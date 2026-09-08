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Prezzo da € 21.600

a € 38.450 Vai alla scheda Altezza 143,00 cm Larghezza 177,00 cm Lunghezza 406,00 cm Capacità bagagliaio 309 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico, Benzina Anno modello 2024 Potenza da 77 cv /57 kw

a 136 cv /100 kw

Opel Corsa continua a essere anche nel 2026 una delle protagoniste del segmento B in Europa, il suo successo è dato da diversi fattori vincenti, tra cui le dimensioni compatte, tecnologie di ultima generazione e una gamma di motorizzazioni che può soddisfare esigenze molto diverse tra loro.

È lei la best seller della Casa tedesca, una delle proposte più importanti del marchio, disponibile con motori alimentati a benzina, versioni ibride leggere a 48 Volt ed elettriche a zero emissioni. Dopo il recente aggiornamento stilistico, Corsa mostra il nuovo linguaggio di design Opel, caratterizzato dal frontale Opel Vizor, da una dotazione tecnologica più ricca e da una maggiore attenzione all’efficienza.

Dimensioni e design

Le proporzioni della Opel Corsa restano quelle di una compatta versatile, ottima per la guida nel traffico urbano, con un buon livello di abitabilità. L’auto misura 4.061 mm di lunghezza, 1.765 mm di larghezza e 1.433 mm di altezza, con un passo di 2.538 mm. Dimensioni che consentono di guidare in città e di avere più agilità nelle manovre nei parcheggi, anche negli spazi più ridotti.

Il bagagliaio è grande 309 litri per le versioni a benzina o ibride, che diventano 1.120 litri con i sedili posteriori abbassati. Nella versione elettrica si riduce leggermente a 267 litri (fino a 1.042 litri).

Il frontale Opel Vizor è uno degli elementi caratteristici di Opel Corsa, ormai elemento distintivo del Fulmine, presente su tutti i modelli della gamma del costruttore. La fascia nera integra visivamente gruppi ottici e logo Opel Blitz, dando all’auto un aspetto più moderno e dinamico.

Il design è caratterizzato da linee tese e pulite e superfici scolpite, che migliorano anche l’efficienza aerodinamica, senza rinunciare all’eleganza. A seconda dell’allestimento sono disponibili cerchi in lega di differenti dimensioni e finiture, colorazioni della carrozzeria differenti, che valorizzano il carattere sportivo di Opel Corsa.

Sulle versioni di più alta gamma possiamo trovare anche i fari anteriori Intelli-Lux Matrix LED, una tecnologia derivata da categorie superiori che permette di mantenere gli abbaglianti attivi adattando automaticamente il fascio luminoso alla presenza di altri veicoli.

Allestimenti

La gamma italiana della Opel Corsa è composta da differenti allestimenti, pensati per soddisfare la più ampia varietà di esigenze del cliente in termini di comfort, tecnologia e stile:

Edition , allestimento di accesso, propone una dotazione che possiamo definire già completa per l’utilizzo quotidiano, con sistemi di assistenza alla guida, climatizzazione, infotainment con display touchscreen e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto;

, allestimento di accesso, propone una dotazione che possiamo definire già completa per l’utilizzo quotidiano, con sistemi di assistenza alla guida, climatizzazione, infotainment con display touchscreen e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto; GS , fanno parte dell’equipaggiamento anche elementi dedicati al comfort e all’estetica, come cerchi in lega, dettagli esterni specifici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, telecamera posteriore e sistemi di assistenza alla guida più evoluti;

, fanno parte dell’equipaggiamento anche elementi dedicati al comfort e all’estetica, come cerchi in lega, dettagli esterni specifici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio, telecamera posteriore e sistemi di assistenza alla guida più evoluti; Ultimate, aggiunge fari Intelli-Lux Matrix LED, ricarica wireless per smartphone, sistemi di connettività avanzati e finiture interne di qualità più elevata.

La disponibilità degli equipaggiamenti cambia a seconda della motorizzazione scelta e degli eventuali pacchetti opzionali.

Interni

L’abitacolo è stato progettato seguendo una filosofia orientata alla semplicità e all’ergonomia. I comandi sono facilmente raggiungibili dal conducente, la plancia è moderna e integra le più avanzate tecnologie digitali.

Al centro della console troviamo il sistema di infotainment con schermo touchscreen, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Opel Corsa è stata progettata con una particolare attenzione ai sedili, sulle versioni più complete infatti la Casa del Fulmine ha aggiunto sedute ergonomiche in grado di garantire un elevato comfort anche nei lunghi viaggi.

Nell’abitacolo sono disponibili numerosi vani portaoggetti, mentre il vano bagagli offre una capacità adeguata alle esigenze quotidiane di una famiglia. La sicurezza è un altro punto fondamentale a bordo di Opel Corsa, che dispone di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale.

Motorizzazioni

La gamma Opel Corsa è una delle più complete del segmento B, l’obiettivo della Casa è soddisfare un pubblico molto ampio:

benzina 1.2 cambio manuale e 100 CV;

1.2 cambio manuale e 100 CV; Hybrid cambio automatico e 110 CV o 145 CV;

cambio automatico e 110 CV o 145 CV; Elettrico cambio automatico e 126 CV oppure 156 CN.

Alla base dell’offerta ci sono i motori benzina, apprezzati per il buon equilibrio tra prestazioni, consumi e costi di gestione. In gamma è presente anche la tecnologia Hybrid a 48 Volt, sviluppata dal Gruppo Stellantis, che abbina il motore benzina a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico elettrificato a doppia frizione, dando la possibilità all’auto di viaggiare anche in modalità elettrica.

Opel propone anche la Corsa Electric, disponibile con differenti livelli di potenza e capacità della batteria. La versione più evoluta raggiunge un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP fino a circa 429 km, la ricarica può essere effettuata sia in corrente alternata sia presso le colonnine rapide in corrente continua.

Prezzi

La gamma Opel Corsa parte oggi da un prezzo di listino di circa 21.600 euro, variabile in funzione della motorizzazione, dell’allestimento scelto e degli eventuali equipaggiamenti opzionali, oltre che delle promozioni vantaggiose e periodiche offerte da Stellantis.

Il punto di accesso alla gamma è rappresentato delle versioni benzina, che permettono infatti di contenere il prezzo mantenendo una dotazione moderna. Salendo di livello si trovano le versioni Hybrid 48V (da 24.400 euro) e infine la Corsa Electric occupa il vertice dell’offerta, partendo da 34.400 euro di listino.

A chi è consigliata

Opel Corsa è ancora oggi una delle utilitarie più versatili del mercato europeo, grazie a una gamma parecchio articolata.

Può essere l’ideale anche per i neopatentati, le versioni benzina d’ingresso in questo caso potrebbero essere la scelta più equilibrata, con costi di acquisto contenuti, dimensioni compatte e una guida semplice.

Per chi utilizza l’auto prevalentemente in città forse Corsa Hybrid 48V è la variante perfetta, consente di abbattere i consumi e un ottimo comfort di guida, grazie anche alla presenza del cambio automatico elettrificato. Lo stesso vale anche per pendolari e professionisti, che percorrono ogni anno molti chilometri.

Per chi vuole passare all’elettrico Corsa Electric è una proposta interessante, l’autonomia dichiarata fino a circa 429 km WLTP permette di affrontare gli spostamenti quotidiani ma anche trasferte più lunghe, è ideale per chi può ricaricare a casa e al lavoro ed è pronto alle emissioni zero.