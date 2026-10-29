La Nissan Juke aggiorna la gamma 2026 con il nuovo allestimento Pulse, motori benzina e Full Hybrid da 143 CV e prezzi a partire da 26.000 euro

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 26.000

a € 35.100 Vai alla scheda Altezza 159,00 cm Larghezza 180,00 cm Lunghezza 421,00 cm Capacità bagagliaio 354 litri Alimentazioni Benzina, Ibrido benzina Anno modello 2026 Potenza da 94 cv /69 kw

a 114 cv /84 kw

Sedici anni e oltre 1,4 milioni di unità vendute in 50 mercati non sono un traguardo che capita per caso. La Nissan Juke ha inventato, o quantomeno reso popolare su larga scala, il concetto di crossover compatto dallo stile audace, quello che divide al primo sguardo ma che poi, numeri alla mano, conquista.

Con l’aggiornamento 2026 il modello giapponese rinnova la gamma introducendo un nuovo allestimento di vertice, il Pulse, e ridisegna la gerarchia interna con l’obiettivo dichiarato di migliorare il valore residuo della vettura nel tempo.

Un affinamento mirato di dotazioni e listino, in un segmento, quello dei B-SUV, diventato negli ultimi anni uno dei più affollati e competitivi d’Europa. La Juke prova a difendersi puntando su quello che ha sempre saputo fare meglio: uno stile che non passa inosservato, unito a una proposta tecnica moderna ma semplice da capire, tra benzina turbo e full hybrid.

Dimensioni e design

La Juke misura 4,21 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,595 di altezza, con un passo di 2,636 metri. Numeri che la collocano nella fascia media del segmento dei crossover compatti, cresciuta di circa 7 centimetri rispetto alla prima generazione lanciata nel 2010, quando il modello aveva un’impostazione più sbarazzina e meno orientata alla praticità quotidiana.

Il frontale resta il tratto più riconoscibile e più discusso: grandi fari circolari posizionati a mezza altezza, affiancati da luci diurne orizzontali e da una griglia contornata da un profilo a V.

Al posteriore, il lunotto molto inclinato e i fanali orizzontali completano un’immagine sportiva, mentre le maniglie delle portiere posteriori restano nascoste nel telaio dei finestrini, un dettaglio di design che contribuisce a dare alla fiancata un aspetto quasi da coupé a due porte, nonostante la Juke sia a tutti gli effetti una cinque porte.

La verniciatura può essere monocolore sugli allestimenti d’accesso o bicolore, con tetto a contrasto, su N-Connecta, N-Design e sul nuovo Pulse.

Interni

L’abitacolo della Juke ha fatto passi avanti significativi rispetto alla prima generazione, sia in termini di qualità percepita che di spazio a disposizione.

Il quadro strumenti resta prevalentemente analogico sugli allestimenti base, mentre la novità più rilevante per il 2026 riguarda lo schermo dell’infotainment, cresciuto fino a 12,3 pollici e orientato maggiormente verso il guidatore, con i servizi NissanConnect che integrano navigazione connessa e traffico in tempo reale.

Gli inserti in Alcantara e le luci ambientali, presenti sulla leva del cambio e sui pannelli porta degli allestimenti più ricchi, restituiscono una sensazione da vettura di categoria superiore, un dettaglio non scontato in questo segmento di prezzo.

Davanti lo spazio è generoso anche per chi supera il metro e ottanta, mentre dietro il divano accoglie comodamente due adulti, con qualche limite in più per un’ipotetica terza persona al centro, complice l’ingombro del tunnel.

Il bagagliaio si attesta su 422 litri per le versioni a benzina, che salgono fino a 1.305 abbattendo gli schienali posteriori, mentre la variante Full Hybrid rinuncia a qualche decina di litri per fare spazio alla batteria, fermandosi a 354 litri, comunque un valore nella media della categoria.

