Omoda 9 SHS-P abbina 537 CV, trazione integrale e 145 km di autonomia elettrica: dimensioni, interni, dotazioni e prezzi del SUV ibrido plug-in cinese

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Omoda & Jaecoo

Prezzo da € 51.900

a € 54.000 Vai alla scheda Altezza 167,00 cm Larghezza 192,00 cm Lunghezza 478,00 cm Capacità bagagliaio 660 litri Alimentazioni Ibrido benzina Anno modello 2025 Potenza da 143 cv /105 kw

a 143 cv /105 kw

L’Omoda 9 è il modello con cui il marchio cinese del gruppo Chery punta a conquistare una clientela abituata a SUV di fascia superiore. Una vettura che non cerca di distinguersi soltanto attraverso il prezzo, ma mette sul tavolo una combinazione piuttosto particolare: 537 CV di potenza, trazione integrale, una batteria di grandi dimensioni e un equipaggiamento che comprende accessori generalmente riservati a modelli più costosi.

Arrivata sul mercato italiano nel 2025, la Omoda 9 SHS-P appartiene al segmento D e utilizza esclusivamente una motorizzazione ibrida plug-in. Non è quindi un’elettrica pura, ma può percorrere una distanza considerevole senza utilizzare benzina, a condizione di ricaricare regolarmente la batteria. Il suo principale argomento commerciale è proprio questo equilibrio tra prestazioni, autonomia e comfort, con un listino che parte da 51.900 euro.

Dimensioni e design

La Omoda 9 misura 4,775 metri in lunghezza, 1,920 metri in larghezza e 1,671 metri in altezza. Il passo di 2,80 metri permette di ricavare un abitacolo spazioso, mentre le proporzioni la collocano tra i SUV familiari di dimensioni medio-grandi.

Il frontale è dominato da una calandra con trama a diamante, accompagnata da gruppi ottici sottili e da una firma luminosa che si sviluppa anche verticalmente. Il risultato è un muso piuttosto elaborato, pensato per rendere immediatamente riconoscibile il modello.

La fiancata presenta maniglie a scomparsa, cerchi in lega da 20 pollici e una linea del tetto che scende verso il posteriore. Qui trovano posto un lunotto inclinato, uno spoiler pronunciato e fanali collegati da una fascia luminosa orizzontale. I quattro terminali di scarico completano un’impostazione estetica decisamente sportiva.

Le dimensioni richiedono qualche attenzione nei parcheggi stretti, soprattutto considerando che la larghezza supera i 2,19 metri con gli specchietti. In compenso, il passo generoso favorisce l’abitabilità e la stabilità nei trasferimenti autostradali.

Interni

L’abitacolo della Omoda 9 punta su un ambiente elegante, caratterizzato da superfici morbide, rivestimenti in pelle Nappa e una plancia sviluppata orizzontalmente. Davanti al conducente si trova un pannello curvo da 24,6 pollici complessivi, composto da due schermi da 12,3 pollici dedicati alla strumentazione e al sistema multimediale.

Sono presenti Apple CarPlay e Android Auto wireless, un caricatore a induzione da 50 watt e un impianto audio Sony con 14 altoparlanti. Completano l’equipaggiamento il tetto panoramico apribile, l’illuminazione ambientale e l’head-up display con realtà aumentata.

Omoda & Jaecoo

I sedili anteriori dispongono di regolazioni elettriche, riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di una buona disponibilità di spazio, grazie al pavimento sostanzialmente piatto e alla distanza tra gli assi.

Il bagagliaio offre 660 litri, che diventano 1.783 abbattendo gli schienali posteriori. La capacità è interessante, ma la presenza della batteria limita lo sviluppo verticale del vano. Mancano inoltre alcune soluzioni pratiche, come i ganci fermaborse.

Non tutto convince nell’interfaccia digitale: le scritte della strumentazione risultano talvolta piccole e diversi comandi richiedono di navigare nei menu dello schermo centrale. Una scelta moderna nell’aspetto, ma non sempre immediata durante la guida.

Motorizzazioni

La Omoda 9 utilizza il sistema Super Hybrid SHS-P, formato da un quattro cilindri 1.5 turbobenzina a ciclo Miller da 143 CV e tre motori elettrici. Due unità elettriche lavorano sull’asse anteriore, rispettivamente da 102 e 122 CV, mentre quella posteriore sviluppa 238 CV. La potenza complessiva dichiarata raggiunge 537 CV, con una coppia massima di 650 Nm.

La trasmissione ibrida dedicata DHT a tre rapporti gestisce il funzionamento dei propulsori, mentre la trazione integrale i-AWD distribuisce la coppia tra i due assi in funzione delle condizioni di marcia. Le prestazioni sono notevoli: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h. Nonostante questi numeri, la Omoda 9 privilegia il comfort rispetto alla guida sportiva.

