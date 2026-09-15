Ampio spazio, tecnologia moderna e una gamma motori completa rendono Kia Sportage uno dei SUV più equilibrati per famiglie e grandi viaggiatori

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 33.900

a € 59.100 Vai alla scheda Altezza 165,00 cm Larghezza 187,00 cm Lunghezza 454,00 cm Capacità bagagliaio 526 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Ibrido diesel, Benzina, GPL, ibrido Gpl Anno modello 2025 Potenza da 136 cv /100 kw

a 180 cv /132 kw

Un’auto che generazione dopo generazione ha saputo evolversi senza perdere la propria identità, conquistando clienti molto diversi tra loro grazie a una formula semplice ma efficace: tanto spazio, una gamma motori completa, qualità costruttiva convincente e una dotazione tecnologica sempre al passo con i tempi.

A rendere ancora più interessante il pacchetto ci pensa uno degli elementi che ormai definiscono il marchio coreano: la garanzia di 7 anni, diventata nel tempo un vero marchio di fabbrica e uno degli aspetti più apprezzati dai clienti europei.

Design e dimensioni

Con i suoi 4,54 metri di lunghezza e 1,86 metri di larghezza, Kia Sportage riesce a offrire tanto spazio senza diventare eccessivamente ingombrante nella guida quotidiana.

Dal punto di vista estetico, la nuova generazione non rompe nettamente con il passato. Le linee sono più tese, scolpite e moderne. Il family feeling Kia è evidente, soprattutto nel frontale, dove i nuovi gruppi ottici dal disegno elaborato diventano immediatamente protagonisti.

La firma luminosa a LED crea un look molto riconoscibile, mentre la grande calandra anteriore contribuisce a dare presenza su strada. La Sportage non cerca più di essere solo razionale: oggi vuole anche colpire visivamente, e ci riesce.

La fiancata è caratterizzata da superfici pulite ma muscolose, con passaruota ben marcati e una linea di cintura alta che rafforza la sensazione di robustezza. Il posteriore, invece, punta su gruppi ottici sottili collegati idealmente da una fascia nera, seguendo una delle tendenze stilistiche più diffuse nel mercato attuale.

Nel complesso, la Sportage appare più matura e premium rispetto al passato. È uno di quei SUV che riescono a trasmettere immediatamente una sensazione di solidità e modernità.

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Interni

Aprendo la porta si ritrova quella che ormai è diventata la classica impostazione Kia: design razionale, grande attenzione alla tecnologia e una qualità percepita superiore rispetto a quanto ci si aspetterebbe nella fascia di prezzo.

La plancia è dominata dall’ampio comparto digitale, con schermi ben integrati e una grafica moderna. Tutto è orientato verso il conducente senza risultare complicato da utilizzare. I comandi fisici non spariscono del tutto, scelta intelligente che rende l’utilizzo quotidiano più intuitivo rispetto ad alcune concorrenti troppo minimaliste.

Lo spazio è uno dei veri punti forti della Sportage. Il passo di 2,68 metri garantisce comodità per cinque passeggeri, anche nei lunghi viaggi. Dietro si viaggia bene, con molto spazio per gambe e testa, mentre davanti la posizione di guida rialzata offre una sensazione di controllo molto apprezzata nel traffico cittadino e nei trasferimenti autostradali.

Anche il bagagliaio convince. La capacità parte da 562 litri, con leggere variazioni a seconda della motorizzazione scelta, e può arrivare fino a 1.751 litri abbattendo i sedili posteriori. Numeri che rendono la Sportage perfettamente adatta al ruolo di auto unica per la famiglia.

La qualità degli assemblaggi è buona, con materiali morbidi nelle zone più visibili e una sensazione generale di robustezza che trasmette fiducia nel tempo. Non punta sull’effetto wow tipico di alcuni marchi premium, ma su concretezza e funzionalità.

Motorizzazioni

La gamma si apre con il 1.6 T-GDi benzina da 150 CV. È la motorizzazione più tradizionale, disponibile sia con cambio manuale a 6 marce sia con l’automatico DCT a 7 rapporti. I consumi si attestano intorno ai 7 l/100 km, un valore in linea con dimensioni e potenza della vettura.

Molto interessante la variante GPL, particolarmente amata dal mercato italiano. Utilizza lo stesso 1.6 T-GDi ma con impianto GPL integrato al posto della ruota di scorta. La potenza scende leggermente a 143 CV, ma il vantaggio economico alla pompa è evidente. Anche qui si può scegliere tra cambio manuale e automatico DCT.

Per chi percorre tanti chilometri resta fondamentale il 1.6 CRDi mild hybrid diesel da 136 CV. È il classico motore pensato per i grandi viaggiatori: consumi intorno ai 5 l/100 km, ottima autonomia e una piacevole elasticità di marcia. L’elettrificazione leggera aiuta soprattutto nel traffico urbano e nelle ripartenze.

