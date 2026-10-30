Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

KGM

Prezzo da € 20.490

a € 31.290 Vai alla scheda Altezza 162,00 cm Larghezza 181,00 cm Lunghezza 426,00 cm Capacità bagagliaio 423 litri Alimentazioni Benzina, GPL Anno modello 2025 Potenza da 135 cv /99 kw

a 163 cv /120 kw

La KGM Tivoli rappresenta uno dei capitoli più concreti e interessanti nel panorama automobilistico contemporaneo, posizionandosi come una crossover compatta capace di unire praticità urbana, sostanza meccanica e un rapporto qualità-prezzo estremamente competitivo.

Questo modello porta con sé una svolta fondamentale a livello di identità del marchio: la vettura, precedentemente nota sotto l’egida di SsangYong, è stata infatti rilanciata sul mercato con il nuovo brand KGM (KG Mobility) a seguito di un profondo processo di rinnovamento aziendale e di un mirato restyling estetico e tecnologico.

Proposta come un’alternativa intelligente e accessibile ai SUV tradizionali, la Tivoli fa della versatilità e della robustezza i suoi cavalli di battaglia, muovendosi nel traffico cittadino con disinvoltura grazie a dimensioni esterne contenute, pur offrendo un’eccellente abitabilità interna che strizza l’occhio ai lunghi viaggi e all’utilizzo familiare.

Con questo importante rebranding, la Casa coreana non si è limitata a modificare la denominazione, ma ha aggiornato a fondo la meccanica di bordo, arricchito le dotazioni multimediali e implementato avanzati pacchetti di sicurezza attiva, confermando la volontà di sfidare direttamente le rivali più blasonate del segmento europeo.

Dimensioni e design

Sotto il profilo estetico, la KGM Tivoli si fa notare per una personalità forte e decisa, caratterizzata da linee tese e volumi muscolosi che le conferiscono un’ottima presenza su strada. La silhouette esterna è definita da ampie nervature che percorrono la carrozzeria, parafanghi pronunciati e una caratteristica linea di cintura alla base dei finestrini che risale in modo netto verso i larghi montanti posteriori.

Sebbene questa scelta stilistica limiti parzialmente la visibilità posteriore nei parcheggi stretti, l’impatto visivo complessivo è moderno e dinamico, arricchito da dettagli raffinati come la griglia del radiatore lucida, i gruppi ottici posteriori multifunzione a LED e i fari anteriori a LED ad alta efficienza.

I cerchi in lega sono offerti in misura da 16 pollici con pneumatici 205/65 per gli allestimenti d’ingresso, oppure in vistose varianti diamantate neri “Black Diamond Cut” da 18 pollici con pneumatici 215/50 per i modelli superiori.

Analizzando le dimensioni, la Tivoli presenta una lunghezza totale di 4.225 mm (che raggiunge i 426 cm a seconda della conformazione dei paraurti del restyling), una larghezza di 1.810 mm e un’altezza di 1.621 mm comprensiva di barre longitudinali sul tetto, il tutto sviluppato su un passo di 2.600 mm che massimizza lo spazio a bordo. La distanza minima da terra si attesta su un buon valore di 178 mm, assicurando agilità anche sui fondi stradali sconnessi e sulle strade non asfaltate.

Interni

Entrando nell’abitacolo della KGM Tivoli, si viene accolti da uno spazio espressivo e ben rifinito, progettato per offrire comfort e comodità a cinque passeggeri adulti. La generosa abitabilità è senza dubbio un punto di forza: la disposizione intelligente dei volumi garantisce ampio agio sia per la testa che per le gambe di chi siede dietro, garantendo una seduta comoda anche nei viaggi più lunghi.

Il vano bagagli è eccellente per la categoria, partendo da un volume minimo di 423 litri in configurazione standard a cinque posti e raggiungendo i 1.115 litri abbattendo lo schienale del divano posteriore, frazionabile in modalità 60/40. I materiali variano dai pratici sedili in tessuto fino ai pregiati rivestimenti in ecopelle TPU, accoppiati a un volante riscaldabile e regolabile rivestito in pelle.

KGM

La plancia è dominata dal “DualNavi”, un sistema tecnologico composto da un quadro strumenti digitale HD da 10,25 pollici completamente configurabile e da un display centrale touchscreen HD da 9 o 9,2 pollici dedicato all’infotainment. Il sistema supporta pienamente la connettività tramite Apple CarPlay e Google Android Auto, consentendo di gestire chiamate, messaggi e musica in totale sicurezza.

L’esperienza di bordo è completata dal climatizzatore automatico bi-zona, dalla ricarica wireless per smartphone, dal sensore di pioggia, dal retrovisore interno fotocromatico antiabbagliante e, per i modelli top di gamma, da un tetto apribile elettrico in vetro.