La batteria LFP da 34,46 kWh consente un’autonomia elettrica dichiarata di 145 chilometri nel ciclo WLTP, che può raggiungere 181 chilometri nell’utilizzo urbano omologato. La ricarica avviene fino a 6,6 kW in corrente alternata e 65 kW in corrente continua.

Con il serbatoio da 70 litri e la batteria carica, l’autonomia complessiva dichiarata supera 1.100 chilometri. I consumi omologati particolarmente contenuti delle plug-in, tuttavia, presuppongono un utilizzo frequente della ricarica. Con la batteria scarica, il consumo dichiarato sale a circa 7 l/100 km.

Il peso superiore a 2,2 tonnellate si avverte soprattutto nei cambi di direzione. Le sospensioni con ammortizzatori a controllo elettronico CDC contribuiscono alla gestione dell’assetto, anche se sulle sconnessioni più marcate l’assorbimento non è sempre morbido.

Allestimenti

La gamma italiana della Omoda 9 ruota attorno all’allestimento Premium i-AWD, caratterizzato da una dotazione particolarmente completa. Sono compresi cerchi in lega da 20 pollici, fari Full LED Matrix, trazione integrale intelligente e sospensioni a controllo elettronico CDC.

L’abitacolo comprende rivestimenti in pelle Nappa, climatizzatore automatico trizona, sedili anteriori elettrici con funzione massaggio, tetto panoramico e illuminazione ambientale personalizzabile. Non mancano la telecamera panoramica, il parcheggio automatico e i sistemi di assistenza alla guida di livello 2.

La Black Knight Edition mantiene la stessa meccanica e le principali dotazioni della Premium, distinguendosi per una caratterizzazione estetica più aggressiva. La carrozzeria adotta la verniciatura nera opaca Matte Black, accompagnata da finiture nero lucido per calandra, specchietti, barre sul tetto e cerchi in lega. All’interno sono previsti rivestimenti in pelle Nappa nera.

Un’impostazione differente caratterizza la Aurora Green Edition, serie speciale riservata al mercato italiano e realizzata in 1.000 esemplari. La sua particolarità è la verniciatura Aurora Green, una tonalità ispirata ai colori dell’aurora boreale, accompagnata da un badge identificativo sul portellone.

Anche questa versione conserva il sistema ibrido plug-in da 537 CV e l’equipaggiamento della Premium, puntando soprattutto sull’esclusività della configurazione.

Prezzi

Il listino italiano della Omoda 9 SHS-P Premium i-AWD parte da 51.900 euro, cifra riferita alla versione con motorizzazione plug-in hybrid da 537 CV e trazione integrale.

Per la Black Knight Edition sono richiesti 54.000 euro, vale a dire 2.100 euro in più rispetto alla configurazione di partenza. Il supplemento riguarda principalmente la verniciatura opaca e le finiture esterne dedicate.

Anche la Aurora Green Edition costa 54.000 euro, con la particolare colorazione verde e la possibilità di scegliere la tinta degli interni inclusa nella configurazione speciale.

Per la Premium, il bianco Khaki White è compreso nel prezzo. Le vernici Carbon Crystal Black e Tech Grey richiedono un supplemento di 1.100 euro, mentre per il grigio opaco Matte Gray sono previsti 1.600 euro. Gli interni rossi comportano un costo aggiuntivo di 1.000 euro, quando selezionati come optional.

La garanzia convenzionale copre 7 anni o 150.000 chilometri, mentre i componenti del sistema elettrico sono garantiti per 8 anni o 160.000 chilometri. I prezzi indicati fanno riferimento ai listini pubblicati dal costruttore e possono differire dalle offerte praticate dalle concessionarie.

A chi è consigliata

La Omoda 9 si rivolge soprattutto a chi cerca un SUV familiare spazioso, molto accessoriato e capace di offrire prestazioni elevate senza affrontare i prezzi delle tradizionali alternative premium.

È particolarmente interessante per chi dispone di una ricarica domestica o aziendale. In queste condizioni, i 145 chilometri elettrici dichiarati possono permettere di affrontare numerosi spostamenti quotidiani senza accendere il motore a benzina.

Risulta adatta anche ai lunghi viaggi, grazie all’autonomia complessiva, al comfort acustico e all’abitacolo generoso. Meno indicata, invece, per chi cerca un SUV agile sulle strade tortuose o deve muoversi abitualmente in centri urbani con parcheggi molto stretti.

Il vero elemento da valutare è l’utilizzo della tecnologia plug-in: senza ricariche regolari, il peso della batteria diventa uno svantaggio nei consumi. Per chi può sfruttarla, invece, la Omoda 9 propone un rapporto tra potenza, dotazioni e prezzo difficile da ignorare.