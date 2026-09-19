Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 33.100

a € 47.300 Vai alla scheda Altezza 163,00 cm Larghezza 184,00 cm Lunghezza 443,00 cm Capacità bagagliaio 455 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2024 Potenza da 158 cv /116 kw

a 158 cv /116 kw

Negli anni Nissan Qashqai si è costruito una reputazione fatta di solidità e soluzioni per la famiglia. Nato nel 2006, è stato uno dei primi SUV sul mercato europeo, venendo subito apprezzato per l’idea di praticità che si portava dietro. Con gli anni è rimasto un modello imprescindibile all’interno del segmento dei SUV di medie dimensioni, con il recente aggiornamento alla tecnologia ibrida e-Power che gli ha donato una nuova giovinezza.

Design e dimensioni

Con una lunghezza di 4.425 mm, una larghezza di 1.835 mm e un’altezza di 1.625 mm, la Qashqai si colloca perfettamente nel cuore del segmento C-SUV.

Dal punto di vista stilistico, Nissan ha scelto di evolvere il design senza rivoluzionarlo. Il family feeling rimane evidente, con il classico frontale caratterizzato dalla grande griglia V-Motion e dai gruppi ottici sottili e affilati.

La linea laterale mantiene proporzioni equilibrate, con superfici pulite e passaruota ben marcati che rafforzano la presenza su strada. Il posteriore è più essenziale rispetto ad alcuni concorrenti, ma continua a comunicare solidità.

Forse non è il SUV più appariscente del mercato, soprattutto se confrontato con proposte più aggressive dal punto di vista stilistico, ma proprio questa sobrietà continua a piacere a una larga fetta di pubblico.

Interni

All’interno la plancia è moderna e razionale, con una disposizione dei comandi che privilegia l’ergonomia senza rinunciare all’estetica. I materiali sono ben scelti, con superfici morbide nelle zone di contatto e un’attenzione ai dettagli che si percepisce subito.

Al centro della scena il sistema di infotainment con schermo da 12,3″ HD e il quadro strumenti digitale della stessa dimensione, entrambi con grafica moderna e risposta fluida. L’ecosistema Google integrato è di serie su tutta la gamma e rende la connettività immediata. Gli allestimenti superiori aggiungono il head-up display da 10,8″, che proietta le informazioni principali direttamente nel campo visivo del guidatore.

Lo spazio è uno dei veri punti forti del Qashqai. Il passo di 2.6 m, garantisce comodità per cinque passeggeri anche nei lunghi viaggi, con un’abitabilità posteriore convincente. Il bagagliaio si distingue con una capacità di 504 litri, tra i valori più alti della categoria, ed è un dato che parla da solo per le famiglie che cercano un’auto unica per tutte le occasioni.

Motorizzazioni

La gamma motori della Nissan Qashqai ruota oggi attorno a due filosofie precise: mild hybrid ed e-Power. Le versioni mild hybrid rappresentano la scelta più tradizionale. Il motore disponibile è un benzina elettrificato proposto in due livelli di potenza: 140 e 158 CV, con una coppia di 270 Nm. Le prestazioni sono equilibrate e ben adatte a un utilizzo misto tra città, tangenziali e autostrada.

Uno dei vantaggi della gamma mild hybrid è la possibilità di scegliere sia la trazione anteriore sia quella integrale, caratteristica sempre più rara nel segmento. Anche la disponibilità del cambio manuale contribuisce a mantenere una certa libertà di scelta per il cliente.

I consumi dichiarati si attestano intorno ai 6,2 l/100 km, valori interessanti considerando peso e dimensioni della vettura.

La vera protagonista della gamma è però la versione e-Power da 190 CV e 330 Nm di coppia. Si tratta di una soluzione molto particolare: il motore termico non muove direttamente le ruote ma lavora principalmente come generatore di energia, mentre la trazione è affidata al motore elettrico.

Il risultato è una guida che ricorda da vicino quella di un’auto elettrica. La risposta dell’acceleratore è immediata, la marcia è fluida e il comfort acustico particolarmente elevato, soprattutto nel traffico urbano.

