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Prezzo da € 22.600

a € 42.430 Vai alla scheda Altezza 143,00 cm Larghezza 175,00 cm Lunghezza 406,00 cm Capacità bagagliaio 309 litri Alimentazioni Elettrico, Ibrido benzina, Benzina Anno modello 2023 Potenza da 77 cv /57 kw

a 136 cv /100 kw

Peugeot 208 è uno dei modelli di punta della Casa francese nel segmento B, oggi aggiornata per il model year 2026, continua a mantenere il design introdotto con il recente restyling e propone una gamma composta da motorizzazioni benzina, Hybrid 48V ed elettriche E-208.

La Casa del Leone mira a soddisfare un pubblico ampio, da chi usa l’auto soprattutto in città a chi percorre molti chilometri ogni anno, senza rinunciare allo stile che da sempre è il fiore all’occhiello della compatta Peugeot 208.

Dimensioni e design

Peugeot 208 mantiene dimensioni compatte che la rendono adatta all’utilizzo urbano. È lunga circa 4,06 metri, larga circa intorno 1,75 m e alta 1,43 metri, con un passo di 2,54 metri che assicura un buon compromesso tra agilità e abitabilità.

Le versioni termiche offrono una capienza del bagagliaio di 352 litri, che per l’elettrica invece diventano 309 litri, abbattendo i sedili posteriori lo spazio arriva fino a circa 1.163 litri per le versioni a combustione e ibride e a 1.118 litri per quella elettrica.

Grande punto di forza del modello è lo stile: al frontale troviamo la grande calandra con il nuovo logo Peugeot al centro e la firma luminosa a tre artigli che ormai è il segno distintivo di tutte le nuove vetture del Leone, anche di notte. Sulle versioni superiori Peugeot offre fari Full LED, al posteriore spiccano i gruppi ottici a LED uniti dalla fascia nera lucida che pone l’attenzione sulla larghezza della vettura.

Il profilo laterale presenta linee tese, passaruota pronunciati e cerchi in lega fino a 17 pollici in base all’allestimento scelto dal cliente: Peugeot 208 è una delle utilitarie dal design più personale e riconoscibile del segmento.

Allestimenti

La gamma italiana della Peugeot 208 prevede diversi livelli di allestimento, che possono variare in base alla motorizzazione scelta. Tra le versioni disponibili oggi troviamo:

Style , variante di accesso alla gamma, offre una dotazione completa con climatizzatore, display centrale touchscreen, connettività Apple CarPlay e Android Auto, sistemi di assistenza alla guida e quadro strumenti digitale;

, variante di accesso alla gamma, offre una dotazione completa con climatizzatore, display centrale touchscreen, connettività Apple CarPlay e Android Auto, sistemi di assistenza alla guida e quadro strumenti digitale; Edition , cerchi in lega da 16″ modello Noma, vetri laterali e lunotto termico temporizzato oscurati extra/vetri privacy, paraurti anteriori e posteriori come livello Allure, con assistenza al parcheggio anteriore, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente;

, cerchi in lega da 16″ modello Noma, vetri laterali e lunotto termico temporizzato oscurati extra/vetri privacy, paraurti anteriori e posteriori come livello Allure, con assistenza al parcheggio anteriore, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente; Allure, aggiunge un’estetica più ricercata, cerchi in lega, finiture di qualità superiore e una dotazione tecnologica più ricca;

aggiunge un’estetica più ricercata, cerchi in lega, finiture di qualità superiore e una dotazione tecnologica più ricca; GT , sta invece al vertice della gamma, con elementi sportivi dedicati, fari Full LED, Peugeot i-Cockpit 3D, rivestimenti specifici, assistenza alla guida più completa e dettagli esclusivi dentro e fuori;

, sta invece al vertice della gamma, con elementi sportivi dedicati, fari Full LED, Peugeot i-Cockpit 3D, rivestimenti specifici, assistenza alla guida più completa e dettagli esclusivi dentro e fuori; GT Exclusive, che rispetto alla GT aggiunge interni Executive Alcantara Peugeot i-Connect Advanced con Connected 3D Navigation con 10″ HD touchscreen, Drive Assist Plus Pack, kit di riparazione pneumatici (versione BEV) o ruotino di scorta di dimensioni ridotte (versione Hybrid).

