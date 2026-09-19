Ufficio Stampa Peugeot

Prezzo da € 43.750

a € 59.880 Vai alla scheda Altezza 169,00 cm Larghezza 189,00 cm Lunghezza 479,00 cm Capacità bagagliaio 294 litri Alimentazioni Elettrico, Ibrido benzina Anno modello 2024 Potenza da 136 cv /100 kw

a 186 cv /137 kw

Il grande SUV della Casa francese, Peugeot 5008, è stato realizzato per coloro che sono in cerca di spazio, versatilità e tecnologia senza rinunciare a un’impostazione moderna. Oggi è possibile trovare a listino le due versioni con 5 o 7 posti e una gamma che propone tre differenti varianti motore, Hybrid, Plug-in Hybrid ed elettrica E-5008.

L’auto viene prodotta in Francia e punta sulla modularità dell’abitacolo, sull’ormai noto Panoramic i-Cockpit presente sulle vetture di ultima generazione del brand e sulla possibilità di scegliere tra differenti livelli di elettrificazione.

Dimensioni e design

Peugeot 5008 è un SUV di grandi dimensioni, vanta infatti 4.791 mm di lunghezza, 1.895 mm di larghezza senza specchietti e 1.694 mm di altezza. La configurazione può prevedere cinque oppure sette posti.

La capienza del bagagliaio cambia in base ai posti sono in uso e alla configurazione dei sedili: con 7 posti in uso contiamo 259 litri, mentre con 5 posti in uso da 748 litri fino a 916 litri (in base alla posizione della seconda fila). Coi sedili abbattuti passiamo invece da 1.815 litri fino a 2.232 litri.

Il design segue il nuovo linguaggio stilistico Peugeot: frontale tecnologico, gruppi ottici sottili con firma luminosa a tre artigli e silhouette da SUV imponente ma filante. Uno degli elementi centrali del grande SUV Peugeot resta la praticità.

Allestimenti

La gamma 5008 Hybrid e Plug-in Hybrid prevede le seguenti varianti:

Allure , comprende fari LED, Panoramic i-Cockpit con doppio schermo, Safety Plus Pack e telecamera posteriore HD con assistenza al parcheggio;

, comprende fari LED, Panoramic i-Cockpit con doppio schermo, Safety Plus Pack e telecamera posteriore HD con assistenza al parcheggio; Allure Business , aggiunge il Panoramic i-Cockpit con schermo HD curvo da 21 pollici, ricarica wireless dello smartphone, visione a 360° e Pack Drive Assist;

, aggiunge il Panoramic i-Cockpit con schermo HD curvo da 21 pollici, ricarica wireless dello smartphone, visione a 360° e Pack Drive Assist; GT , con fari Pixel LED, schermo panoramico curvo HD da 21 pollici, navigazione connessa 3D e portellone elettrico hands-free;

, con fari Pixel LED, schermo panoramico curvo HD da 21 pollici, navigazione connessa 3D e portellone elettrico hands-free; GT Exclusive, vertice della gamma, con tetto Black Diamond, sedili dinamici in Alcantara/TEP, Drive Assist Plus 2.0 e allarme con chiusura centralizzata a blocco totale.

La versione elettrica Peugeot E-5008 prevede gli stessi allestimenti.

Interni

Uno degli elementi distintivi di Peugeot 5008 è proprio l’abitacolo, dove spicca il Panoramic i-Cockpit con doppio schermo sulle versioni Allure e con grande display curvo HD da 21 pollici sulle GT. Quest’ultimo integra anche gli i-Toggles personalizzabili, con cui il conducente può avere accesso rapido alle funzioni preferite.

La seconda fila di sedili è scorrevole e reclinabile e la terza fila dispone di due posti separati. Peugeot mette in risalto l’ottima accessibilità della terza fila e la possibilità di usare questi sedili anche da parte di passeggeri adulti. Sulle versioni di alta gamma Peugeot offre sedili anteriori riscaldabili e, esclusiva per la E-5008 GT Exclusive, sedili dinamici rivestiti in Alcantara/TEP.

Motorizzazioni

La gamma prevede oggi a listino queste soluzioni:

Hybrid 145 CV cambio automatico, sistema ibrido senza ricarica esterna, consumi fino a 5,9 l/100 km e oltre il 50% del tempo di guida elettrica in ambito urbano;

cambio automatico, sistema ibrido senza ricarica esterna, consumi fino a 5,9 l/100 km e oltre il 50% del tempo di guida elettrica in ambito urbano; Plug-in Hybrid 225 CV cambio automatico, motore termico combinato all’elettrico, fino a 91 km di autonomia 100% elettrica nel ciclo WLTP, consumo combinato dichiarato fino a 2,9 l/100 km;

cambio automatico, motore termico combinato all’elettrico, fino a 91 km di autonomia 100% elettrica nel ciclo WLTP, consumo combinato dichiarato fino a 2,9 l/100 km; E-5008, la variante elettrica con cambio automatico propone versioni da 210, 230 e 325 CV. La 210 CV arriva fino a 500 km di autonomia (WLTP), la variante da 230 CV fino a 668 km (WLTP) e la 325 CV fino a 475 km. La ricarica rapida passa dal 20 all’80% in 27-30 minuti, a seconda della motorizzazione.

Prezzi

Peugeot 5008 Hybrid parte da 43.750 euro di listino nell’allestimento Allure, che diventano 44.170 euro per la Allure Business, 47.370 euro per la GT e infine 50.120 euro per il vertice della gamma, GT Exclusive.

Il SUV elettrico E-5008 parte invece da 47.580 euro per Allure, 52.280 euro per GT e 55.630 euro per GT Exclusive.

A chi è consigliata

Partiamo dalla variante ibrida senza ricarica esterna, la Peugeot 5008 Hybrid 145: ideale per chi cerca un bel SUV da usare soprattutto in città e nei percorsi misti, ma non vuole dipendere dalla ricarica alla colonnina. Nonostante le dimensioni, l’auto si guida facilmente anche in urbano, è possibile poi servirsi della trazione elettrica durante una parte consistente della guida urbana, oltre ad avere il vantaggio della praticità dei sette posti.

La Plug-in Hybrid 225 è perfetta invece per coloro che ogni giorno percorrono distanze compatibili con la sua autonomia elettrica e hanno la possibilità di ricaricare regolarmente la vettura. Nei viaggi più lunghi mantiene la flessibilità della propulsione ibrida.

La variante 100% elettrica E-5008 invece è potrebbe essere perfetta per i guidatori che viaggiano per molti chilometri e hanno a disposizione una infrastruttura di ricarica domestica o pubblica molto comoda. La variante da 230 CV, con autonomia dichiarata fino a 673 km WLTP, è quella che offre il valore di autonomia più elevato in gamma.

Attenzione alla configurazione a sette posti, perfetta per famiglie numerose. In questo caso la terza fila utilizzabile, la seconda fila modulabile e il bagagliaio configurabile danno al conducente e ai suoi familiari la possibilità di adattare l’abitacolo alle esigenze quotidiane e ai viaggi.