La nuova Mazda CX-5 cresce nelle dimensioni, abbandona il diesel e punta su Google Gemini, comfort premium e un motore mild hybrid da 141 CV

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mazda

Prezzo da € 36.450

a € 49.800 Vai alla scheda Altezza 169,00 cm Larghezza 188,00 cm Lunghezza 469,00 cm Capacità bagagliaio 583 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 141 cv /104 kw

a 141 cv /104 kw

La nuova Mazda CX-5 rappresenta l’ultima evoluzione di un modello che ha saputo conquistare il pubblico globale grazie a un equilibrio raro tra estetica, piacere di guida e affidabilità. Definita dalla Casa stessa come una vettura “creata per sorprendere”, questa terza generazione è più lunga, più spaziosa e sensibilmente meglio rifinita rispetto al passato, puntando a competere direttamente con i riferimenti premium del segmento.

La filosofia che guida il progetto è quella del “Jinba Ittai”, ovvero la ricerca di un’unione perfetta tra auto e guidatore, un concetto che in questa nuova versione si sposa con una digitalizzazione profonda e l’abbandono definitivo dei motori a gasolio in favore di soluzioni ibride moderne.

Dimensioni e design

Dal punto di vista estetico, la nuova Mazda CX-5 segue la premiata filosofia di design Kodo, che mira a trasmettere dinamismo ed eleganza attraverso proporzioni perfettamente bilanciate. La silhouette è sportiva e moderna, definita da linee scolpite che infondono forza e fiducia. Le dimensioni esterne crescono leggermente per offrire una maggiore abitabilità: la vettura è lunga 469 cm, larga 188 cm e alta 169 cm.

Il frontale è caratterizzato da una calandra ridisegnata che può essere arricchita da pacchetti specifici come lo Sport Aero Pack, che aggiunge minigonne anteriori e uno spoiler nero lucido, o l’Adventure Design Pack, che conferisce un look più robusto da fuoristrada con protezioni sottoscocca dedicate. La presenza scenica è completata dai cerchi in lega, disponibili in varianti da 17” o 19” con diverse finiture, dal nero opaco al sofisticato “Diamond Cut”. Una chicca tecnologica è rappresentata dai proiettori Full LED adattivi a matrice, di serie sull’allestimento Homura, che garantiscono una visibilità ottimale senza abbagliare gli altri veicoli.

Interni

L’abitacolo della CX-5 è stato riprogettato per trasformarsi in un vero e proprio “salotto digitale”. Lo spazio è ampio e luminoso, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali, che includono rivestimenti resistenti ed eleganti come la pelle nera o beige per le versioni più ricche. La plancia è dominata da un grande display centrale a colori, disponibile in formato da 12,9” o nell’imponente versione da 15,6” dedicata all’allestimento Homura. Questo schermo è il centro di comando di una connettività avanzata: la CX-5 è infatti la prima Mazda a integrare nativamente i servizi di Google.

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Tramite l’Assistente Google e Google Gemini, il conducente può gestire con i comandi vocali la climatizzazione, la navigazione con Google Maps o la domotica di casa, mentre Google Play permette di scaricare le app preferite direttamente sul sistema di bordo. Non mancano la connessione wireless per Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla MyMazda App per localizzare l’auto o inviare destinazioni dallo smartphone. Il comfort acustico è garantito dall’impianto audio Bose con 12 altoparlanti (disponibile sugli allestimenti superiori), mentre il cruscotto digitale da 10,25” e l’Head-up Display proiettano le informazioni essenziali riducendo le distrazioni. La praticità è ai vertici della categoria: il divano posteriore è divisibile 40:20:40 e il bagagliaio offre una capacità che varia da 583 a ben 2019 litri.

