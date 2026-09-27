La Kia XCeed si rinnova con design aggiornato, infotainment evoluto e motori benzina, mild hybrid e GPL per ogni esigenza di guida

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 27.450

a € 36.550 Vai alla scheda Altezza 148,00 cm Larghezza 183,00 cm Lunghezza 438,00 cm Capacità bagagliaio 380 litri Alimentazioni Benzina, Ibrido benzina Anno modello 2026 Potenza da 115 cv /85 kw

a 150 cv /110 kw

La Kia XCeed è una costante sul mercato europeo dal suo debutto nel 2019. È compatta, tecnologicamente avanzata e con il carattere rialzato che l’avvicina al mondo dei SUV. È la formula del crossover che trova una risposta coreana alle richieste di un mercato tra le esigenze cittadine e la voglia di affrontare ogni terreno.

Il restyling ha portato aggiornamenti visivi e tecnologici che allineano la XCeed al linguaggio stilistico della nuova generazione Kia, con i fari a LED ridisegnati in stile Opposites United e un abitacolo aggiornato. Non è una rivoluzione, ma è un’evoluzione coerente con la maturità del modello.

Design e dimensioni

La XCeed misura 4.395 mm di lunghezza, 1.826 mm di larghezza e 1.490 mm di altezza. Dimensioni che la collocano tra la Stonic e la Sportage posizionandola ai vertici del segmento B-SUV. La linea è quella di un crossover affilato: lunotto molto inclinato, tettuccio rastremato verso il posteriore, montante C robusto.

L’effetto è più vicino a una berlina elevata che a un classico SUV, e questo è esattamente il punto. Chi guida una XCeed non vuole sembrare su un SUV tradizionale: vuole un’auto con un profilo diverso, più dinamico. Il frontale ridisegnato porta la nuova firma luminosa Star Map di Kia, con i LED che costruiscono una firma notturna riconoscibile nel traffico.

La carrozzeria disponibile in vernice bicolore con tetto a contrasto nero è uno degli argomenti visivi più efficaci. L’GT-Line aggiunge dettagli specifici come i cerchi da 18 pollici, le minigonne laterali e i rivestimenti in contrasto che accentuano la postura sportiva dell’auto.

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Interni

A bordo, la XCeed ha beneficiato dell’aggiornamento tecnologico che ha riguardato tutta la gamma Kia. Il doppio display curvo da 12,3 pollici con strumentazione digitale e infotainment integrati in un unico elemento visivo, è di serie sugli allestimenti Style e GT-Line, con una grafica moderna e una risposta rapida ai comandi. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless e integra i servizi connessi Kia Connect.

La posizione di guida è leggermente rialzata rispetto a una compatta tradizionale, ma non quanto un SUV vero: è il compromesso che definisce questo tipo di vettura. Lo spazio per le gambe posteriori è adeguato ma non generoso per colpa del lunotto inclinato che sacrifica un po’ di centimetri, mentre il bagagliaio con i suoi 426 litri rappresenta un valore onesto per il segmento.

La dotazione ADAS è efficace sia dalla versione Business con frenata automatica d’emergenza, avviso di uscita di corsia e assistente al mantenimento della corsia tutto di serie. Per lo Smart Cruise Control bisogna invece guardare alla GT-Line. Il sistema è uno dei più precisi e meno invasivi del segmento, con una taratura che interviene con discrezione senza frustare il guidatore con correzioni eccessive.

Motorizzazioni

La gamma parte dal 1.0 T-GDi da 120 CV con cambio manuale a 6 marce: il tre cilindri turbo da un litro che Kia condivide con la Stonic. Efficiente nei percorsi misti, con consumi dichiarati intorno ai 6,0 L/100 km, è la scelta per chi non ha bisogno di più potenza e vuole contenere i costi di gestione.

Il motore di punta della gamma è il 1.5 T-GDi da 150 CV o 180 CV, disponibile in entrambi i casi solo con il cambio automatico a 7 rapporti DCT. È la versione che bilancia meglio le esigenze di chi usa la XCeed su percorsi variati: i cavalli qui sono tanti sia per viaggiare in autostrada che per divertirsi un pò tra le curve.

Per chi cerca i vantaggi dell’elettrificazione, il propulsore 1.0 T-GDi viene abbinato anche a una piccola unità a 48 Volt, per garantire un leggero risparmio e dei Nm di coppia in più. Mentre chi vuole il massimo del risparmio quotidiano invece può trovare nel GPL la propria scelta. Abbinato al 1.0 T-GDi che in questo caso misura 107 CV, offre un risparmio di gestione evidente.

Allestimenti

Business è l’allestimento pensato principalmente per le flotte aziendali, con una dotazione funzionale e completa: fari LED, cerchi da 18 pollici, climatizzatore automatico e connettività di serie. È la XCeed senza fronzoli, quella che funziona senza voler stupire.

Special Edition è il punto di svolta della gamma e quello che la maggior parte degli acquirenti privati sceglie. Arriva il doppio display curvo da 12,3 pollici, la ricarica wireless per lo smartphone, i cerchi in lega da 18 pollici con un disegno più ricercato, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il selettore delle modalità di guida, interni più raffinati e i dettagli neri sulla carrozzeria. È la XCeed completa nella sostanza.

GT-Line è l’allestimento che porta la firma sportiva dell’auto al massimo dell’espressione. Arrivano i sedili dedicati riscaldatili, così come il sedile, la pedaliera in alluminio, i rivestimenti interni in contrasto e i dettagli estetici che distinguono immediatamente questa versione dalle precedenti. Sul piano tecnologico aggiunge il la guida autonoma di secondo livello, per chi passa tante ore in auto. È la XCeed da scegliere quando l’estetica conta quanto la sostanza.

Prezzi

Il listino parte da circa 27.450 euro per la Business 1.0 T-GDi e sale a 30.850 euro per la Special Edition con la stessa motorizzazione. Sempre la Special Edition con il 1.6 da 150 CV si attesta intorno ai 32.850 euro, mentre la GT-Line supera i 34.500 euro, che diventano 700 in più per la versione da 180 CV.

A chi è consigliata

La Kia XCeed è consigliata a chi vuole qualcosa di visivamente diverso rispetto ai classici B-SUV, senza rinunciare alla praticità quotidiana. Il profilo affilato e la posizione di guida leggermente rialzata sono la formula giusta per chi non si riconosce nei crossover squadrati ma non vuole nemmeno una berlina tradizionale.

La versione Special Edition con il benzina da 150 CV è il punto di arrivo naturale per la maggior parte degli acquirenti: porta il doppio display curvo e la potenza giusta per ogni contesto d’uso. Mentre chi vuole il risparmio vero, il GPL è sempre la scelta migliore. La garanzia di 7 anni come su tutta la gamma Kia, chiude il cerchio su un’auto che ha più argomenti di quanti la visibilità mediatica lasci intendere.