Motorizzazioni

La gamma dei motori rappresenta il vero cuore del rinnovamento della KGM Tivoli, che abbandona il precedente motore 1.6 aspirato per fare spazio a moderne unità turbo a iniezione diretta. Sul mercato italiano, la gamma si apre con l’efficiente motore a tre cilindri 1.2 Turbo (disponibile anche con alimentazione bifuel a GPL), abbinato esclusivamente alla trazione anteriore e al cambio manuale, ideale per chi cerca costi di esercizio ridotti.

Per chi desidera prestazioni più vivaci, la Tivoli schiera il potente motore a quattro cilindri 1.5 GDI Turbo da 1.497 ccm. Questo propulsore è proposto in due varianti di potenza: una versione da 135 CV (99 kW) con 280 Nm di coppia massima e una variante ad alte prestazioni da ben 163 CV (120 kW) a 5.000-5.500 giri/min, capace di erogare 280 Nm di coppia con cambio manuale e 260 Nm con la trasmissione automatica a sei velocità fornita dallo specialista AISIN. La versione da 163 CV permette di raggiungere una velocità massima di 193 km/h (190 km/h per l’automatica).

Entrambe le varianti del 1.5 sono disponibili anche con impianto GPL montato direttamente in fabbrica. Per chi deve affrontare climi rigidi, la motorizzazione 1.5 GDI Turbo è acquistabile con la trazione integrale attiva 4×4 (AWD), che permette di bloccare la ripartizione della coppia motrice al 50:50 tra avantreno e retrotreno sui terreni più viscidi. I consumi combinati nel ciclo WLTP variano dai 7,1 l/100 km della versione 2WD manuale fino agli 8,4 l/100 km della versione 4WD automatica.

Allestimenti

La KGM Tivoli è disponibile negli allestimenti Must, Style, Luxury e K-Line, con motorizzazioni benzina e benzina/GPL. La Must rappresenta la versione d’ingresso, equipaggiata con il motore 1.5 GDI Turbo da 135 CV, mentre la Style propone il 1.5 da 163 CV e una dotazione che comprende cerchi in lega da 18 pollici, strumentazione digitale da 10,25 pollici, sistema multimediale da 9,2 pollici con navigatore, Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera e sistemi di assistenza alla guida.

Gli allestimenti Luxury e K-Line completano la gamma con configurazioni più ricche e cambio automatico a sei rapporti. Per le versioni superiori sono previste anche varianti a trazione integrale AWD, sia a benzina sia GPL.

Prezzi

La KGM Tivoli parte da 19.990 euro nella versione Must 1.5 Turbo benzina da 135 CV, mentre la corrispondente variante GPL costa 21.890 euro. Salendo di allestimento, la Style da 163 CV viene proposta a 21.990 euro a benzina e 23.890 euro a GPL. Le versioni Luxury con cambio automatico partono da 25.990 euro, mentre le K-Line richiedono almeno 26.990 euro.

Per chi desidera la trazione integrale, la Luxury AWD parte da 27.890 euro e la K-Line AWD da 28.890 euro. Le corrispondenti varianti GPL costano rispettivamente 29.790 e 30.790 euro, cifra che rappresenta il vertice della gamma. Tutti gli importi sono prezzi di listino, senza considerare promozioni o incentivi.

A chi è consigliata

La KGM Tivoli si rivela una scelta vivamente consigliata a diverse tipologie di automobilisti grazie alla sua anima estremamente poliedrica. È la vettura ideale per le famiglie e per chi necessita di molto spazio a bordo senza voler guidare un veicolo ingombrante: l’ottima abitabilità posteriore e la generosa capienza del bagagliaio la rendono perfetta per la gestione della vita quotidiana e per affrontare lunghi viaggi in totale relax. Inoltre, grazie alla disponibilità della trazione integrale 4×4 con bloccaggio del differenziale centrale, la Tivoli è caldamente raccomandata a chi vive in zone montane o si trova spesso a percorrere strade innevate, sabbiose o viscide, contesti in cui le tradizionali crossover a due ruote motrici si trovano in seria difficoltà.

Infine, i motori dotati di impianto a GPL rappresentano la scelta d’elezione per i grandi viaggiatori e i pendolari che desiderano abbattere drasticamente i costi di rifornimento, pur mantenendo prestazioni brillanti grazie alla presenza della sovralimentazione turbo. Se si accettano piccoli compromessi di gioventù, come una visibilità posteriore ridotta in fase di manovra (comunque compensata dalla retrocamera di serie presente su quasi tutta la gamma) e l’assenza di varianti motoristiche ibride, la Tivoli si conferma una delle proposte più intelligenti, sicure e concrete del suo segmento, capace di garantire una tranquillità d’uso senza eguali sul mercato.