Motorizzazioni

Sotto il cofano, Mazda compie una scelta di campo netta abbandonando le motorizzazioni diesel. La gamma ruota attorno al motore a benzina 2.5 e-Skyactiv-G con tecnologia Mazda M Hybrid, un sistema ibrido leggero (Mild Hybrid) progettato per bilanciare prestazioni ed efficienza energetica in conformità con le norme Euro 6e. Questo propulsore a 4 cilindri eroga una potenza di 141 CV (104 kW) e una coppia massima di 238 Nm.

Nonostante la cilindrata generosa, il sistema è ottimizzato per fornire più coppia ai bassi regimi, garantendo un’accelerazione reattiva e fluida. Le performance dichiarate indicano una velocità massima di 187 km/h, con un consumo medio combinato che si attesta tra i 7,0 e i 7,5 l/100 km. La versatilità tecnica è garantita dalla disponibilità sia della trazione anteriore (2WD) che della trazione integrale (4WD), sempre abbinate a una trasmissione automatica. Inoltre, la CX-5 conferma le sue doti di veicolo robusto con una capacità di traino che raggiunge i 2.000 kg.

Allestimenti

La gamma della nuova Mazda CX-5 è strutturata su quattro livelli di allestimento principali, ognuno con una personalità definita:

Prime-Line: l’accesso alla gamma che non rinuncia all’essenziale. Offre di serie cerchi da 17”, il display da 12,9” e il sistema Google integrato;

l’accesso alla gamma che non rinuncia all’essenziale. Offre di serie cerchi da 17”, il display da 12,9” e il sistema Google integrato; Centre-Line: definita l’”essenza del Premium”, aggiunge cerchi da 19” Diamond Cut, Head-up Display e il pratico portellone posteriore elettrico;

definita l’”essenza del Premium”, aggiunge cerchi da 19” Diamond Cut, Head-up Display e il pratico portellone posteriore elettrico; Exclusive-Line: per chi cerca il massimo del comfort, include l’impianto audio Bose®, il monitor a 360° per le manovre e la possibilità di avere il tetto panoramico;

per chi cerca il massimo del comfort, include l’impianto audio Bose®, il monitor a 360° per le manovre e la possibilità di avere il tetto panoramico; Homura: l’espressione del dinamismo. Si distingue per l’illuminazione d’ambiente con sette tonalità, sedili in pelle, fari Matrix LED e il display centrale più grande da 15,6”.

La sicurezza è garantita di serie su tutte le versioni con sistemi avanzati come il Cruise Control Adattivo (MRCC), la frenata automatica, il monitoraggio degli angoli ciechi (BSM) e il sistema di mantenimento della corsia.

Prezzi

Il listino ufficiale della nuova Mazda CX-5 parte da un prezzo di 35.900 euro per la versione 2.5 e-Skyactiv-G Prime-Line. Salendo nella gamma, i prezzi si articolano in base alla trazione e all’allestimento:

Centre-Line: 39.850 euro (che salgono a 42.150 euro per la variante AWD);

39.850 euro (che salgono a 42.150 euro per la variante AWD); Exclusive-Line: 41.950 euro (44.250 euro per la AWD);

41.950 euro (44.250 euro per la AWD); Homura: 45.150 euro, arrivando ai 47.450 euro per la versione top di gamma con trazione integrale AWD.

La solidità del prodotto è supportata da una garanzia di 6 anni o 150.000 km.

A chi è consigliata

La nuova Mazda CX-5 si rivolge a un pubblico che cerca un SUV maturo, elegante e privo di eccessi. È l’auto ideale per le famiglie grazie all’abitacolo ampio, al bagagliaio capiente e a soluzioni umanocentriche come il monitoraggio a 360° e la frenata automatica che aumentano la serenità nei viaggi.

Grazie all’integrazione nativa di Google, è caldamente consigliata agli amanti della tecnologia che desiderano un ecosistema digitale fluido e connesso. Infine, la disponibilità della trazione integrale e la notevole capacità di traino la rendono la compagna perfetta per chi ama l’avventura e le attività all’aria aperta, senza voler rinunciare alla raffinatezza tipica dello stile giapponese.