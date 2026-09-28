La nuova Mercedes CLA punta su tecnologia, autonomia e comfort premium con versioni elettriche e mild hybrid, prezzi da 47.326 euro

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Prezzo da € 47.326

a € 79.143 Vai alla scheda Altezza 145,00 cm Larghezza 185,00 cm Lunghezza 472,00 cm Capacità bagagliaio 405 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico Anno modello 2025 Potenza da 136 cv /100 kw

a 272 cv /200 kw

La terza generazione di Mercedes CLA è un punto di rottura rispetto al passato. Costruita su una piattaforma inedita, con un sistema operativo proprietario che integra intelligenza artificiale, un’architettura a 800 Volt per l’elettrica e un frunk sotto il cofano anteriore. L’ultima Mercedes ad averlo era la 130 W23, nel 1934.

La nuova CLA rappresenta l’auto con cui Mercedes vuole dimostrare che la berlina compatta premium può ancora fare notizia, in un mercato dove i SUV dominano da anni.

Design e dimensioni

La nuova CLA cresce in modo significativo rispetto alla generazione precedente: 4.723 mm di lunghezza, 1.855 mm di larghezza e 1.468 mm di altezza, con un passo di 2.790 mm che porta vantaggi concreti all’abitabilità posteriore, storicamente il punto debole delle berline dalla linea coupé.

Il frontale è radicalmente diverso rispetto alla generazione uscente: la griglia non è più il punto focale e al suo posto campeggia una fascia orizzontale con 142 led disposti a forma di stella che di notte crea un effetto visivo inconfondibile. I fari sottilissimi, la linea di cintura alta e il lunotto inclinato costruiscono una silhouette da berlina sportiva moderna e tecnologica.

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Interni

A bordo la nuova CLA porta una discontinuità importante rispetto alla generazione precedente. Il sistema operativo proprietario è una piattaforma che dialoga con servizi di intelligenza artificiale esterni come ChatGPT e Google Gemini, permettendo all’assistente vocale Hey Mercedes di rispondere a domande complesse, pianificare percorsi con dati in tempo reale e interagire con l’ecosistema digitale del guidatore in modo più naturale di qualsiasi sistema visto prima in questo segmento.

La plancia è ricca di dettagli e contrasti cromatici, dominata da uno schermo OLED che copre interamente la larghezza e integra strumentazione e infotainment in un unico elemento visivo. Il bagagliaio posteriore misura 405 litri, nella media per una berlina di queste proporzioni, con l’apertura non comodissima a causa della linea del lunotto inclinata. A cui però si aggiunge un frunk da 101 litri, esclusivo delle versioni elettriche, è perfetto per i cavi di ricarica.

Motorizzazioni

La nuova CLA si presenta con una dotazione di motori declinata in due diverse tipologie: da una parte l’elettrica pura in due step di potenza, dall’altra una variante mild hybrid che punta sulla semplicità di utilizzo.

CLA 250+ EQ ha un singolo motore posteriore da 272 CV e 335 Nm, trazione posteriore e una batteria da 85 kWh per un’autonomia dichiarata di 792 km nel ciclo WLTP.

La CLA 350 4MATIC EQ aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore per una potenza complessiva di 354 CV e 515 Nm di coppia. La trazione integrale migliora la motricità, ma il motore anteriore si disaccoppia nelle fasi di crociera per ridurre gli attriti e recuperare autonomia: la 350 dichiara 694 km WLTP. La ricarica in corrente continua arriva fino a 320 kW: in circa 10 minuti si recuperano circa 300 km di autonomia.

La AMG 45 4MATIC+ con 680 CV offerti da tre propulsori elettrici, che segna un punto di rottura con il quattro cilindri delle generazioni precedenti.

Le versioni mild hybrid 48V a benzina si basano su un quattro cilindri da 1.5 litri, disponibile in tre livelli di potenza: 136 CV (CLA 180), 163 CV (CLA 200) e 190 CV (CLA 220), con gli ultimi due disponibili anche con tecnologia 4Matic.

Allestimenti

Advanced è l’allestimento d’ingresso, che sulle versioni elettriche porta già a bordo i cerchi da 17 pollici, la griglia con i 142 LED a stella, l’infotainment con MB.OS, la frenata automatica d’emergenza e il sistema di assistenza alla guida di base. Non è spoglio ma manca ancora di gran parte degli elementi che rendono la CLA ai vertici del segmento premium.

Advanced Plus è il punto in cui la gamma diventa più interessante. Dalla Advanced Plus si apre la possibilità di scegliere i pacchetti estetici Progressive o AMG Line, con quest’ultimo che porta il paraurti specifico, i cerchi da 18 pollici con design sportivo e i dettagli in nero nella carrozzeria. A bordo arrivano le luci ambiente e la ricarica wireless per lo smartphone.

Premium aggiunge i sedili elettrici con memoria, il sistema Pre-Safe per la protezione anticipata degli occupanti in caso di pericolo imminente, l’head-up display e il sistema audio di riferimento. Dalla Premium si apre anche la possibilità di scegliere l’AMG Line Plus, il pacchetto estetico più elaborato della gamma: cerchi da 19 pollici dedicati, pacchetto Night con dettagli neri lucidi, spoiler AMG sul lunotto e cinture di sicurezza in colore a contrasto.

Premium Plus è il vertice della gamma: porta il sistema audio Burmester i fari a matrice di LED con tecnologia adattiva e una dotazione di assistenza alla guida avanzata che include il Distronic Plus con funzioni semi-autonome, il monitoraggio dell’angolo cieco e il sistema di parcheggio a 360 gradi con telecamere surround. È la CLA che ha tutto, senza dover aggiungere nulla.

Prezzi

La versione elettrica parte da 56.665 euro per la CLA 250+ Advanced, con la 350 4MATIC che entra in gamma a 62.265 euro nell’allestimento Advanced. Il top di gamma, l’AMG CLA 45 4MATIC+, raggiunge 80.302 euro. Le versioni mild hybrid, hanno un listino di ingresso che parte dai 47.326 euro per la CLA 180 Advanced, che diventano 50.028 euro per la 200 e 53.157 euro per la CLA 220. Per le varianti 4Matic bisogna aggiungere quasi 2.000 euro.

A chi è consigliata

La Mercedes CLA è consigliata a chi vuole una berlina premium con una tecnologia a bordo che guarda già agli anni che verranno, senza aspettare che diventi standard su tutta la categoria. La variante elettrica porta un’autonomia ai vertici della propria categoria, ma la semplicità delle versioni mild hybrid rimane la scelta più a fuoco per il nostro paese. Peccato per l’allestimento d’ingresso spoglio, che obbliga il compratore a mettere mano al portafoglio per avere una dotazione da vera premium qual è.