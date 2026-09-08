La T03 è prodotta dalla Casa cinese Leapmotor ma importata e distribuita in Europa attraverso la rete del gruppo Stellantis

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Prezzo da € 18.900

a € 18.900 Vai alla scheda Altezza 158,00 cm Larghezza 165,00 cm Lunghezza 362,00 cm Capacità bagagliaio 240 litri Alimentazioni Elettrico Anno modello 2024 Potenza da 52 cv /38 kw

a 52 cv /38 kw

Nel panorama in rapida evoluzione della mobilità elettrica, è arrivata in Italia una proposta che si è imposta nel mercato delle city car a zero emissioni: la Leapmotor T03. Definita dal brand come la “scelta intelligente per la città”, questa piccola vettura è il simbolo di una nuova alleanza industriale. La T03 è infatti prodotta dalla Casa cinese Leapmotor ma importata e distribuita in Europa attraverso la rete del gruppo Stellantis, che si fa carico non solo della commercializzazione negli showroom, ma anche della fondamentale assistenza post-vendita e della gestione dei pezzi di ricambio.

Dimensioni e design

Il primo impatto visivo con la Leapmotor T03 rivela una vettura dalle forme amichevoli e rassicuranti. Il design esterno è dominato dal cosiddetto “frontale sorridente”, caratterizzato da linee morbide e arrotondate che trasmettono un senso di dinamismo e positività. I fari ovali espressivi aggiungono carattere a un muso corto e bombato, creando una firma luminosa immediatamente riconoscibile nel traffico urbano. Le dimensioni sono il suo vero punto di forza per chi vive la città: con una lunghezza di soli 3,62 metri, una larghezza di 1,65 m e un’altezza di 1,57 m, la T03 si muove con estrema agilità negli spazi ristretti e nei parcheggi più impegnativi.

Il profilo laterale è caratterizzato da un passo generoso di 2,40 metri rispetto alla lunghezza totale, una scelta tecnica che ha permesso di massimizzare lo spazio interno. Ad arricchire l’estetica contribuiscono i cerchi in lega da 15 pollici a forma di petalo, che fondono eleganza e sportività. Al posteriore, la vettura presenta fanali a sviluppo orizzontale collegati da una modanatura nera che attraversa il portellone, sulla quale campeggia la scritta Leapmotor. La personalizzazione è semplice ed efficace, con una palette di tre colori: Light White, Caribbean Blue e Canopy Grey.

Interni: spaziosità inaspettata

Nonostante le dimensioni esterne ridotte, la Leapmotor T03 sorprende per la gestione degli spazi, tanto da essere definita “piccola fuori ma spaziosa dentro”. La Casa dichiara che, pur essendo una vettura di segmento A, offre l’abitabilità tipica di un segmento B, con un’altezza interna che raggiunge i 950 mm all’anteriore e 960 mm al posteriore. L’abitacolo può ospitare comodamente quattro adulti, anche di statura elevata. L’atmosfera a bordo è resa luminosa dal tetto panoramico in vetro di serie, dotato di una tendina elettrica per la protezione solare.

La tecnologia è al centro dell’esperienza di guida grazie a un cockpit completamente digitale. Dietro al volante trova posto un cruscotto da 8 pollici, mentre al centro della plancia domina la consolle centrale flottante da 10,1 pollici. Questo hub digitale permette di gestire la navigazione, i comandi vocali e il climatizzatore, anche se quest’ultimo richiede una gestione tramite schermo giudicata talvolta complessa. Un limite tecnologico da segnalare è la mancanza della compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, compensata parzialmente dall’App Leapmotor che permette il controllo remoto del veicolo dallo smartphone. Il bagagliaio, d’altra parte, riflette i limiti della city car: ha una capacità di 210 litri (estendibile a 880 abbattendo il divano posteriore monoblocco) e un’apertura di carico piuttosto stretta.

Motorizzazioni e batteria

Sotto la carrozzeria della T03 batte un propulsore elettrico da 70 kW (95 CV), con il motore che aziona le ruote anteriori. La spinta è lineare e facile da dosare, ideale per la guida stop-and-go tipica delle aree metropolitane. L’energia è fornita da un pacco batteria da 37,3 kWh (capacità utile indicata talvolta come 36 kWh), che garantisce un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 265 km. Questo valore diventa ancora più interessante per chi utilizza l’auto esclusivamente in ambito urbano, dove l’autonomia può raggiungere i 395 km grazie alla frenata rigenerativa.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, la T03 accetta ricariche in corrente alternata (AC) fino a 6,6 kW e in corrente continua (DC) fino a 48 kW. In modalità DC, è possibile passare dal 30% all’80% di carica in circa 36 minuti, rendendo brevi anche le soste per il “pieno” di energia durante la giornata. Le prestazioni sono adeguate al contesto urbano e periurbano, con una velocità massima limitata a 130 km/h per preservare l’autonomia.

Allestimenti e sicurezza

A differenza di molte concorrenti che offrono lunghe liste di optional, la Leapmotor T03 arriva in Italia con un’unica versione molto ricca (Design), che include praticamente tutto di serie. La dotazione di sicurezza è impressionante per la categoria: la vettura è equipaggiata con 6 airbag e ben 10 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Tra i dispositivi inclusi troviamo il cruise control adattivo con radar di distanza, la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di superamento involontario della corsia e persino il sensore anti-colpo di sonno. Completano il pacchetto tecnologico i sensori di parcheggio posteriori, la telecamera di retromarcia e gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air), che permettono al software dell’auto di rimanere sempre aggiornato senza doversi recare in officina.

I prezzi

Il posizionamento di prezzo della Leapmotor T03 è uno dei suoi argomenti più convincenti. Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 18.900 euro. Per favorire ulteriormente l’acquisto, Leapmotor propone soluzioni finanziarie flessibili. Un esempio significativo prevede il pagamento di 35 rate da 79 euro al mese, con un anticipo di 7.336 euro e una rata finale (Valore Garantito Futuro) di 7.871 euro. Il tasso TAN è fisso al 4,99% con un TAEG dell’8,86%. La garanzia generale sul veicolo è di 3 anni o 100.000 km, assicurando una copertura adeguata per i primi anni di vita dell’auto.

A chi è consigliata

La Leapmotor T03 si rivolge principalmente a chi cerca una seconda auto di famiglia o una compagna quotidiana per il pendolarismo urbano che sia sostenibile ed economica da gestire. È la vettura ideale per chi:

abita o lavora in città : le dimensioni ridotte e l’ottimo raggio di sterzata la rendono imbattibile nel traffico denso;

: le dimensioni ridotte e l’ottimo raggio di sterzata la rendono imbattibile nel traffico denso; punta sulla sicurezza : è raro trovare una city car con una dotazione ADAS così completa già inclusa nel prezzo base;

: è raro trovare una city car con una dotazione ADAS così completa già inclusa nel prezzo base; viaggia spesso con passeggeri: l’abitabilità interna per quattro persone è superiore alla media del segmento A;

l’abitabilità interna per quattro persone è superiore alla media del segmento A; cerca concretezza: la partnership con Stellantis offre una rete di assistenza capillare, risolvendo uno dei punti deboli storici delle auto di produzione cinese.

Chi è disposto a rinunciare a un bagagliaio capiente e all’integrazione nativa del proprio smartphone troverà nella T03 un’auto matura, sicura e con un’autonomia elettrica solida per tutte le sfide del quotidiano metropolitano.