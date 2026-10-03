Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

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Prezzo da € 41.650

a € 56.080 Vai alla scheda Altezza 164,00 cm Larghezza 190,00 cm Lunghezza 454,00 cm Capacità bagagliaio 544 litri Alimentazioni Elettrico, Ibrido benzina Anno modello 2023 Potenza da 136 cv /100 kw

a 186 cv /137 kw

La Peugeot 3008 è arrivata alla sua terza generazione con un cambio di rotta piuttosto netto rispetto al passato. Non più il classico SUV rassicurante, ma qualcosa che strizza l’occhio alle coupé, come il mercato richiede.

Cresciuta nelle dimensioni rispetto alla generazione precedente, oggi misura 4,54 metri di lunghezza, dieci centimetri in più di prima, un dettaglio che si traduce in maggiore spazio a bordo senza però rinunciare all’agilità che da sempre contraddistingue i modelli della casa del Leone.

La gamma, va detto subito, è tra le più articolate del segmento: si va dalla versione mild-hybrid, passando per la plug-in, fino ad arrivare alla variante 100% elettrica e-3008, disponibile anche in configurazione Dual Motor 4×4.

Design e dimensioni

Il frontale è dominato da una mascherina in tinta carrozzeria e da prese d’aria laterali nere lucide, mentre la firma luminosa a tre artigli, ormai marchio di fabbrica Peugeot, si ritrova sia sui gruppi ottici anteriori sia su quelli posteriori. Il muso è spigoloso e contribuisce non poco a dare quel carattere affilato che la casa francese rivendica con orgoglio.

Con i suoi 4,54 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,64 di altezza, la 3008 resta pienamente dentro i confini del segmento C-SUV, ma il disegno della linea di cintura e il tetto spiovente le regalano una presenza su strada diversa dalla media. I cerchi in lega, a seconda della versione, vanno dai 19 ai 20 pollici, un altro elemento che accentua il carattere sportivo della vettura. Il rovescio della medaglia riguarda chi siede dietro che perde qualche centimetro di spazio sopra la testa proprio a causa di quel tetto così inclinato.

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Interni

La plancia è dominata dal Panoramic i-Cockpit, un display curvo che può arrivare fino a 21 pollici nelle versioni più ricche, capace di racchiudere in un solo elemento sia la strumentazione digitale sia il sistema di infotainment. A centro plancia trova posto anche un piccolo schermo con comandi virtuali, i cosiddetti i-Toggles, personalizzabili con le funzioni usate più di frequente, dal climatizzatore al navigatore.

Il volante, come da tradizione i-Cockpit, ha un diametro ridotto e va guardato da sopra, non attraverso: una scelta che divide, ma che una volta presa la mano regala una sensazione di guida piuttosto sportiva.

Il bagagliaio si attesta sui 520 litri nelle versioni Hybrid ed Electric a trazione anteriore, valore che scende leggermente a 470 litri nella variante Dual Motor 4×4 per via dell’ingombro del secondo motore elettrico posteriore. Abbattendo i sedili posteriori si arriva fino a 1.480 litri, una capienza più che sufficiente per traslochi improvvisati o vacanze con tutta la famiglia al seguito.

Motorizzazioni

Qui la Peugeot 3008 gioca una partita a tutto campo. La gamma prevede tre anime distinte, pensate per chi ha esigenze e chilometraggi diversi.

Si parte dalla Hybrid, un 1.2 turbobenzina mild-hybrid da 145 CV abbinato a un cambio automatico a sei rapporti, con trazione anteriore: la scelta più semplice per chi percorre soprattutto strade extraurbane e autostrade e non ha ancora voglia di fare il grande salto verso l’elettrico.

C’è poi la Plug-in Hybrid, da 195 CV, con una batteria da 17,9 kWh che consente circa 80 km di autonomia in modalità puramente elettrica: perfetta per chi fa il pendolare tutti i giorni e vuole viaggiare a zero emissioni in città, salvo poi affidarsi al motore termico nei tragitti più lunghi.

Infine la e-3008, la variante completamente elettrica, disponibile con motore singolo da 210 CV e batteria da 73 kWh, con un’autonomia dichiarata che può superare i 500 km, oppure in configurazione Dual Motor 4×4 da 320 CV complessivi, con un secondo motore montato sull’asse posteriore per la trazione integrale.

Allestimenti

La gamma allestimenti della 3008 segue una struttura ormai collaudata in casa Peugeot, con tre livelli principali: Allure, GT e GT Exclusive.

L’Allure rappresenta la base della gamma, già completa di elementi distintivi come la fascia nera lucida tra i proiettori con il logo “3008”, i finestrini posteriori oscurati e le protezioni inferiori in plastica nera opaca.

Salendo al GT si aggiungono contenuti più orientati al comfort e alla tecnologia, come i proiettori PEUGEOT Pixel LED con firma luminosa a tre artigli e i fari posteriori 3D-LED.

Al vertice della gamma troviamo il GT Exclusive, che porta in dote il già citato display Panoramic i-Cockpit da 21 pollici curvo, le luci d’ambiente personalizzabili, il sistema di navigazione connesso i-Connect Advanced con servizi TomTom e, per le versioni elettriche, l’utilissimo EV Trip Planner per pianificare le soste di ricarica lungo il tragitto.

Prezzi

Il listino della Peugeot 3008 parte da 41.650 euro per la versione Hybrid 145 CV in allestimento Allure, per la variante plug in invece il prezzo parte da 46.580 euro, che arrivano fino a 51.830 euro per la e-3008 Electric Long Range 230 CV in allestimento GT Exclusive.

A chi è consigliata

La Peugeot 3008 è pensata per chi cerca un SUV europeo che si viaggi nella fascia tra il segmento premium e quello generalista. È un’auto dal carattere deciso, capace di distinguersi nel traffico cittadino senza però rinunciare allo spazio necessario per la vita di ogni giorno, tra spesa, bagagli per tutta la famiglia.

L’ampia offerta di motorizzazioni offre un punto di rilievo nella scelta, con le opzioni elettriche e plug-in che strizzano l’occhio ha chi ha la fortuna di possedere un posto auto in cui ricaricare ogni sera, diversamente la versione Hybrid rimane la soluzione semplice adatta a tutti.

Certo in una vettura con una predisposizione ai lunghi viaggi, alcuni potrebbero sentire l’assenza di motorizzazioni diesel, che in un segmento come questo potrebbero ancora intercettare una fetta di clientela, così come manca una vera trazione integrale meccanica al di fuori della variante Dual Motor elettrica.