I consumi dichiarati di circa 4,5 l/100 km sono uno degli aspetti più interessanti dell’e-Power. Nella guida cittadina il sistema riesce a esprimere il meglio, permettendo di contenere in modo significativo la spesa per il carburante.

È proprio qui che la Qashqai trova un posizionamento molto particolare: un SUV pensato per viaggiare, spazioso e confortevole, ma con un comportamento in città sorprendentemente efficiente.

Allestimenti

La gamma del Qashqai si articola su cinque livelli, ciascuno con una personalità ben definita.

Acenta rappresenta la porta d’ingresso, ma è già una vettura completa. I cerchi in lega da 18″, il quadro strumenti Full TFT da 12,3″, il navigatore con schermo HD e l’Around View Monitor con rilevamento degli oggetti in movimento formano una dotazione tecnologica che molti concorrenti riservano agli allestimenti intermedi. Il caricatore wireless e i sensori di parcheggio completano un pacchetto già molto equilibrato per l’uso quotidiano.

N-Connecta condivide la stessa base tecnologica dell’Acenta, arricchendola con contenuti di comfort che rendono l’esperienza a bordo più completa. È probabilmente la versione che offre il miglior equilibrio tra dotazione e prezzo d’accesso nella gamma.

Tekna segna il salto qualitativo più evidente. Arrivano i cerchi da 19″, il tetto apribile a richiesta, il bagagliaio hands-free e il head-up display da 10,8″: elementi che trasformano il Qashqai in una vettura dall’impostazione decisamente più premium. Gli indicatori di direzione sequenziali LED e i fari posteriori Super RED aggiungono un tocco di stile riconoscibile anche nel traffico.

N-Design cambia atteggiamento puntando su un look più sportivo e caratterizzato. I cerchi da 20″, la vernice bi-color con paraurti e passaruota in tinta e il ProPILOT Assist con Navi-Link costruiscono un’identità visiva e tecnologica ben precisa. È la scelta per chi vuole una Qashqai che si noti, abbinando guida assistita di livello elevato a un’estetica più decisa.

Tekna+ è il top di gamma, e si vede. Il tetto panoramico in vetro, i sedili in pelle riscaldabili con funzione massaggiante, l’impianto audio Premium Bose® e l’Advanced Intelligent Key con memoria sedili e retrovisori portano il Qashqai in un territorio che sfida direttamente i rivali di segmento superiore. Un allestimento difficile da rifiutare per chi cerca il massimo.

Prezzi

La Nissan Qashqai mild hybrid parte da 32.600 euro nell’allestimento Acenta. La N-Connecta sale a 35.100 euro, mentre Tekna e N-Design partono entrambe da 38.100 euro.

La top di gamma Tekna+ arriva invece a 44.800 euro, posizionandosi nella fascia alta del segmento.

Per quanto riguarda la variante e-Power, il prezzo di partenza è di 38.100 euro. Una cifra superiore rispetto al mild hybrid, ma giustificata dalla tecnologia più sofisticata e dai consumi particolarmente contenuti.

A chi è consigliato

Nissan Qashqai è una vettura pensata chiaramente per la famiglia, capace di adattarsi a esigenze molto diverse senza estremizzare nessun aspetto.

Se le versioni mild hybrid sono la scelta più semplice e in grado di rispondere a tutte le esigenze di chi vive fuori città, l’e-Power è la variante più interessante dal punto di vista tecnologico. Il risparmio sui consumi è concreto e si percepisce soprattutto nel centro urbano, dove il sistema ibrido riesce a lavorare in modo estremamente efficiente. Per questo si rivolge a chi vuole un SUV da viaggio con un motore da città, ovvero a famiglie di 4/5 persone che vivono quotidianamente la città ma hanno una sola auto.

Dal punto di vista estetico resta fedele al family feeling Nissan, una scelta che potrebbe apparire meno scenografica rispetto ad alcuni concorrenti più aggressivi. Ma la Qashqai continua a puntare su concretezza, comfort e facilità d’utilizzo. Ed è probabilmente proprio questo il motivo per cui, dopo quasi vent’anni, resta ancora uno dei riferimenti della categoria