Per gli amanti delle performance elettriche, Peugeot ha introdotto anche la variante E-208 GTI, con un’unica motorizzazione da 281 cavalli di potenza e 353 km di autonomia (WLTP).

Interni

L’abitacolo si distingue per l’originale impostazione del Peugeot i-Cockpit: volante compatto, strumentazione digitale rialzata e display centrale orientato verso il conducente.

La qualità percepita della Peugeot 208 è elevata per il segmento, l’assemblaggio è estremamente curato e – sugli allestimenti più ricchi – le zone superiori della plancia sono rivestite con materiali morbidi e di qualità più elevata. Il sistema di infotainment integra i principali servizi di connettività per smartphone e, a seconda della versione, offre navigazione connessa e aggiornamenti online.

Lo spazio anteriore è abbondante per due adulti, al posteriore è in linea con quella delle principali concorrenti del segmento B.

Motorizzazioni

La gamma motori comprende alimentazioni benzina, Hybrid ed elettriche:

motore Turbo benzina PureTech da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti;

PureTech da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti; tecnologia Hybrid 48V , con potenze di 110 CV e 145 CV, entrambe con cambio automatico e-DCS a doppia frizione e la possibilità di percorrere numerosi tratti urbani in modalità elettrica, riducendo consumi ed emissioni;

, con potenze di 110 CV e 145 CV, entrambe con cambio automatico e-DCS a doppia frizione e la possibilità di percorrere numerosi tratti urbani in modalità elettrica, riducendo consumi ed emissioni; elettrica E-208, proposta con motore elettrico da 156 CV (115 kW) alimentato da una batteria da 51 kWh, autonomia omologata WLTP circa 450 km, tra le migliori del segmento, o da 136 CV (100 kW) con batteria 50 kWh. Peugeot E-208 supporta la ricarica rapida in corrente continua;

E-208, proposta con motore elettrico da 156 CV (115 kW) alimentato da una batteria da 51 kWh, autonomia omologata WLTP circa 450 km, tra le migliori del segmento, o da 136 CV (100 kW) con batteria 50 kWh. Peugeot E-208 supporta la ricarica rapida in corrente continua; elettrico 281 CV e cambio automatico, solo per la versione E-208 GTI.

Prezzi

Oggi il listino parte da circa 22.600 euro per la versione benzina Style da 100 CV, mentre le motorizzazioni Hybrid hanno un prezzo superiore, che parte da 25.220 euro. Più alto ancora il prezzo della Peugeot E-208, a partire da 35.430 euro, variabile in base alla versione e agli equipaggiamenti, al netto di promozioni e speciali condizioni commerciali previste dalla rete ufficiale Peugeot.

A chi è consigliata

Quando pensiamo alla Peugeot 208, pensiamo a una vettura trasversale, in grado si adattarsi a esigenze differenti. Per dare alcuni consigli pratici, la Turbo 100 CV Style è l’ideale per giovani, neopatentati e per chi ha bisogno di un’auto per gli spostamenti in città, con costi di gestione contenuti.

La Hybrid 110 CV è forse la versione più equilibrata, con una buona efficienza nei percorsi urbani e una guida fluida e confortevole nel traffico quotidiano grazie al cambio automatico e-DCS, ideale per pendolari e famiglie che percorrono chilometraggi medi. Mentre la Hybrid 145 CV GT offre prestazioni più brillanti e un comfort superiore, consigliata per viaggi extraurbani e autostradali.

La Peugeot E-208 da 156 CV è l’ideale per chi vuole entrate nel mondo delle zero emissioni, ma può ricaricare a casa o sul luogo di lavoro. Grazie all’autonomia fino a circa 450 km WLTP e alla ricca dotazione tecnologica, è ottima in città e nell’extraurbano, ma anche per viaggi di media percorrenza.