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Prezzo da € 22.200

a € 43.300 Vai alla scheda Altezza 142,00 cm Larghezza 176,00 cm Lunghezza 408,00 cm Capacità bagagliaio 309 litri Alimentazioni Elettrico, Benzina, Ibrido benzina Anno modello 2024 Potenza da 84 cv /62 kw

a 143 cv /105 kw

Oggi Lancia Ypsilon non è solo l’evoluzione della storica utilitaria italiana, molto di più. Si tratta infatti del modello che inaugura il nuovo corso del brand nel mercato europeo premium compatto. La nuova versione è più grande, più tecnologica e disponibile con una gamma multi-energia – benzina, ibrida, elettrica e la sportiva HF elettrica da 280 CV.

La nuova Ypsilon cambia filosofia rispetto alla generazione precedente, per perseguire un chiaro obiettivo: portare il marchio fuori dal perimetro della citycar tradizionale e posizionarlo nel cuore del segmento B premium europeo.

Dimensioni e design

La nuova generazione di Lancia Ypsilon cresce nelle proporzioni e cambia impostazione tecnica. La piattaforma è quella Stellantis di ultima generazione creata per le compatte elettrificate del Gruppo, con un aspetto più europeo e meno urbano rispetto al passato.

La nuova Lancia Ypsilon è lunga 408 centimetri, larga 176 centimetri (199 cm con gli specchietti) e alta 144 centimetri, il bagagliaio offre una capacità di 352 litri, che diventano 309 litri nella versione elettrica.

Per quanto riguarda lo stile invece, l’auto riprende alcuni elementi storici del marchio senza trasformarsi però nel “classico” esercizio nostalgico.

Quali sono gli elementi distintivi di maggior rilevanza:

superfici pulite e volumi più maturi rispetto alla vecchia Ypsilon;

frontale con il nuovo “calice” Lancia reinterpretato attraverso tre elementi luminosi LED;

carreggiata ampliata per migliorare stabilità e presenza su strada;

gruppi ottici posteriori circolari ispirati alla storica Lancia Stratos.

Ciò che ne deriva è un’auto nuova, volutamente più elegante, che mira ad attirare clienti generalmente attratti da modelli premium di segmento superiore.

Allestimenti

La gamma Lancia Ypsilon 2026 prevede più configurazioni, tutti gli allestimenti principali sono disponibili con differenti alimentazioni, salvo specifiche eccezioni:

Ypsilon : versione d’ingresso, pensata per chi cerca il design Lancia riconoscibile ovunque, senza puntare sul lusso. La dotazione tecnologica è già importante e l’impostazione è premium;

: versione d’ingresso, pensata per chi cerca il design Lancia riconoscibile ovunque, senza puntare sul lusso. La dotazione tecnologica è già importante e l’impostazione è premium; Ypsilon LX : il cuore della gamma. In questo caso la dotazione è più completa e comfort, materiali e assistenza alla guida sono di livello superiore;

: il cuore della gamma. In questo caso la dotazione è più completa e comfort, materiali e assistenza alla guida sono di livello superiore; Ypsilon HF Line: variante dall’estetica sportiva, che riprende alcuni dettagli dalla futura HF ad alte prestazioni;

Ypsilon HF 280 CV: la vera sportiva. Versione elettrica potente, con assetto ribassato, carreggiate allargate e scatto 0-100 km/h inferiore a 5,8 secondi. Segna ufficialmente il ritorno del badge HF nella produzione stradale Lancia.

Interni

L’abitacolo rompe completamente la continuità con il passato di Lancia Ypsilon. Oggi gli interni sono realizzati attorno al concetto di “home feeling”, la Casa ha voluto ricreare un ambiente domestico, elegante e rilassante. La plancia vanta doppio schermo da 10,25 pollici, debutta il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), l’interfaccia intelligente creata per gestire infotainment, comfort e funzioni dell’auto in modo integrato.