Salendo di livello troviamo la full hybrid da 239 CV. Qui la Sportage cambia carattere, diventando più brillante e raffinata nella guida. I consumi dichiarati di circa 5,5 l/100 km sono particolarmente interessanti considerando la potenza disponibile. È disponibile solo con cambio automatico a 6 rapporti e può essere scelta anche con trazione integrale AWD a partire dall’allestimento GT-Line.

La vera particolarità della gamma è però rappresentata dalla Tri-Fuel Full Hybrid GPL. Una soluzione rara nel mercato attuale che combina tecnologia full hybrid e alimentazione GPL. La potenza è di 237 CV e l’obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente i costi di utilizzo quotidiano. È disponibile sugli allestimenti Business e Style con cambio automatico a 6 rapporti.

Al vertice si posiziona infine la Plug-In Hybrid da 288 CV. È la Sportage più potente e tecnologica, pensata per chi vuole sfruttare la guida elettrica nei tragitti urbani senza rinunciare alla libertà del motore termico nei viaggi lunghi.

Allestimenti

La gamma allestimenti della Sportage è costruita in modo piuttosto razionale, con una progressione chiara tra comfort, tecnologia e contenuti premium.

Business rappresenta la base di partenza ma è già molto completa. Offre fari Full LED, sistema multimediale con schermo da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida come Smart Cruise Control e Lane Following Assist.

rappresenta la base di partenza ma è già molto completa. Offre fari Full LED, sistema multimediale con schermo da 12,3 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai principali sistemi di assistenza alla guida come Smart Cruise Control e Lane Following Assist. Style è probabilmente la versione più equilibrata. Aggiunge elementi molto utili nella vita quotidiana, come la ricarica wireless dello smartphone, il supporto lombare elettrico per il guidatore, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e cerchi più grandi.

è probabilmente la versione più equilibrata. Aggiunge elementi molto utili nella vita quotidiana, come la ricarica wireless dello smartphone, il supporto lombare elettrico per il guidatore, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e cerchi più grandi. GT-Line cambia decisamente impostazione, puntando su un look più sportivo e su dotazioni premium. Sedili elettrici, fari adattivi intelligenti, Digital Key e sedili riscaldabili contribuiscono a rendere l’esperienza più raffinata.

cambia decisamente impostazione, puntando su un look più sportivo e su dotazioni premium. Sedili elettrici, fari adattivi intelligenti, Digital Key e sedili riscaldabili contribuiscono a rendere l’esperienza più raffinata. GT-Line Plus rappresenta il top di gamma, con tetto panoramico apribile, impianto audio Harman Kardon, sistemi avanzati di parcheggio e assistenza elettronica ancora più completi.

Infine c’è la Black Edition, versione speciale disponibile sulle motorizzazioni full hybrid. Si distingue per i dettagli nero lucido, i cerchi neri da 19 pollici e un look decisamente più aggressivo.

Prezzi

La Kia Sportage parte da 33.750 euro nella versione benzina, cifra competitiva considerando dimensioni, tecnologia e dotazione generale.

La GPL parte da 35.750 euro, mentre la diesel mild hybrid da 36.250 euro. La full hybrid richiede almeno 38.000 euro, con la variante AWD GT-Line che sale a partire da 46.000 euro.

La particolare Tri-Fuel full hybrid GPL parte invece da 40.000 euro, posizionandosi come una soluzione molto interessante per chi percorre tanti chilometri e vuole ridurre il costo carburante.

La plug-in hybrid parte da 45.750 euro, mentre la versione AWD arriva a 51.000 euro nell’allestimento Style.

A chi è consigliata

Vettura talmente polivalente nell’offerta da rivolgersi a tante esigenze diverse. Nata per essere ricoprire il ruolo di unica vettura della famiglia offre tutto lo spazio anche per i lunghi viaggi. Proprio per questo a catturare l’attenzione sono due motorizzazioni: il diesel mild hybrid e il trifuel. Il primo è il classico “mangia chilometri” autostradale impreziosito dal reparto elettrico che aiuta nell’uso cittadino a mantenere i consumi e far lavorare nel modo migliore il diesel.

Dall’altra parte l’ultimo arrivato full hybrid con GPL permette, a fronte di una spesa iniziale maggiore, di godere di un vero risparmio quotidiano sul carburante, con consumi ottimi e un effettivo risparmio alla pompa di carburante.

Semplice invece l’offerta dell’allestimento, con la variante Style come soluzione dal miglior rapporto qualità prezzo, che offre tutto l’occorrente, senza farsi ingolosire dalle GT-Line, che fanno facilmente lievitare i prezzi.