppo ma mantenendo una buona dotazione tecnologica; Altitude: la Altitude aggiunge un tocco più premium e tecnologico. Arrivano cerchi da 17”, fendinebbia LED, telecamera posteriore a 180 gradi e quadro strumenti digitale completo da 10,25”. Gli interni migliorano ulteriormente grazie ai sedili premium in tessuto e vinile e al volante in pelle sintetica;

la Altitude aggiunge un tocco più premium e tecnologico. Arrivano cerchi da 17”, fendinebbia LED, telecamera posteriore a 180 gradi e quadro strumenti digitale completo da 10,25”. Gli interni migliorano ulteriormente grazie ai sedili premium in tessuto e vinile e al volante in pelle sintetica; Summit: la Summit rappresenta il vertice della gamma tradizionale. Qui la Avenger assume un aspetto quasi premium grazie ai cerchi da 18”, ai vetri oscurati, alle luci ambientali multicolore e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida. Blind Spot Monitoring, sensori a 360° e caricatore wireless completano una dotazione molto ricca;

la Summit rappresenta il vertice della gamma tradizionale. Qui la Avenger assume un aspetto quasi premium grazie ai cerchi da 18”, ai vetri oscurati, alle luci ambientali multicolore e ai sistemi avanzati di assistenza alla guida. Blind Spot Monitoring, sensori a 360° e caricatore wireless completano una dotazione molto ricca; Black Edition: la Black Edition punta tutto sul look. Basata sulla Altitude, aggiunge dettagli nero lucido, loghi scuri e un’estetica più aggressiva ed elegante allo stesso tempo. È probabilmente la variante più riuscita per chi cerca una Avenger urbana ma dal forte impatto visivo.

Gli allestimenti esclusivi della 4xe

La vera anima Jeep emerge soprattutto nella versione 4xe, che introduce allestimenti specifici più orientati all’avventura.

Upland: la Upland è pensata per chi vuole sfruttare davvero la componente outdoor della Avenger. Barre al tetto, sedili lavabili, modalità Selec-Terrain e Hill Descent Control rafforzano il carattere da piccola esploratrice;

la Upland è pensata per chi vuole sfruttare davvero la componente outdoor della Avenger. Barre al tetto, sedili lavabili, modalità Selec-Terrain e Hill Descent Control rafforzano il carattere da piccola esploratrice; Overland: la Overland aggiunge una componente più raffinata e tecnologica, con guida assistita di livello 2, sensori a 360° e illuminazione ambientale personalizzabile;

la Overland aggiunge una componente più raffinata e tecnologica, con guida assistita di livello 2, sensori a 360° e illuminazione ambientale personalizzabile; The North Face Edition: è la versione più esclusiva e particolare della gamma. Realizzata in collaborazione con The North Face, unisce dettagli estetici dedicati a una forte identità lifestyle. Cerchi specifici, dettagli Summit Gold, interni esclusivi e persino un welcome kit con tenda, borsone e borraccia la rendono quasi una serie da collezione.

Prezzi

La gamma Jeep Avenger parte da circa 25.700 euro per la versione benzina. La e-Hybrid parte invece da 27.200 euro, mentre la 4xe arriva da 32.200 euro fino ai 37.950 euro della The North Face Edition. La variante elettrica parte da 39.400 euro e supera i 42.000 euro nelle configurazioni più complete. La Black Edition si posiziona poco sopra la Altitude, con prezzi da 29.700 euro per la e-Hybrid e oltre 40.000 euro per l’elettrica.

A chi è consigliata

Vettura che si rivolge a chi cerca un segmento B da città ma vuole qualcosa in più in termini di stile e di libertà di movimento anche fuori dai contesti stradali. Rispetto alle cugine del Gruppo, con le quali condivide la maggior parte delle soluzioni tecniche, qui il prezzo sale e non poco, complice un incremento di qualità e un’identità che conquista. Ma proprio per questo la configurazione che più è coerente con il suo spirito e meglio giustifica il listino è la versione 4xe, che con la trazione integrale e degli allestimenti dedicati offre il meglio della spensieratezza marchiata Jeep. Chi invece cerca semplicemente un mezzo razionale probabilmente troverà alternative più economiche all’interno della stessa Stellantis.