Il celebre tavolino centrale resta ancora l’elemento più riconoscibile, anche se oggi è stato reinterpretato in chiave contemporanea, ormai firma stilistica della nuova generazione.

Le versioni superiori prevedono l’illuminazione ambientale, l’uso di materiali che guardano con maggiore attenzione alla sostenibilità, l’assistenza alla guida avanzata e, nelle versioni top di gamma, la guida autonoma di Livello 2.

La sensazione generale non è quella di una semplice utilitaria evoluta, ma di una compatta premium che vuole differenziarsi dalla maggior parte delle concorrenti con un aspetto e una tecnologia più minimal.

Motorizzazioni

La gamma motori della Lancia Ypsilon 2026 è una delle più articolate del segmento e prevede:

Turbo 100 benzina , grande novità nella gamma per l’Italia, la porta d’accesso più economica alla Ypsilon, ideale per chi percorre meno chilometri e cerca il prezzo di ingresso più competitivo;

, grande novità nella gamma per l’Italia, la porta d’accesso più economica alla Ypsilon, ideale per chi percorre meno chilometri e cerca il prezzo di ingresso più competitivo; Ibrida 1.2 mild hybrid 48V – 100 CV, probabilmente la versione di maggiore successo. Prevede un tre cilindri 1.2 abbinato a un sistema elettrico a 48V e gestione automatizzata della trasmissione, per una marcia urbana molto confortevole;

probabilmente la versione di maggiore successo. Prevede un tre cilindri 1.2 abbinato a un sistema elettrico a 48V e gestione automatizzata della trasmissione, per una marcia urbana molto confortevole; Elettrica da 156 CV con motore da 115 kW (156 CV) alimentato da batteria da 51 kWh, autonomia fino a 425 km WLTP, ricarica dal 20% all’80% in circa 24 minuti, recupero di 100 km in meno di 10 minuti in ricarica rapida;

con motore da 115 kW (156 CV) alimentato da batteria da 51 kWh, autonomia fino a 425 km WLTP, ricarica dal 20% all’80% in circa 24 minuti, recupero di 100 km in meno di 10 minuti in ricarica rapida; Ypsilon HF elettrica da 280 CV, è la versione ad alte prestazioni che riporta il logo HF, la potenza dichiarata è appunto di 280 cavalli, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5,8 secondi, assetto dedicato e carreggiata allargata.

Prezzi

Secondo i dati ufficiali Lancia oggi i prezzi di listino, al netto di eventuali promozioni speciale o condizioni finanziare particolari, partono da 22.200 euro per la Ypsilon Turbo 100, arrivando a prezzi tra i 25.000 e i 38.000 per le varianti elettrificate. Sale invece oltre i 43.000 euro il prezzo della Ypsilon HF 280 CV.

A chi è consigliata

Se vogliamo dare alcuni consigli utili per l’acquisto della nuova Lancia Ypsilon, possiamo dire che la miglior scelta per chi possiede già una citycar tradizionale è la Ypsilon Turbo 100, con costi d’accesso contenuti e un salto netto in qualità percepita.

Per chi guida ogni giorno in città e tangenziale allora la Ypsilon Ibrida 100 CV è probabilmente la configurazione più equilibrata: comfort, fluidità di marcia e gestione semplificata. Per chi invece preferisce un modello elegante e tecnologico l’ideale è la Ypsilon LX elettrica, che unisce immagine premium e uso quotidiano.

La Lancia Ypsilon HF Line è la versione più interessante invece per chi cerca stile senza arrivare alla sportiva estrema, vanta costi relativamente accessibili ma aggiunge una forte identità estetica.

Per concludere, oggi la nuova Lancia Ypsilon non mira più a essere l’utilitaria per tutti, ma vuole diventare la compatta italiana di riferimento per chi cerca design, tecnologia e un’esperienza più ricercata del normale segmento B.