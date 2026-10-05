Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 28.350

a € 44.400 Vai alla scheda Altezza 155,00 cm Larghezza 178,00 cm Lunghezza 430,00 cm Capacità bagagliaio 434 litri Alimentazioni Ibrido benzina, Elettrico, Benzina Anno modello 2024 Potenza da 84 cv /62 kw

a 136 cv /100 kw

Un SUV compatto agile, dallo sguardo grintoso, capace di convincere sia chi cerca un’auto pratica per la vita di tutti i giorni sia chi vuole qualcosa di diverso dal solito nel affollatissimo segmento B-SUV.

Con il recente aggiornamento di metà carriera, Peugeot 2008 ha ricevuto un ritocco alla firma luminosa, una dotazione tecnologica più aggiornata e, soprattutto, un pacco batterie più capiente per la variante elettrica, che finalmente riesce a offrire un’autonomia realmente competitiva.

La gamma resta ampia e variegata, come nella migliore tradizione Peugeot: motori a benzina e mild hybrid affiancati dalla e-2008 100% elettrica. Un ventaglio di scelte che permette a chiunque di trovare la versione più adatta alle proprie esigenze.

Design e dimensioni

La Peugeot 2008 si muove in quel territorio di mezzo tra la citycar rialzata e il SUV compatto vero e proprio, con una lunghezza di circa 4,30 metri che la rende maneggevole in città ma comunque dotata di una presenza su strada che favorisce la libertà di spostamento senza compromessi. Il frontale, rivisto con il recente restyling, sfoggia il nuovo logo del Leone e una firma luminosa a LED ancora più marcata, con i caratteristici gruppi ottici a zanna che richiamano il family feeling.

Le forme sono muscolose e squadrate, con passaruota pronunciati e un cofano scolpito che comunica una certa aggressività. Un design che, complice anche l’altezza da terra maggiorata rispetto a una normale utilitaria, permette alla 2008 di posizionarsi convincentemente sia agli occhi di chi cerca un’auto dinamica sia di chi desidera qualcosa di più pratico per la famiglia.

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Interni

L’abitacolo della 2008 porta la firma inconfondibile del Peugeot i-Cockpit, con il volante compatto e la strumentazione digitale posizionata più in alto rispetto alla media. Con il restyling, dall’allestimento Allure in su, debutta il nuovo i-Cockpit con display 3D pensato per migliorare i tempi di reazione dietro al volante grazie a una messa a fuoco più lontana.

Il touchscreen centrale, da 10 pollici su gran parte della gamma, gestisce l’infotainment con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Le finiture restano ai vertici del Gruppo Stellantis, anche se qualche piccolo comando risulta meno immediato da raggiungere rispetto a quanto ci si aspetterebbe.

Il vano bagagli non è il punto di forza della vettura: nella versione a motore termico si attesta attorno ai 434 litri, mentre nella e-2008 elettrica scende leggermente, di circa 29 litri, complice l’ingombro aggiuntivo dei componenti elettrici.

Motorizzazioni

Non manca l’imbarazzo della scelta nel listino di Peugeot 2008. Alla base troviamo il Turbo benzina 100 CV, abbinato unicamente al cambio manuale a sei marce.

Accanto alla proposta d’ingresso, la gamma comprende le versioni Mild Hybrid a 48V, che abbinano un piccolo motore elettrico al propulsore termico per ridurre consumi ed emissioni nella guida cittadina, in due potenze: 110 e 145 CV.

Per chi invece ha già scelto la strada dell’elettrico, la Peugeot e-2008 beneficia dell’aggiornamento che ha portato in dote una batteria più capiente da 54 kWh e un’autonomia che sale fino a 406 km, contro i 345 km della precedente versione pre-restyling. Il motore elettrico principale eroga 156 CV e 260 Nm di coppia, con uno 0-100 km/h coperto in 8,5 secondi. La ricarica, tramite Wallbox domestica, richiede circa 7 ore per il pieno completo, mentre su una colonnina pubblica fast da 100 kW è possibile recuperare l’80% dell’energia in circa un’ora.

Allestimenti

La struttura della gamma Peugeot 2008 si articola su quattro livelli principali: Edition, Style, Allure e GT. Edition è l’ingresso alla gamma disponibile solo con il motore 100 Turbo e una scelta piuttosto scarna sia per quanto riguarda comfort che sicurezza. Lo Style viene invece già dotata di un pacchetto di sicurezza completo con frenata automatica d’emergenza e cruise control adattivo di serie, conforme alle più recenti normative europee GSR2.

Salendo all’Allure si sblocca l’accesso al nuovo i-Cockpit con display 3D, oltre a un livello di finiture e dotazioni tecnologiche superiore, mentre il GT, il vertice della gamma, aggiunge dettagli estetici esclusivi come il monogramma dedicato, inserti Katana neri con finiture lucide, cerchi in lega di maggiori dimensioni e un pacchetto di aiuti alla guida più completo, con la possibilità di richiedere su alcune versioni superiori anche la guida assistita di livello 2.

Prezzi

Il listino della Peugeot 2008 parte da 28.200 euro per la versione a motore benzina in allestimento d’ingresso, sale a partire da 31.420 euro per le versioni Mild Hybrid, mentre per chi punta sull’elettrico la e-2008 parte da poco più di 39.500 euro nell’allestimento Active, superando agevolmente i 41.000 euro nella configurazione GT.

A chi è consigliata

La Peugeot 2008 è pensata per chi cerca un SUV compatto dal carattere grintoso, capace di distinguersi nel traffico cittadino e con abbastanza spazio per tutte le esigenze. È l’auto giusta per chi vuole un’auto versatile, con una propensione ai weekend fuori porta.

La versione a benzina Turbo 100 abbatte il prezzo d’ingresso e punta a riconquistare il pubblico che è rimasto scottato dai problemi del vecchio PureTech, ora rivisto in quasi tutte le sue parti in nome dell’affidabilità.

Chi cerca invece un bagagliaio particolarmente capiente, magari per un uso più familiare, dovrebbe probabilmente orientarsi su qualcosa di leggermente più grande, come la stessa 3008: la 2008 resta infatti un SUV pensato più per l’agilità e lo stile che per la pura capacità di carico, e proprio in questo equilibrio tra estetica e praticità trova la sua identità più autentica.