Motorizzazioni

La gamma motori della Juke si articola su due sole soluzioni, entrambe a trazione anteriore. Alla base c’è il DIG-T 114, un tre cilindri turbo da 1,0 litro che eroga 114 CV e 180 Nm di coppia massima, disponibile sia con cambio manuale a 6 marce sia con l’automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti. È il motore che meglio interpreta la vocazione sportiveggiante della carrozzeria (per così dire), con un’erogazione pronta e consumi dichiarati intorno ai 5 l/100 km nel ciclo WLTP.

La proposta ibrida è affidata al sistema Full Hybrid, che abbina un motore a benzina 1.6 da 94 CV a un’unità elettrica da 49 CV e a uno starter/generatore da 15 kW, alimentati da una batteria raffreddata ad acqua da 1,2 kWh.

La potenza combinata è di 143 CV, con una coppia massima di 205 Nm. Il sistema permette di partire e marciare in modalità 100% elettrica fino a 55 km/h in determinate condizioni, contribuendo a un consumo dichiarato che in ambito urbano può arrivare fino a 22 km con un litro di benzina.

Allestimenti

La gamma 2026 si articola su quattro livelli: Acenta, N-Connecta, N-Design e il nuovo Pulse, che sostituisce il precedente Tekna come vertice della gamma.

L’Acenta rappresenta il punto d’ingresso, con cerchi in acciaio Flexwheels da 17 pollici, touchscreen da 8 pollici con Apple CarPlay e Android Auto e retrocamera già di serie, oltre alla possibilità di aggiungere pacchetti opzionali mirati, come il Comfort Pack, che introduce sensori pioggia, sedili anteriori riscaldabili e climatizzatore automatico.

N-Connecta e N-Design alzano progressivamente il livello di dotazione, con cerchi in lega, sensori di parcheggio posteriori, fendinebbia a LED e servizi NissanConnect.

Il nuovo Pulse chiude la gamma con una configurazione estetica dedicata, caratterizzata dalla vernice bicolore con tetto nero di serie, disponibile in tre combinazioni cromatiche tra cui l’inedita tinta Deep Ocean, cerchi in lega AERO da 19 pollici, interni in pelle sintetica blu scuro e impianto audio Bose Personal. Secondo Nissan, il Pulse porta oltre 1.500 euro di contenuti aggiuntivi rispetto al vecchio Tekna, a fronte di un incremento di listino di soli 500 euro.

Prezzi

Il listino della Nissan Juke con motore DIG-T 114 a cambio manuale parte da 26.000 euro per l’Acenta e sale fino a 30.500 euro per il nuovo Pulse, passando per N-Connecta a 27.500 euro e N-Design a 29.450 euro. Optando per il cambio automatico DCT, il listino della gamma benzina si sposta in un intervallo compreso tra 27.700 e 32.200 euro.

Le versioni Full Hybrid, disponibili con un’unica trasmissione automatica, partono da 30.300 euro per l’Acenta e arrivano a 34.800 euro per il Pulse.

A chi è consigliata

La Nissan Juke resta la scelta che punta molto su una personalità estetica marcata, capace di distinguersi in un segmento dove spesso le proposte generaliste finiscono per assomigliarsi tutte. Il design viene però affiancato da una solidità marcata, da vera auto giapponese, che permette a cuore e cervello di andare d’accordo.

Chi percorre soprattutto strade urbane ed extraurbane, senza necessità particolari di spazio per famiglie numerose, troverà nella DIG-T 114 con cambio manuale un compromesso brillante ed economico.

Chi invece guida molto in città, dove il sistema Full Hybrid dà il meglio di sé sfruttando ampiamente la modalità elettrica, farà bene a orientarsi verso questa motorizzazione, magari fermandosi all’allestimento N-Connecta per un buon equilibrio tra dotazione e prezzo, senza dover andare a scomodare allestimenti anche troppo ricchi per il segmento.