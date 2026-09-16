Jeep Compass: a chi è consigliata, prezzo e motorizzazioni

Ufficio Stampa Stellantis Guarda le foto

Prezzo da € 40.900

a € 57.900 Vai alla scheda Altezza 165,00 cm Larghezza 194,00 cm Lunghezza 455,00 cm Capacità bagagliaio 550 litri Alimentazioni Elettrico, Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 136 cv /100 kw

a 233 cv /171 kw

Jeep Compass inaugura nel 2026 una fase completamente nuova per il C-SUV americano. Progettata per il mercato globale, con un focus particolare sull’Europa, la nuova generazione nasce sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. La Casa introduce una nuova gamma totalmente elettrificata composta da motorizzazioni e-Hybrid, Plug-In Hybrid 4xe e Full Electric.

Compass oggi è una delle vetture più importanti della strategia Jeep in Europa, viene prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi e, rispetto alla generazione precedente, cresce nelle dimensioni, migliora l’efficienza aerodinamica e porta al debutto un abitacolo molto più tecnologico e spazioso.

Il marchio oggi vuole rafforzare la propria presenza nel competitivo segmento dei SUV compatti premium, e lo fa con la nuova Compass, pur mantenendo le note caratteristiche che hanno reso questa Jeep uno dei modelli più apprezzati della gamma: il design robusto, un livello elevato di comfort e autentiche capacità off-road.

Dimensioni e design

Anche dal punto di vista estetico, oggi Jeep Compass vive una grande evoluzione. Le linee sono più tese e moderne, nonostante mantengano gli elementi stilistici tipici del marchio Jeep.

Il frontale presenta ancora la classica griglia a sette feritoie, che nel 2026 è stata reinterpretata con un look più tecnologico e integrata con gruppi ottici full LED dal design sottile. Il cofano alto, i passaruota squadrati e le protezioni inferiori confermano l’anima da SUV autentico.

Il SUV cresce nelle dimensioni: la nuova Compass infatti è lunga circa 4,55 metri, larga 1,90 metri e alta 1,68 metri circa, è in grado quindi di offrire una maggiore abitabilità interna e una presenza su strada più importante. Anche il passo cresce, migliorando il comfort per i passeggeri posteriori. Il bagagliaio offre un’ottima capacità (550 litri con i sedili in uso, a cui possiamo aggiungere altri 34 litri di capacità ricavati nei vari vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo).

Un altro aspetto su cui Jeep si è concentrata, prestando particolare attenzione, è l’efficienza aerodinamica. La piattaforma STLA Medium permette di ottimizzare i flussi d’aria e di diminuire i consumi, soprattutto nelle varianti elettrificate.

Nonostante l’impostazione più moderna e urbana, la nuova Jeep Compass mantiene le sue ottime capacità off-road grazie all’altezza da terra elevata e alle versioni 4xe a trazione integrale.

Allestimenti

Jeep ha pensato a differenti allestimenti in gamma, per soddisfare le esigenze di tutti, dal cliente privato alle flotte aziendali:

Altitude, versione d’ingresso: dotazione già completa, con fari full LED, infotainment di ultima generazione, strumentazione digitale e sistemi ADAS;

versione d’ingresso: dotazione già completa, con fari full LED, infotainment di ultima generazione, strumentazione digitale e sistemi ADAS; Business : pensato per professionisti e aziende. I suoi punti di forza sono comfort, tecnologia e connettività, include sistemi avanzati per la guida assistita e una dotazione ricca per chi percorre molti chilometri;

: pensato per professionisti e aziende. I suoi punti di forza sono comfort, tecnologia e connettività, include sistemi avanzati per la guida assistita e una dotazione ricca per chi percorre molti chilometri; Summit : vertice della gamma Compass, in questo caso troviamo materiali più raffinati, sedili premium, cerchi più grandi e una presenza scenica più elegante;

: vertice della gamma Compass, in questo caso troviamo materiali più raffinati, sedili premium, cerchi più grandi e una presenza scenica più elegante; Non dimentichiamo la versione 4xe, per chi vuole sfruttare le note e iconiche capacità off-road del marchio Jeep, grazie alla trazione integrale elettrificata, disponibile nelle versioni Upland e Overland con c erchi in lega da 19” con pneumatici M+S, f endinebbia LED e luci di svolta, b arre al tetto, b umpers dedicati Off-road e molto altro ancora.

A seconda degli allestimenti sono disponibili diverse personalizzazioni estetiche.

Interni

L’abitacolo compie un importante salto generazionale, all’interno della nuova Jeep Compass troviamo infatti una plancia completamente ridisegnata, con un’impostazione più pulita e moderna. Al centro si posiziona un ampio display touchscreen per l’infotainment, davanti al guidatore invece la strumentazione digitale è totalmente configurabile.

Il sistema multimediale supporta aggiornamenti over-the-air, navigazione connessa e piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Altro aspetto degli interni su cui Jeep ha lavorato parecchio è l’abitabilità. Grazie al passo più lungo infatti anche lo spazio per i passeggeri posteriori aumenta.

Jeep ha scelto di usare materiali più curati, finiture moderne e una migliore insonorizzazione, che rendono più elevata la qualità percepita del C-SUV, oggi più confortevole soprattutto nei lunghi viaggi.

Molto ricca la dotazione tecnologica dedicata alla sicurezza: numerosi sistemi ADAS di ultima generazione, tra cui mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo e assistenza avanzata alla guida in autostrada.

Motorizzazioni

Il SUV americano abbraccia la strategia multi-energy di Stellantis e offre in gamma differenti soluzioni elettrificate:

e-Hybrid da 145 CV, la più accessibili, ideale per chi usa l’auto soprattutto in città e nei percorsi quotidiani;

da 145 CV, la più accessibili, ideale per chi usa l’auto soprattutto in città e nei percorsi quotidiani; Plug-In Hybrid 4xe da 225 CV, per chi cerca una versatilità maggiore, abbina motore termico ed elettrico, con trazione integrale e più autonomia;

da 225 CV, per chi cerca una versatilità maggiore, abbina motore termico ed elettrico, con trazione integrale e più autonomia; Full Electric da 213 o 231 CV , la grande novità in gamma;

da 213 o 231 CV la grande novità in gamma; Full Electric 4xe da 375 CV di potenza.

Secondo i dati ufficiali Jeep, l’autonomia massima può raggiungere fino a circa 650 km nel ciclo WLTP, la piattaforma STLA Medium consente tempi di ricarica rapidi e una gestione energetica più efficiente.

Prezzi

Il listino della nuova Jeep Compass parte da 40.900 euro per le versioni e-Hybrid d’ingresso. Le varianti Plug-In Hybrid 4xe si posizionano su livelli superiori, le Full Electric rappresentano il top della gamma (si può arrivare a superare anche i 57.000 euro di listino, nel caso della Full Electric 4xe Overland).

A chi è consigliata

Jeep Compass è un SUV versatile e adatto a tipologie di automobilisti differenti, possiamo tranquillamente dire che la e-Hybrid da 145 CV è ideale per famiglie e utenti urbani che desiderazioni spazio, comfort e consumi contenuti.

La 4xe Plug-In Hybrid è perfetta per chi vive in zone montane o percorre spesso strade sterrate, mentre le varianti Full Electric rappresentano la soluzione perfetta per professionisti, aziende e utenti che vogliono un SUV tecnologico, silenzioso e con un’ottima autonomia per viaggiare.