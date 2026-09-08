Il SUV compatto Opel Mokka è disponibile in differenti allestimenti e motorizzazioni per andare incontro alle esigenze di un ampio pubblico

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Prezzo da € 28.100

a € 47.750 Vai alla scheda Altezza 151,00 cm Larghezza 179,00 cm Lunghezza 415,00 cm Capacità bagagliaio 310 litri Alimentazioni Elettrico, Benzina, Ibrido benzina Anno modello 2024 Potenza da 84 cv /62 kw

a 143 cv /105 kw

Opel Mokka è il SUV compatto della Casa tedesca, caratterizzato da un’impostazione stilistica che piace al pubblico, molto riconoscibile. Oggi in gamma troviamo tre diverse alimentazioni: benzina, ibrida a 48 Volt ed elettrica, alle quali si aggiunge la sportiva Mokka GSE, versione ad alte prestazioni 100% elettrica.

Mokka è un SUV apprezzato per le dimensioni adatte all’uso urbano, abbinate a una dotazione tecnologica con strumentazione digitale, infotainment connesso e sistemi di assistenza alla guida.

Dimensioni e design

Opel Mokka misura 4.151 mm di lunghezza, 1.531 mm di altezza e 1.987 mm di larghezza (con gli specchietti aperti). Il passo è di 2.557 mm e la capacità del bagagliaio è di 350 litri per le versioni a benzina e ibride, 310 litri nella variante elettrica (a causa dell’ingombro delle batterie). Abbattendo i sedili posteriori, lo spazio di carico arriva a un massimo di 1.105 litri (circa 1.060 litri per la versione elettrica)

Il design segue la filosofia “Bold and Pure” del brand. Al frontale troviamo l’ormai noto Opel Vizor, caratteristico elemento di tutte le vetture del marchio dal 2020. Si tratta di un pannello nero lucido che unisce calandra, fari e logo. Su Mokka oggi il nuovo Blitz e la firma luminosa a LED contribuiscono a donare al SUV di successo un aspetto più moderno.

La versione GS introduce elementi esterni neri e dettagli specifici che ne accentuano il carattere sportivo.

Allestimenti

La gamma si articola nei seguenti allestimenti:

Edition , la versione d’accesso. Qui Opel punta sull’equilibrio fra prezzo e dotazione;

, la versione d’accesso. Qui Opel punta sull’equilibrio fra prezzo e dotazione; GS , aggiunge carattere sportivo e una maggiore caratterizzazione estetica;

, aggiunge carattere sportivo e una maggiore caratterizzazione estetica; Ultimate , livello massimo e più lussuoso della gamma, con interni in Alcantara, fari a matrice di LED avanzati e tecnologie di guida assistita superiori;

, livello massimo e più lussuoso della gamma, con interni in Alcantara, fari a matrice di LED avanzati e tecnologie di guida assistita superiori; GSE, la variante sportiva della famiglia, riconoscibile per dettagli specifici, cerchi e pneumatici dedicati, pinze freno anteriori gialle e interni con sedili sportivi in Alcantara.

Interni

L’abitacolo di Opel Mokka riprende la filosofia digitale del marchio con il Pure Panel, composto da display dedicati a strumentazione e infotainment. La Casa tedesca inserisce inoltre touchscreen da 10 pollici, connettività wireless per smartphone, riconoscimento vocale naturale, interfaccia a widget e telecamera posteriore HD a 180 gradi. Sono inoltre disponibili i servizi connessi OpelConnect e sistemi di assistenza alla guida.

La plancia oggi è ancora più essenziale con il nuovo volante e una console centrale più pulita. Opel Mokka è un SUV moderno, orientato alla tecnologia, pur non rinunciando alla praticità tipica di un SUV di segmento B.

La GSE è la versione speciale che porta con sé, anche all’interno, un’impostazione decisamente sportiva, con sedili ad alte prestazioni in Alcantara, poggiatesta integrati, volante appiattito superiormente e inferiormente e pedaliera sportiva in alluminio.

Motori

La gamma comprende:

1.2 benzina da 136 CV e cambio manuale;

da 136 CV e cambio manuale; 1.2 Hybrid 145 CV, con tecnologia mild hybrid a 48 Volt e cambio automatico. Il motore termico è abbinato a un’unità elettrica e consente di contenere consumi ed emissioni;

145 CV, con tecnologia mild hybrid a 48 Volt e cambio automatico. Il motore termico è abbinato a un’unità elettrica e consente di contenere consumi ed emissioni; Electric , motore da 156 CV (115 kW) e batteria da 54 kWh. L’autonomia massima dichiarata è di 403 km WLTP, la ricarica rapida consente il passaggio dal 20 all’80% in circa 27 minuti;

, motore da 156 CV (115 kW) e batteria da 54 kWh. L’autonomia massima dichiarata è di 403 km WLTP, la ricarica rapida consente il passaggio dal 20 all’80% in circa 27 minuti; GSE, sempre elettrica, con 280 CV (207 kW) e 345 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, viaggia fino a 200 km/h e ha una batteria da 54 kWh, per un’autonomia fino a 336 km WLTP.

Prezzi

Il prezzo di listino di Opel Mokka Edition 1.2 benzina 136 CV parte da 21.900 euro, che diventano 24.900 euro per la Edition Hybrid 145 CV e 31.600 euro per la Electric.

Opel Mokka Ultimate nelle stesse varianti costa rispettivamente 25.150 euro, 28.150 euro e 34.650 euro, la GS parte da 23.550 euro per la variante a benzina, che diventano 26.550 euro per la Hybrid e 33.150 euro per la Eletric. Infine la GSE costa 42.250 euro.

I prezzi, come motori e dotazioni, possono cambiare temporaneamente e periodicamente con aggiornamenti del configuratore e delle campagne commerciali Opel.

A chi è consigliata

La scelta di Opel Mokka benzina è la più razionale per coloro che usano l’auto tutti i giorni, vogliono contenere il prezzo e ancora non sono pronti all’elettrificazione. È indicata anche per chi preferisce la semplicità del cambio manuale.

La variante Hybrid 145 CV è perfetta per coloro che desiderano un SUV compatto per un utilizzo misto città-extraurbano. Per il comfort di guida e i consumi contenuti infatti il cambio automatico e la tecnologia 48 Volt sono un’ottima soluzione.

Opel Mokka Electric è ideale per chi ha o può installare un punto di ricarica domestico o aziendale e percorre soprattutto tragitti urbani e pendolari. I 403 km WLTP di autonomia la rendono interessante per chi vuole passare all’elettrico e alle zero emissioni, scegliendo comunque un’auto dalle dimensioni compatte.

Mokka GSE invece è per una nicchia di automobilisti che vogliono un SUV compatto elettrico dalle alte prestazioni e dall’aspetto sportivo dentro e fuori. In questo caso il modello non viene apprezzato tanto per autonomia e convenienza, ma per i suoi 281 CV e 0-100 km/h in 5,9 secondi.